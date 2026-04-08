【開催レポート】2026年度 AI検索時代のSNSブランディング最前線セミナー

株式会社BOTANICO

株式会社BOTANICOは、2026年4月8日（水）に2026年度 AI検索時代のSNSブランディング最前線セミナーを開催しました。

本セミナーでは、検索行動が「キーワード検索」から「AIによる要約・推薦・選別」へと移行する中で、SNSの役割がどのように変化しているのかを整理し、AI時代に“選ばれる存在”になるためのSNS設計とブランディング戦略について解説しました。

■開催背景

2026年、検索のあり方は大きな転換点を迎えています。

これまでのようにキーワードを入力して複数のWebサイトを比較する検索行動から、AIが答えを直接提示し、情報を推薦・要約・選別する検索行動へとシフトが進んでいます。

こうした変化の中で、SNSは単なる拡散ツールではなく、AI検索に評価されるための“信頼データの供給源”としての役割を強めています。

情報が均一化し、正論だけでは差別化できない時代において、企業や個人は「何を発信するか」だけでなく、「どのような文脈で積み上げるか」が問われるようになっています。

本セミナーでは、2026年以降も価値を持ち続ける「SNS×AI検索」の考え方を体系的に整理し、AIに引用され、ユーザーから指名されるための具体的な戦略を共有しました。

■開催結果

今回のセミナーには、23名の申込 10名の参加がありました。

また、集客実績としては、申込獲得単価：2,667円 参加獲得単価：4,000円となり、AI検索やSNSブランディングという先端テーマに対する高い関心がうかがえる結果となりました。



経営者・専門家・マーケティング担当者を中心に、今後の集客やブランド形成に課題意識を持つ参加者にご参加いただきました。

■セミナー主要プログラム

本セミナーでは、以下の4つのテーマを中心に解説しました。

1. なぜ2026年のSNSは「拡散」ではなく「ログ」なのか

「ググる」から「AIに聞く」への変化によって、SNS運用の本質がどのように変わるのかを解説しました。

AI検索がSNS投稿をどのような観点で評価しているのか、また、短期的なバズよりも継続的な積み上げ型発信が強くなる理由について整理しました。

2. AIに評価される「アカウント構造」と「文脈データ」の作り方

AIが認識する専門性とは何かを分解し、テーマ・語彙・切り口の統一の重要性を説明しました。

あわせて、プロフィールや固定投稿を活用して、AI検索上での“デジタル肩書き”を形成する考え方や、投稿をAI向けの良質な学習データに変えるライティング設計も紹介しました。

3. 均一化する世界で「指名」を勝ち取る差別化戦略

AI時代は情報が横並びになりやすく、正論だけでは選ばれにくくなります。

その中で、個人の文脈や実績、書籍・メディア露出といった信頼要素をSNSと連動させ、一貫性と継続性のある発信を通じて“代替不可能なポジション”を築く方法を解説しました。

4. 成果を生み出した「SNS×AI検索」設計の実例

実際にAIに拾われ、引用され、推薦されるアカウントの共通点を紹介しました。

SNSを短期施策ではなく、長期的なデジタル資産として機能させるための設計・運用のポイントを、具体事例ベースで共有しました。

■このような方に向けた内容として実施しました

本セミナーは、以下のような課題を持つ方に向けて開催しました。

AI検索で見つかる・推薦される個人や企業になりたい方 SNSを更新しているが、指名発注やビジネス成果につながっていない方 広告やSEOに依存しない集客導線を構築したい方 2026年以降も価値を失わない、強固なブランドを確立したい専門家・経営者

■本セミナーでお伝えした価値

参加者には、次のような視点と実践知を持ち帰っていただくことを目的に実施しました。

・AI検索時代におけるSNSの正しい役割の再定義

・数を追う運用から脱却し、AIに評価される発信へ転換するための具体策

・AI検索結果において有利なポジションを確保するための設計視点

・SNSを短期施策ではなく、長期資産へと変える考え方

・流行に左右されず、5年後も資産として機能するブランディングの本質

■今後のセミナースケジュール

4月24日（金）15:00～15:30

【2026年度版｜無料】そのX運用、もう古い？ 30分でわかる最新戦略セミナー

お申し込みはこちら(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSerjv7v2-y73eR7vFmyav9KXBzJyr_7NvSqHKLZd67l8LK0cg/viewform)

X運用は今、大きな転換期を迎えています。

従来の「フォロワーを増やす」「バズを狙う」だけの運用では、売上につながりにくくなっています。

本セミナーでは最新アルゴリズムの変化 共感・信頼を軸にした運用設計 売上につながるX活用の考え方を30分でわかりやすく解説します。

5月13日（水）15:00～15:30

【30分でわかる！2026年最新版】 AI×LINEで売上を最大化する実践セミナー

お申し込みはこちら(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdc6UYwE9BUflM_V15yOczBtZXPJbUTumAbh4T-XHOYgkVkFg/viewform)

SNSで集客しても「売上につながらない」という課題を抱えていませんか。

本セミナーではLINEを活用した売上導線設計 AIを活用した顧客対応の効率化 LTV（顧客生涯価値）を高める仕組みを解説し、“売上に直結するSNS活用”の実践方法をお伝えします。

■今後の展開

BOTANICOでは今後も、AI検索時代に対応したSNS運用・ブランディング・集客戦略に関するセミナーを継続的に開催してまいります。

企業や専門家が「検索される存在」から「推薦される存在」へと進化するための知見を発信し、長期的な売上と信頼を生む仕組みづくりを支援していきます。