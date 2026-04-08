佐倉綾音の”リアル友達”漫画家・つづ井さん登場！4/22（水）放送の『佐倉綾音 論理×ロンリー』
株式会社ＴＢＳラジオ
TBSラジオ『佐倉綾音 論理×ロンリー』
TBSラジオで毎週水曜22時放送中、人気声優・佐倉綾音がパーソナリティを務める『佐
倉綾音 論理×ロンリー』。
4月22日（水）放送回に佐倉綾音のリアル友達、人気漫画家のつづ井さんが登場します。
もともと作品のファンだった佐倉さんが、偶然の出会いからつづ井さんの友人に！「リア友」同士の「素丸出しトーク」をぜひ覗き聴きしてください。さらに、日常の幸せや楽しみを描く、つづ井さんの人気エッセイのルーツにも迫ります。
皆さまからお二人への、質問メールも募集中です。
【radikoで聴く】
https://radiko.jp/r_seasons/10029303
TBSラジオ『佐倉綾音 論理×ロンリー』
放送時間：毎週水曜 22：00～22：55
出演者：佐倉綾音
※4/22放送回ゲスト：つづ井さん（漫画家）
メールアドレス：sakuraron@tbs.co.jp
番組HP：ht(https://www.tbsradio.jp/sakuraron/)tps://www.tbsradio.jp/sakuraron/(https://www.tbsradio.jp/sakuraron/Spotify)
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