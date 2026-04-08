【群馬クレインサンダーズ：試合結果】4/8(水) vs 茨城ロボッツ りそなグループ B.LEAGUE 2025-26シーズン

スターティング5

株式会社群馬クレインサンダーズ

■群馬クレインサンダーズ

#0 藤井 祐眞

#4 トレイ・ジョーンズ

#8 ケリー・ブラックシアー・ジュニア

#15 エージェー・エドゥ

#29 細川 一輝



■茨城ロボッツ

#0 ロバート・フランクス

#3 長谷川暢

#7 駒沢颯

#10 陳岡流羽

#21 エリック・ジェイコブセン

主なスタッツ

#0 藤井祐眞 5得点 3アシスト

#4 トレイ・ジョーンズ 12得点 3リバウンド 4アシスト

#6 中村 拓人 5得点

#8 ケリー・ブラックシアー・ジュニア 24得点 3P(4/5) 5リバウンド 4アシスト

#9 辻直人 5得点

#15 エージェー・エドゥ 8得点 8リバウンド 2スティール

#16 淺野ケニー 5得点

#29 細川一輝 3得点

#32 ヨハネス・ティーマン 11得点 6リバウンド 2アシスト

カイル・ミリング ヘッドコーチ

チームでゲームの入りを本当に良くしたいと話し合って、準備をしてきました。 茨城さんは本当に今シーズン、素晴らしいチーム作りをしてると思います。 コーチングスタッフも含めて、千葉Jだったり三遠を倒しているので、本当にいいチームだと話をして警戒していました。

実際、ゲームの入りは素晴らしく、いい入りができてそのままトーンをセットすることによって、自分たちの流れでゲームを進めることができました。

辻直人 選手

本当にいい出だしをすることができて、そこで流れは作れたんですが、40分で考えると、そう簡単にはいかなかったのですが、今回もタイムシェアできて、みんなでハードワークできた試合なのかなと思います。



（2Q以降どこがうまく行かなかったか）

ターンオーバーとオフェンスリバウンドを取られてしまって、相手のポゼッションを増やしてしまったっていうところもありました。でも自分たちもいいシュートは打ててたと思うので、ゾーンをされてノーマークでも打てていたのですが、いいリズムで打ててなかったりとかもあったと思いますし、修正するところは修正して、でも考えすぎず、今いい流れに乗ってると思うので、この流れに乗って進んでいけたらなと思います。



（クラブ初の10連勝について）

いや、もう非常に素晴らしいと思いますし、これもシーズン通して着実に積み上げられてる証拠だと思います。このまま週末もいい形で終えることができたら、また記録を伸ばしていけるんじゃないかなと思います。



（CS（チャンピオンシップ）進出に向けて、改めて意気込みを）

もう残り10試合ですけど、本当にこの10試合の終わり方が、CSに向けて非常に大事になってくると思いますし、このままいいタイムシェアをしながら、12名全員で目の前の試合を勝ちにいって、万全の状態でCSを迎えられるように、もう僕たちはもうCSしか見てないので、そういう形で迎えられるように、この10試合進んでいけたらなと思います。

次節ホームゲーム情報

ホームゲーム情報はこちら(https://g-crane-thunders.jp/lp/game_20260411_20260412/)