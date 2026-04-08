【4月8日は「白い歯の日」】「並んだら、次は白くしたい」ユーザーの声から誕生。Oh my teethが本格「デュアルホワイトニング」を提供開始

株式会社Oh my teeth

累計矯正卒業者数1万人を突破(※1)した、国内マウスピース矯正ブランド製造数No.1(※2)の株式会社Oh my teeth(以下、Oh my teeth)は、4月8日の「白い歯の日」に合わせ、Oh my teeth導入クリニックにて「デュアルホワイトニング」の提供が本格開始されることをお知らせいたします。

本サービスは、矯正後のユーザーから寄せられた「歯並びが整ったことで、より白さを追求したい」というインサイトに応える形で開発されました。既に導入クリニックで提供しているホワイトニングサービスは累計予約数1,000人(※)を突破しており、さらなるニーズに応えるためオフィスとホームを掛け合わせた高機能なプランの提供が各提携クリニックにて開始されます。



※：令和7年10月4日～令和8年3月18日の累計予約数

※1：2019年12月1日～2025年5月26日に矯正が完了した症例数の合計

※2：国内マウスピース矯正ブランド製造数 No.1(2025年1月GMOリサーチ&AI社デスクリサーチ調べ 対象：2024.1~12,国内歯列矯正用マウスピースブランド)

■ 矯正で終わらない「理想の笑顔」への追求

Oh my teethはこれまで「未来の歯科体験を届ける」をミッションに、原則通院不要(※3)のマウスピース矯正システムを提供してきました。多くのユーザーが矯正を卒業する中で、LINEの専門サポートチームには「歯並びが綺麗になったことで、今まで以上に歯の白さや清潔感にこだわりたい」という声が数多く寄せられていました。

このユーザーの熱量と、ホワイトニング関連サービスの累計予約数が1,000人(※)を超えた実績を受け、Oh my teethは「歯並び」だけでなく「白さ」においてもプロフェッショナルな体験を提供すべきだと考え、今回の「デュアルホワイトニング」システムの開発および、提携クリニックへの導入支援に至りました。



※3：歯並びの状態によっては複数回の通院が必要です。

※：令和7年10月4日～令和8年3月18日の累計予約数

■ 理想の白さを目指す「デュアル」の力

「デュアルホワイトニング」は、提携の歯科クリニックで行う「オフィスホワイトニング」と、自宅で継続する「ホームホワイトニング」を組み合わせた手法です。

オフィスホワイトニング：国家資格を持っている歯科医師・歯科衛生士が施術を担当します。高濃度の薬剤と専用の光照射機を使用し、短期間でのトーンアップを目指します。

ホームホワイトニング：専用のマウスピースと薬剤を使用し、ご自宅でご自身のペースで継続していただきます。じっくりと白さを浸透させ、色戻りを抑えます。

オフィスホワイトニングとホームホワイトニングの比較イメージ図

・ホワイトニングの効果や白くなる実感には個人差があります。

・本サービスは公的医療保険が適用されない自由診療です。

・主なリスク・副作用：施術に伴う一時的な知覚過敏、歯肉の痛みや炎症が生じる可能性があります。提携クリニックの歯科医師・歯科衛生士より事前のカウンセリングにて詳細をご説明いたします。

■ ホワイトニングチーム 担当 Tetsuya Toshida

私たちのゴールはただ歯を並べることではありません。ユーザーが鏡を見るのが楽しくなり、自信を持って笑えるようになることです。1,000人を超えるホワイトニングユーザーとの対話と実績から、並んだ後の『白さ』へのニーズがいかに強いかを痛感しました。4月8日、新生活が始まるこの時期に、より多くの方へ自信あふれる笑顔を届けるインフラを整えてまいります。

■ Oh my teethが提供する「マウスピース矯正」について

Oh my teethが提供するマウスピース矯正は歯科医院への通院を最小限に抑え、原則オンラインで治療を進められる新しい矯正スタイルです。対応できる症例は前歯のズレを整える「部分矯正(Basicプラン)」と、上下24本を対象とした「広範囲矯正(Proプラン)」があります。ユーザーのお口の状態やご希望に応じて、提携クリニックの歯科医師の診断のもと治療プランをご案内します。



関連記事：マウスピース矯正の値段は？

https://www.oh-my-teeth.com/posts/mouthpiece-orthodontic-prices?tags=prtimes2026_0408

■ 会社概要

会社名：株式会社Oh my teeth

本社所在地：東京都新宿区築地町19-4 オーナーズビル神楽坂

設立日：2019年10月18日

事業内容：マウスピース矯正ブランド「Oh my teeth」の企画・開発・運営

公式サイト：https://www.oh-my-teeth.com/?tags=prtimes2026_0408

■ 採用

Oh my teethに新たな価値をもたらしてくれる方を募集しています！

＜募集ポジション＞

https://careers.oh-my-teeth.com/#2c3cfc50bbb64a0f83b8c5be171a84f1(https://careers.oh-my-teeth.com/#2c3cfc50bbb64a0f83b8c5be171a84f1)

■ Oh my teeth導入クリニックURL

東京表参道矯正歯科(https://www.oh-my-teeth.com/locations/omotesando/?tags=prtimes2026_0408)

東京銀座有楽町矯正歯科(https://www.oh-my-teeth.com/locations/yurakucho/?tags=prtimes2026_0408)

東京池袋矯正歯科(https://www.oh-my-teeth.com/locations/ikebukuro/?tags=prtimes2026_0408)

東京新宿矯正歯科(https://www.oh-my-teeth.com/locations/shinjuku/?tags=prtimes2026_0408)

大阪心斎橋矯正歯科(https://www.oh-my-teeth.com/locations/osaka/?tags=prtimes2026_0408)

大阪梅田矯正歯科(https://www.oh-my-teeth.com/locations/umeda/?tags=prtimes2026_0408)

名古屋名駅矯正歯科(https://www.oh-my-teeth.com/locations/nagoya/?tags=prtimes2026_0408)

福岡博多矯正歯科(https://www.oh-my-teeth.com/locations/hakata/?tags=prtimes2026_0408)

北海道札幌矯正歯科(https://www.oh-my-teeth.com/locations/sapporo/?tags=prtimes2026_0408)

広島矯正歯科(https://www.oh-my-teeth.com/locations/hiroshima/?tags=prtimes2026_0408)

埼玉大宮矯正歯科(https://www.oh-my-teeth.com/locations/omiya/?tags=prtimes2026_0408)

■ プレスリリース担当

広報：タナカ まさよし

Email：masayoshi.tanaka@oh-my-teeth.com

電話番号：070-1353-1069

広報： 田村 みずき

Email：mizuki.tamura@oh-my-teeth.com

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