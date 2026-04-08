パーソナルジムBEYONDが西小山（品川区）に新規OPEN！全国170店舗以上展開の実力派

ENSENS株式会社

パーソナルトレーニングジムの店舗展開・運営支援を行う ENSENS株式会社

（本社：東京都品川区、代表取締役：鈴木 潤、以下「当社」）は、2026年5月1日（金）よりパーソナルジム「BEYOND Life Style Gym」の西小山・武蔵小山エリアとなるBEYOND 西小山店のオープンを発表しました。

当社では2025年6月にオープンしたBEYOND 大森海岸店に続き、品川区に2店舗目となる出店となります。

また新規オープンに伴い、通常11,000円のパーソナルトレーニングを、初回限定のみ「無料体験トレーニング（カウンセリング付き）」 を実施いたします。



初めてパーソナルジムを利用される方や、運動習慣を身につけたい方は、ぜひこの機会にBEYONDのトレーニングクオリティをご体験ください。

BEYOND（ビヨンド）について

BEYOND Life Style Gym

Official HP： https://beyond-gym.com/(https://beyond-gym.com/gym/gym-nishikoyama/)

Official Instagram： @beyondgym(https://www.instagram.com/beyondgym/)

2017年創業のパーソナルジム「BEYOND Life Style Gym」は、“痩せるのは当たり前。想像を超える結果を。” をコンセプトとし、ウェルビーイングの向上を目的に全国で170店舗以上（2026年4月現在）を展開しています。

BEYONDが提供する価値は、トレーニングだけではありません。

最新設備、洗練された店舗空間、手ぶら来店可能な快適性、そして“続けられる食事指導”。

運動初心者～アスリートまで、幅広い層から信頼される「ライフメイクデザイナー」として、フィットネス業界をリードし続けています。

BEYOND 西小山店について

2026年5月1日（金）全国170店舗以上を展開する人気パーソナルジムブランド「BEYOND（ビヨンド）」が、東京都品川区・西小山に新店舗「BEYOND 西小山店」をグランドオープンいたします。駅徒歩1分の好立地に加え、無理なく継続できるトレーニング、食事サポート、そして圧倒的な実績と信頼が特長。“人生最後の身体づくり”をサポートする本格派ジムです。

【特徴１.】駅徒歩1分。通いやすさ×続けやすさを両立した「西小山 パーソナルジム」

東急目黒線「西小山駅」から徒歩1分、京急目黒線「武蔵小山駅」から徒歩9分。隣の「洗足駅」からも9分、西小山商店街内にありアクセス抜群の立地に位置しています。

近隣には駅ビルやサミットストア西小山店、東急ストアなどの商業施設も充実しており、買い物や通勤帰りにも立ち寄りやすく、継続率の高さにつながっています。「行きやすいこと」は「続けられること」への第一歩。BEYONDはその価値を大切にしています。

【特徴２.】全国160店舗以上・口コミ高評価多数。“選ばれる理由”がここにある

BEYONDは全国160店舗以上を展開し、Googleクチコミでも平均★4.9以上を獲得。多くのユーザーから「人生で初めてジムが続いた」「結果が出るから信頼できる」といった声が寄せられています。

BEYOND 西小山店には、グループ内で「最優秀トレーナー賞」を受賞し、14店舗以上を統括してきた実力派トレーナーが在籍。トレーニングだけでなく、ライフスタイルや考え方まで丁寧にヒアリングし、その人に最適なボディメイクプランを提案します。

【特徴３.】無理をさせない設計と、本気に向き合う姿勢

BEYONDが多くの高評価を集めている理由は、「結果を出す前に、まずは続けられること」を大切にしている点です。

極端な食事制限やハードすぎるトレーニングではなく、ライフスタイルに寄り添った現実的な指導を徹底。完全予約制・マンツーマン指導・無料レンタル（ウェア・シューズ）など、女性や初心者でも安心して通える環境を整えています。

清潔感と開放感のある空間で、周囲を気にせず自分のペースでトレーニングに集中できることも、大きな魅力の一つです

【特徴４.】"一生モノの知識"を提供する自立型ライフコンサルティング（食事指導）

BEYOND 西小山店の食事指導は、一時的な糖質制限などの過度なダイエットとは一線を画します。BEYOND全体で蓄積してきた莫大なデータと専門的なアプローチをもとに、ダイエットやボディメイク、体質改善など、お客様一人ひとりのケースに合わせた柔軟な食事管理を提供いたします。

私たちのゴールは「期間内の成果」だけではありません。コース終了後もお客様ご自身で食事のコントロールができるようになる「自立可能なライフコンサルティング」をテーマにしており、生涯にわたって健康的な身体を維持するための知識と習慣を提供します。他パーソナルジムの食事管理とは一線を画すクオリティを体感いただけます。

無料体験トレーニングについて

新規オープンを記念し、

「初回限定：無料体験トレーニング（カウンセリング付き）」

を実施しています。

無料体験でできること

・体組成チェック

・トレーニング体験（初心者向けメニューOK）

・食事・生活習慣のヒアリング

・最適なボディメイクプランの提案

こんな方におすすめ

・ジム選びで失敗したくない

・正しいフォームを知りたい

・リバウンドしない体づくりをしたい

・自分に合うダイエット方法を知りたい

BEYONDは「極端な糖質制限」を行わず、生活に寄り添った無理のない指導が特長です。

初心者でも安心してスタートできます。

※無料体験は予約枠に限りがあります。

実際の利用者の声（大森海岸店を一部抜粋）

https://beyond-gym.com/gym/gym-omori/

「以前は別のパーソナルジムに馴染めず辞めてしまいましたが、こちらのトレーナーさんは話しやすく親身に相談に乗ってくれました。通い始めて2ヶ月で-5kgを達成し、リバウンドなく過ごせています。無理のない食事指導のおかげで、1人では絶対続かなかったトレーニングが継続できています」

─ 30代女性／ダイエット目的で通われた方

「一時的なものではなく運動を習慣化したくて入会しました。通い始めて1ヶ月で体重-1.5kg、体脂肪率も3.6%落ちました！想像以上にしっかり食べる食事管理ですが、ちゃんと落ちているのが不思議です。月額コースもあって続けやすいのも魅力ですね」

─ 40代女性／運動習慣化・食事管理目的

「デスクワークで体の不調が気になり通い始めました。運動が苦手な私でも少しずつできることが増え、鏡を見るのが楽しみになっています。ちょっとずつ痩せてきていて、身体のラインが美しく変わっていくのが嬉しいです。迷っている方には本当におすすめです！」

─ 20代後半／姿勢改善・ダイエット目的で継続中の方

現在、BEYOND 西小山店では【初回限定 無料体験（カウンセリング付き）】(https://beyond-nishikoyama.com/#c08)を実施中。 まずはお気軽に、あなたに最適なパーソナルトレーニングを体験してみてください。

BEYOND 西小山店

所在地：〒142-0062 東京都品川区小山６丁目５－２ ウエストヒルズ2 2F

アクセス：東急目黒線 西小山駅より徒歩1分／東急目黒線 武蔵小山駅より徒歩9分

営業時間：10:00～22:00（年中無休）

公式HP：https://beyond-nishikoyama.com/

Instagram：https://www.instagram.com/beyond_nishikoyama/

LINE：https://lin.ee/PR3F6tJ

BEYOND 大森海岸店

所在地：〒140-0013 東京都品川区南大井3丁目33－7 大森海岸8ビル 3F

アクセス：JR大森駅より徒歩6分／京急大森海岸駅より徒歩1分

営業時間：10:00～22:00（年中無休）

公式HP：https://beyond-omori.com/

Instagram：https://www.instagram.com/beyond_omori/

LINE：https://lin.ee/JixEIci

会社概要

会社名：ENSENS株式会社

代表者：鈴木 潤

本社：東京都品川区南大井3丁目33-7 大森海岸8ビル3F

設立：2025年1月

事業内容：

1. トレーニングジムの経営

2. トレーニングジムの営業権買い取り

3. フランチャイズチェーンシステム構築・運営

4. フランチャイズ加盟店の募集、指導及びコンサルティング

5. メンタル・キャリアコーチング

6. トレーニングマシンの買取、販売及びコンサルティング