【異色コラボ】「sio」オーナーシェフ 鳥羽周作×現代美術作家 加賀美健による新ジャンル調味塩「この塩おいしーお」誕生

株式会社ダイヤモンド商会

■ 開発背景：調味料を「出すのが楽しい」ファッションアイテムへ

「美味しいのは当たり前。その先にある高揚感を」。 そんな想いから生まれた「この塩おいしーお」は、単なる調味料ではなく、キッチンや食卓をアートシーンへと変貌させる「ファッションアイテム」としての側面を持ち合わせています 。説明過多な従来の食品パッケージから脱却し、

ミニマルでウィットに富んだデザインを採用することで、現代のライフスタイルに溶け込む

一品を完成させました 。

料理にかけて使う塩。

■ 鳥羽周作氏_この塩おいしーおへの想い

料理において“塩加減”は、まさに味の決め手。

塩があることで、味の輪郭がはっきりと立ち

上がり、素材の魅力が引き出されます。

『この塩おいしーお』は、粒子がとても

細かくて、料理の最後に“かけて使う”だけで

すっとなじんで味を整えてくれます。

家庭で気軽に使えて、毎日のごはんが

ワンランクおいしくなるような塩を

目指しました。

味の監修：鳥羽 周作氏 Jリーグの練習生、小学校の教員を経て、31 歳で料理の世界へ。2018年「sio」をオープン。現在、「sio YOYOGI UEHARA」「sio AOYAMA」「o/sio」「o/sio FUKUOKA」「喜つね」「ザ・ニューワールド」「おいしいパスタ」「FAMiRES」と8店舗を展開。書籍 / YouTube / SNSなどで公開するレシピや、フードプロデュースなど、レストランの枠を超えて様々な手段で「おいしい」を届けている。

料理にかけて笑う塩。

■ 加賀美健氏_この塩おいしーおへの想い

「この塩おいしーお」。幅広い人に楽しんで

いただける調味料を目指して、

食卓に並んだ瞬間、思わずくすりと笑って

しまうような、ウィットとユーモアに富んだ

言葉を考えました。美味しさはもちろん、

目にした瞬間に、その食卓が楽しく豊かになる

ようにイメージしました。お料理だけでなく、

日常にほんの少しスパイスを添えてくれる、

そんな存在になってくれたら嬉しいです。

ロゴデザイン監修：加賀美 健氏 現代美術作家。1974年東京生まれ。東京を拠点に制作活動を行う。国内外の美術展、アートフェアへの参加、企業やブランドへの作品提供など、幅広く活動をしている。社会現象や時事問題、カルチャーなどをジョーク的発想に変換し、彫刻、絵画、ドローイング、映像、パフォーマンスなど、メディアを横断して作品を発表している。2010年に代官山にオリジナル商品などを扱う自身のお店（それ自体が作品）ストレンジストアをオープン。

■ 商品の4つの特徴

1.鳥羽周作氏監修：素材を活かす「究極の粒子設計」

調理用ではなく、食べる直前に「かける」ことで完成するプロの味を追求 。粒子を非常に細かく

パウダー状にすることで、素材本来の旨味を最大化させます 。

2.加賀美健氏監修：日常をアートにするパッケージ

現代美術作家加賀美健氏による書き下ろしロゴを採用 。食卓に並んだ瞬間、思わずくすりと

笑ってしまうような、遊び心あふれるデザインが空間に「余白」と「ユーモア」を生みます 。

3.「オリジナルステッカー」として再利用可能なラベル

パッケージ上部のヘッダー部分は「ステッカー」に設計 。使い終わったら捨てるという消費行動に、「アートを私物に貼って持ち出す」という二次的な楽しみをプラスしました。

4.計算された原材料の相乗効果

塩をベースに、椎茸、干し貝柱、昆布、ホタテエキスを配合 。おにぎりや目玉焼きといったいつもの

家庭料理をレストラン品質へと引き上げます 。

■ 商品詳細

商品名：この塩おいしーお

価格：1,800円（税別・参考上代）

内容量：100グラム

発売日：2026年4月15日

原材料：食塩（国内製造）、粉糖、椎茸、干し貝柱、昆布、ホタテエキス／調味料（アミノ酸等）

保存方法：直射日光、高温多湿を避け、常温保存

■ 関連サイト

https://www.diamond-shokai.com/c/sashisuseso/shio

■ 公式SNS

・ Instagram : sashisuseso_u(https://www.instagram.com/sashisuseso_u/)

・ Facebook : この塩おいしーお(https://www.facebook.com/people/%E3%81%93%E3%81%AE%E5%A1%A9%E3%81%8A%E3%81%84%E3%81%97%E3%83%BC%E3%81%8A/61574382353981/)

・ TikTok : この塩おいしーお(https://www.tiktok.com/@sashisuseso_u)

■ 株式会社ダイヤモンド商会について

会社名：株式会社ダイヤモンド商会

代表者：代表取締役社長 岡部 宏明

所在地：〒573-0031 大阪府枚方市岡本町7-1

WEB：https://diamond-coffee.co.jp/about