井桁弘恵さん出演《「ブレンディ(R)」 マイボトルスティック》新TVCM『パッ！とシング&ダンス』篇、2026年4月9日（木）より公開

味の素AGF株式会社

味の素AGF株式会社（代表取締役社長：島本 憲仁 以下、味の素AGF）は、俳優の井桁弘恵さんを起用した《「ブレンディ(R)」 マイボトルスティック》シリーズの新TVCM『パッ！とシング&ダンス』篇を、2026年4月9日（木）より全国にてTV放映し、AGF公式YouTubeチャンネルにおいても配信開始します。

《「ブレンディ(R)」 マイボトルスティック》シリーズは、水でパッとできることが特長のスティックタイプのマイボトル用ドリンクです。2024年3月に発売して以降、驚きの手軽さやおいしさがお客様に支持され、通信販売での定期購入者が当社商品平均の2倍以上のペースで増加するなど、一度試した方から非常に高い評価を得ています※。そこでこのたび、「パッ！とできちゃう すっきり香る マイボトルティー」をキャッチコピーに、本商品の魅力である清々しいほどの手軽さとおいしさをより多くのお客様にお伝えするために、新TVCMを制作しました。

本TVCMでは、オフィスの屋上を舞台に《「ブレンディ(R)」 マイボトルスティック》とマイボトルを手にした井桁さんと職場の仲間たちが、誰もが一度は耳にしたことがある名曲『ジ・エンターテイナー』に乗せ、息の合ったダンスを披露。TVCMオリジナルアレンジの歌詞に合わせた、思わず真似して体を動かしたくなる軽快なダンスで、本商品の魅力である「水とスティックだけで、おいしいお茶がパッ！とできちゃう」ことを表現しています。

また、オンエアに合わせて、味の素AGF公式YouTubeチャンネルでは、井桁さんのTVCM撮影の裏側を見ることができるメイキング映像やスペシャルインタビューを公開。井桁さんがこの春新しく始めたいことについて語る様子など、ここでしか見ることのできない貴重な映像をぜひご覧ください。

※味の素AGF調べ

味の素AGF公式YouTubeチャンネル :https://www.youtube.com/user/AGFOFFICIALCHANNEL

■TVCM概要

タイトル：『パッ！とシング&ダンス』篇（15秒）

公 開 日：2026年4月9日（木）

放送地域：全国

出 演 者：井桁弘恵

TVCM :https://youtu.be/JEuWRswdFdQ

■WEB動画概要

タイトル：『パッ！とシング&ダンス』篇（30秒）

公 開 日：2026年4月9日（木） ※味の素AGF公式YouTubeチャンネルにて

出 演 者：井桁弘恵

WEB動画 :https://youtu.be/Jnw3ZM1Kohk

■TVCM/WEB動画メイキング・インタビュー映像

メイキング動画 :https://youtu.be/TOWiR9p7g0Mインタビュー動画 :https://youtu.be/PMQxdG9A0w4

■TVCMストーリー

気持ちの良い日差しが差し込むオフィスの屋上。聞き馴染みのあるメロディに合わせ、マイボトルを片手に、井桁さんと職場の仲間たちが軽やかなダンスステップを始めます。明るいダンスと歌を通して、《「ブレンディ(R)」 マイボトルスティック》の手軽さ、おいしさ、飲んだ時の気分の晴れやかさを表現しました。

■ストーリーボード『パッ！とシング&ダンス』篇（15秒）

■TVCM動画撮影エピソード

今回のダンス企画を、「やってみます！」と快諾してくれた井桁さん。見本のダンス動画で自主練習をしたおかげで、カメラの前ではスタッフから「素敵！」と思わず声が上がるほど華麗にステップを決めてくれました。撮影当日に初めて一緒に踊ったとは思えないほど、ダンサーとの息もぴったり。NGもほとんどなく、元気な踊り方からナチュラルな踊り方まで監督リクエストにも笑顔で応えながら、足の動きがチャーミングな"お茶ダンス"を披露してくれました。

撮影の合間もスタッフやダンサーの方々とも和気藹々。《「ブレンディ(R)」 マイボトルスティック》のような明るく晴れやかな魅力で、監督やスタッフを魅了してくれた井桁さんでした。

■特別インタビュー（一部抜粋）

Q．今回のTVCMではダンスに挑戦されていますが、最初に聞いた時は率直にどう思いましたか？

A. 昨年の年越しでもダンスに挑戦させていただいたので、「味の素AGFさんのTVCMでダンスができるんだ！」と、なんだかダンスにご縁のある1年だなと思いました。正直、「ちゃんと踊れるかな？」という不安も少しあったのですが、音楽を聴いた瞬間、本当に頭から離れなくなるくらいキャッチーで（笑）。気づいたら自然と体が動いていて、とても楽しく踊ることができました。春らしい軽やかさや明るさが伝わるTVCMになったんじゃないかなと思ってすごく楽しかったです！

Q. 今年の春、プライベートやお仕事で「新しく始めたいこと」はありますか？

A. 29歳になって、20代最後の1年を迎えました。だからこそ、いろいろなことに挑戦したいなと思っています。これまでは海外旅行が好きで、時間ができると海外に行っていたのですが、ふと考えたら国内でもまだ行けていない場所がたくさんあって。今年は20代のうちに、47都道府県制覇を目標にしたいです！

Q. パッケージが新しくなった《「ブレンディ(R)」 マイボトルスティック》を初めて見た印象は？

Ａ. "マイボトルスティック"がカタカナ表記になったことで、パッと見た瞬間に「マイボトルで手軽に楽しめる商品なんだ」と伝わりやすくなったなと感じました。TVCMでも印象的な "パッ"というキーワードが、パッケージにもちゃんと反映されていて、手軽さや簡単さがより伝わるデザインになったと思います。

Q. マイボトルを持ち歩く、というスタイルは井桁さんの生活にどうフィットしていますか？

Ａ. 私は運動が好きなので、運動の時にマイボトルに水と《「ブレンディ(R)」 マイボトルスティック》を入れて、味を楽しみながら水分補給をしています。撮影の時も、自分の好きな味が入っているだけで、忙しい中でもふっと一息つける時間になるんです。そういう意味でも、すごく自然に生活にフィットしているなと感じています。

Q. お気に入りの味は？その理由も教えてください。

Ａ. 本当にたくさんあって迷うのですが…（笑）ホットでは〈4種のブレンド茶〉がお気に入りです。しっかりとお茶の味がして、「こんなに簡単に作れるのに、こんなに本格的なの？」と ちょっと驚きました。とてもおいしいです。アイスだと〈すっきりアセロラ＆ビタミンＣ〉が好きですね。運動中にもぴったりで、さっぱりしていておいしいです。

■出演者プロフィール

井桁弘恵

事務所：ボックスコーポレーション

生年月日：1997年2月3日

出 身 地：福岡県

身長：170cm

2011年スカウトにて芸能界へ。 2018年「ゼクシイ」11代目CMガール抜擢により注目される。21年から「おしゃれクリップ」（日本テレビ系）MCとして出演。その後、映画、ドラマやバラエティ等、多方面で活躍中。現在は、2025年10月にスタートした連続ドラマ「ここから先は地獄」（日テレ）主演や、2026年1月にスタートした「ぜんぶ、あなたのためだから」（テレ朝）出演、26年1月1日Netflixにて配信「教場 Reunion」／2月20日劇場公開「教場 Requiem」初沢紬役にて出演。日テレ系スポーツニュース番組「Going!Sports&News」2026年FIFAワールドカップSPキャスター出演。

■商品紹介

《「ブレンディ(R)」 マイボトルスティック》シリーズ

水で手軽に作れて、1日中香りが楽しめる。スティックタイプのマイボトル用ドリンク。

ブランドサイト :https://agf.ajinomoto.co.jp/brand/blendy/mybottlestick/

商品に関する一般のお客様からのお問合せ先：お客様相談室 Tel 0120-17-8651