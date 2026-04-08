ヒュンメルがイズミメイプルレッズ広島のミモザシャツでチャリティーオークションを開催！
デンマークのスポーツブランドhummel（ヒュンメル）は、イズミメイプルレッズ広島と協働したミモザシャツでチャリティーオークションを4月8日から4月14日までモバオクで開催。選手着用シャツに直筆サインを入れ、売上すべてを「国際NGOプラン・インターナショナル」に寄付し、誰もが平等な世界の実現にむけて、支援を必要とする世界の女の子たちのために活用してもらいます。
チャリティーオークション開催
ヒュンメルは、“Change the World Through Sport”（スポーツを通して世界を変える）をビジョンに、人権、ジェンダー、平和をテーマに取り組みを行っています。その一環として、この春国際女性デーの取り組みを実施。リーグHとも協働したイベントとして、3月7日、イズミメイプルレッズ広島の選手たちが、2025-26 リーグＨ レギュラーシーズン女子第15節ハニービー石川戦の入場時にミモザシャツを着用しました。
今回、選手たちが着用したシャツは、国際女性デーのシンボルのひとつにもなっているミモザを全面にデザイン。春の訪れを告げる黄色い花が女性の強さややさしさを表し、襟元にミモザの花と黄緑色の葉を重ねることでアクセントに。胸には取り組みのテーマである「Bloom in my colors.」（ワタシ色に咲こう）を配置し、それぞれの個性や多様性を認め合いながら、自分らしく花を咲かせようという想いを込めました。
選手のサインが入ったシャツは、選手別21枚と全選手サイン入りの全23枚。今回のオークションの売上すべてを「国際NGOプラン・インターナショナル」に寄付。誰もが平等な世界の実現にむけて、支援を必要とする世界の女の子たちのために活用してもらいます。
オークション情報
イズミメイプルレッズ広島ミモザシャツ チャリティーオークション
期間：2026年4月8日（水）17:00～4月14日（火）22:00
オークションページ：「モバオク」内 特設ページ
https://www.promo.mbok.jp/hummel202604-maplereds
販売価格：8,800円からスタート
寄付先：国際NGOプラン・インターナショナル
イズミメイプルレッズ広島
イズミメイプルレッズ広島は、広島県広島市を拠点とする女子ハンドボールチーム。1993年にイズミの実業団チームとして創部され、2024年以降は「イズミメイプルレッズ広島」として活動。1998～2004年には7年連続リーグ優勝を達成するなど8度の優勝を誇る。2025年にプロ化のため株式会社メイプルレッズ広島を設立し、選手はイズミで働きながら活動する形を維持。選手主体の観客動員プロジェクトなど地域貢献・人気向上にも取り組んでいる。
【OFFICIAL WEBSITE】https://www.izumi-maplereds.com
ヒュンメルについて
デンマークのスポーツブランド「hummel(ヒュンメル)」は、世界で初めてスタッド付きのフットボールブーツを開発し、1923年に誕生。革靴でサッカーをしていた当時、真っ平らな靴底にスタッドを付け、グリップ力の飛躍的向上をもたらし、今までできなかったプレーを可能にしました。そこで重過ぎるために理論上飛べないとされるマルハナバチ（ドイツ語でhummel）が努力を重ねて飛べるようになったという逸話を重ね合わせ、ブランドネーム＆ロゴに採用。100年の歴史を経て、現在は、「CHANGE THE WORLD THROUGH SPORT（スポーツを通して世界を変える）」をビジョンに、独自のブランドストーリーを展開。新しいチャレンジを続けています。
【OFFICIAL WEBSITE】https://www.hummel.co.jp/