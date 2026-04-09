【生牡蠣100円】「10年間ありがとう、これからもよろしくお願いします」

株式会社NON

宮城県産雄勝の生牡蠣100円

株式会社NON（本社：東京都豊島区）が運営する東池袋の「漢方和牛とかき小屋 四喜」は、このたび10周年を迎えました。日頃よりご来店いただいているお客様への感謝を込めて、普段は550円で提供してる宮城県雄勝産の生牡蠣を1個100円で提供する10周年記念キャンペーンを開催中です。



店舗は池袋駅東口から徒歩約3分、東池袋1-13-1のサンシャイン通りすぐに位置し、牡蠣や漢方和牛、日本酒を楽しめる店舗として運営しております。

10年間、支えてくださったお客様へ。

「いつも来てくださる方にも、初めて来てくださる方にも、改めて当店の魅力を知っていただきたい」

そんな想いから、今回のキャンペーンを企画しました。

当店は、牡蠣と漢方和牛の両方を気軽に楽しめる店として、池袋の地で営業を続けてまいりました。築８５年の古民家を改装したどこか懐かしい空間のなかで、牡蠣と肉、そして日本酒を楽しめるのが特徴です。池袋駅東口から近く、カウンター、テーブル、テラス席もあります。

池袋の古民家横丁「栄町通り」の一角に位置しています。テラス席もございます。古民家を改装したレトロな雰囲気の店内フロア貸切も可能です。

今回、10周年の感謝企画としてご用意するのは、宮城県雄勝産の生牡蠣です。

雄勝の海は、周囲を山々に囲まれ、栄養豊富な環境に恵まれた海域として知られています。水深が深く、潮通しが良いことから、牡蠣はあっさりとした甘み、しっかりとした旨み、ほんのり磯の香りを感じられます。

10周年という節目に、当店が大切にしてきた「本当においしいものを、できるだけ気軽に楽しんでいただきたい」という想いを、もっともわかりやすい形でお届けしたい。

その気持ちを込めて、今回の生牡蠣100円キャンペーンを実施いたします。

10周年記念キャンペーン概要

キャンペーン名

漢方和牛とかき小屋 四喜 10周年記念 宮城県雄勝産 生牡蠣100円キャンペーン

内容

宮城県雄勝産の生牡蠣を1個100円で提供

実施期間

[2026年4月1日～8月30日]

実施店舗

漢方和牛とかき小屋 四喜

所在地

東京都豊島区東池袋1-13-1

アクセス

池袋駅東口から徒歩約3分

電話番号

03-6907-2209

公式サイト(web予約はこちらから)

https://tabelog.com/tokyo/A1305/A130501/13185820/

利用条件

[別途お通し・1ドリンク・1フード以上のご注文をお願いいたします。]

毎日営業開始から閉店まで実施中

【金・土・祝前日】16:00～18:00/21時以降のみ提供させていただきます]金土祝前日の18時～21時の間はキャンペーンの対象外になります。詳しくはスタッフにお尋ねください。

備考

[仕入れ状況により内容が変更となる場合があります／なくなり次第終了]