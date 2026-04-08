ライアットゲームズ、VALORANT Champions Tour 2027シーズンの構想を発表！トーナメント主導で進化するVALORANT Esportsの新たな未来

合同会社ライアットゲームズ

Riot Games, Inc.（米国）の日本法人である合同会社ライアットゲームズ（東京都港区六本木）は、2027年に向けて大きく進化するVALORANT Champions Tour（VCT）の新たな構想を発表しました。世界大会へのオープン予選を含むトーナメントベースの競技エコシステム、新たなパートナーモデル、そして世界各地でのライブイベント拡充が新たに導入されます。

本発表は、2027年に向けたVALORANT Esportsアップデートの第一弾となります。2027年のVCTは、従来のリーグ主体の構造からトーナメント主体のモデルへ移行し、シーズンを通じてより緊張感のある試合体験を提供します。

また、世界各地でのオフラインイベント拡大や、すべてのチームに「Masters」および「Champions」出場への新たな機会を提供する仕組みが導入されます。

本システムでは、以下の事項に重点が置かれます。

- すべての試合を重要なものとする- 世界大会への道を開かれたものにする- より多くの場所でライブイベントを行う

VCTはこれまで、競技構造、地域設計、チーム選定、アクセシビリティ、そして持続可能な経済モデルのバランスを取りながら成長してきました。今回の刷新は、その成功を基盤に、さらに大胆で進化した競技シーンを構築するものです。本アップデートにより、よりエキサイティングで予測不可能性に富み、かつ世界中のチームと選手にとって参加しやすい競技環境の実現を目指します。

▪️2027年におけるパートナーシップ

2027年より、新たな2年間のパートナーシッププログラムを開始し、本日より応募受付を開始します。既に実績を持ちながら未参加のチームについても、各地域のRiot Esports窓口を通じて応募が可能です。選考は以下の観点に基づき行われます。

- VALORANTのコミュニティーを成長させることへの献身度- ファンダムとコンテンツにまたがるコミュニティーへの影響力- 事業としての持続可能度と責任ある運営能力- 高い事業運営の能力と確立されたインフラ- 競争的な環境での成功とパフォーマンスの成長度

パートナーチームには、以下の支援が提供されます。

- 基本報酬 - パートナーチームには毎年決まった額の基本報酬の支払いが保証されます- パフォーマンスボーナス - パートナーシップの目標を達成する上で高いパフォーマンスを見せたチームには追加の報酬が与えられます- チームカプセル - これはゲーム内スキンのセットで、これを通じてファンはお気に入りのチームをサポートできます- 直接的シード - 予選において、最初のラウンドをスキップしてダイレクトに後半戦に参加でき、結果的により多くの安定性と露出の機会を獲得

▪️世界大会に向けてのオープン予選

2027年より、「Masters」および「Champions」への出場はオープン予選を起点とする新たな構造へ移行します。これにより、すべてのチームが年間複数回にわたり世界大会出場のチャンスを得られるようになります。出場ルートは地域ごとに設計され、以下のような大会・プログラムが含まれる可能性があります。

- コミュニティトーナメント- パートナーイベント- 大学でのイベント- Premier など

詳細は年内に改めて発表予定です。また、非パートナーチームに対しても、成績に応じた報酬およびチャンピオンシップポイントが付与されます。これにより、競技結果に基づいた公平な収益分配が実現され、競技シーン全体の持続的な成長を促進します。

お気に入りのチームや選手を応援してくださる多くのファンの皆様のご支援により、「VALORANT」のデジタルコンテンツは大きな成功を収めています。直近1年間だけでも、デジタルグッズの売上からVCTチームに対して総額8,600万ドルが分配され、チームが継続的に活動していくための健全かつ持続可能な競技環境の構築に大きく寄与しました。2027年以降は、こうした収益機会を、トップレベルで競うすべてのチームが実現できる仕組みを整備していきます。

各チームには、大会への出場資格を得ることで大会ごとに一定額の参加報酬が支給されます。この金額は大会の規模や重要度に応じて設定されており、「Cups」から「Masters」、そして「Champions」へと進むにつれて、段階的におおよそ倍増していく設計となっています。

これらに加えて、各トーナメントには年間総額600万ドルの賞金プールが用意されているほか、世界大会に出場するチームに対しては渡航費が全額支給されます。特に「Cups」においては、チームがビザ取得や渡航手配を円滑に進められるよう、資金を迅速に支給する体制を整えています。

さらに、これらの収益の一部は「Game Changers」プログラムにも配分される予定です。分配の詳細については、年内に改めて発表いたします。

現時点で詳細は未定ですが、私たちはすべての地域のあらゆるチームに対して、すべての世界大会へとつながる出場ルートを提供することを目標としています。各地域のコミュニティには、チームを国際大会へと導く独自の経路が用意され、そこを勝ち上がったチームは大会後半においてパートナーチームと対戦する機会を得ることになります。

こうした変更により、各試合の重要性が一層高まるとともに、地域に根ざしたトップチームの活躍を促しながら、競技シーンの持続的な発展と新たな選手の成長につながるものと期待しています。また、単一地域内の大会、複数地域にまたがる大会、そしてグローバル規模の大会を組み合わせて実施することで、高い競技性と各地域を代表する意義とのバランスを両立していきます。

▪️VCT Cups新設

新フォーマットの中核となるのが「VCT Cups」です。オープン予選を勝ち上がったチームが出場するオフライン大会で、各地域年2回、合計8回開催されます。

Cupsの特徴は以下のとおりです：

- レギュラーシーズンのリーグプレイを代替- ウィークエンドの決勝イベントで締めくくられる- 勝ったチームはダイレクトにMastersとChampionsへの出場資格を獲得

「Kickoff」および「Cups」はスタジオおよび各地の会場で開催され、観客参加型イベントとして実施されます。年間では、16都市以上で約20の大会開催を予定しています。

「Kickoff」は引き続きシーズン開幕イベントとして実施され、全チームが参加可能です。

▪️新たな競技構造と今後の展望

2027年からは、すべてのチームが単一のTierの中で競い合うシステムへ移行します。これにより、新規チームの参入障壁が低下し、より多くのチームが直接世界の頂点を目指せる環境が整備されます。

新しいVCTは、以下の価値を提供します。

- 試合は1試合目から重要- 世界大会への道がスピードアップ- より多くの地域イベント- 競争のチャンスがさらに拡大

地域ごとの日程、出場枠の配分、Game Changers、イベントの開催地などの詳細は、「Champions」が近づきましたら告知いたします。



▪️Leo Faria（Riot Games VALORANT Esports部門 グローバルヘッド）のコメント：

「VCT 2027は、チームの競い方とファンのVALORANT Esports体験そのものを再構築する取り組みです。主要国際大会への道をすべてのチームに開いたトーナメント主導型システムへ移行することで、すべての試合に意味があり、すべてのチームに世界の舞台へ挑むチャンスがある、よりダイナミックで緊張感のある競技エコシステムを生み出していきます。」



本発表に関するアセットはこちら(https://www.dropbox.com/scl/fo/kea95n2iz4jh4df3vkwcn/ACIUXJ9vp-2wN_cjywbC6jY?rlkey=ju70natazpnqvfzgewtq7vkom&st=44gtdh33&dl=0)からご覧いただけます。

◆Riot Games（ライアットゲームズ）について

Riot Gamesは世界で最もプレイヤーに焦点を当てたゲームの開発、パブリッシング、プレイヤーサポートの提供を目指し、2006年に創設されました。2009年にリリースされたデビュータイトル『リーグ・オブ・レジェンド』は、世界トップクラスのプレイヤー数を誇るPCゲームとして愛されています。その後も、『VALORANT』、『チームファイト タクティクス』、『レジェンド・オブ・ルーンテラ』、『リーグ・オブ・レジェンド：ワイルドリフト』をリリースし、世界中で最も観戦され、広く認知されているeスポーツタイトルを生み出してきました。その頂点ともいえる大会「League of Legends World Championship（Worlds）」や「VALORANT Champions Tour（VCT）」は、毎年数百万人のファンが観戦しています。またライアットは、音楽やコミックブック、ボードゲーム、さらにはエミー賞受賞アニメシリーズ『Arcane』といった様々なマルチメディアプロジェクトを通じて、自社のIPをさらに深く掘り下げています。

関連リンク：

ライアットゲームズ公式サイト： https://www.riotgames.com/ja

Riot Games Japan 公式X（旧Twitter）： https://twitter.com/riotgamesjapan

メディア「FISTBUMP」：https://fistbump-news.jp/

◆VALORANTについて

VALORANT（ヴァロラント）は、5対5で対戦する競技性の高いタクティカルシューターで、PC、PlayStation(R)5、Xbox Series X|Sに対応しています。高い精度が要求される銃撃戦と、「エージェント」（キャラクター）固有の特殊能力を組み合わせた、本格派の銃撃戦が特徴で、プレイヤーの戦略的選択や柔軟なアイデア、そして一瞬のひらめきから生まれるチャンスがチームを勝利に導きます。マップは競技シーンを見据えて設計されており、何千時間プレイしても常に新鮮な戦いを体験できるような工夫が凝らしてあります。

『VALORANT』は基本プレイ無料で、世界中のより多くのプレイヤーが楽しめるよう幅広いスペックのPCとコンソールに対応しています。ライアットゲームズでは、世界各地における最高クラスの専用ゲームサーバーとインフラの整備、独自開発のチート対策システムなど、タクティカルシューターの競技性を確保し、利用可能なすべてのプラットフォームで、FPSジャンルにふさわしいゲーム体験を実現する体制の構築に全力で取り組んでいます。

関連リンク：

VALORANT公式サイト： https://playvalorant.com/ja-jp/

VALORANT公式X（旧Twitter）： https://twitter.com/VALORANTjp

VALORANT公式TikTok：https://www.tiktok.com/@playvalorantjp