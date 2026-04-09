佐野勇斗さんと山下美月さんが同世代トークに華を咲かす！「今、最高な時間を過ごしている」と本音が出る瞬間も　キリン 華よい 新TVCM「本音のふたり」篇　4月14日（火）より全国で順次放映開始

キリンビール株式会社

キリンビール株式会社（社長 堀口英樹）は、お酒と過ごすいい気分・いい時間を手軽に楽しめる、かろやか果実のスパークリング「キリン 華よい（以下、華よい）」のリニューアルに伴い、俳優・アーティストの佐野勇斗さんと、女優・モデルの山下美月さんが出演する「華よい」新TVCM「本音のふたり」篇を、4月14日（火）より全国で順次放映開始します。また、撮影の裏側を収録したインタビュー・メイキング映像も同日に公開します。

新TVCM「本音のふたり」篇（30秒）URL：https://www.youtube.com/watch?v=AxHEOtnmEE8

CM概要・見どころ

佐野勇斗さんと山下美月さんが本音で語る同世代トーク！ 二人の“いい顔”に注目

本CMでは、佐野さんと山下さんに役を演じてもらうのではなく、素の姿で自由にトークをしていただくことで、「華よい」のコンセプトである、本音の自分を解放し“いい顔”になれるおいしいお酒を表現しました。久しぶりに再会した二人は「華よい」を片手に語り合い、話題はお互いの夢の話に。「おじいちゃん、おばあちゃんになってもこういうところでお酒を楽しむのは夢かもしれない」と語る佐野さんに対して、「じゃあ80年後とか？」と少し天然な返答をする山下さん。「80年後!?107歳だよ」と佐野さんが間髪入れずツッコミを入れるなど、冗談を交えながらも自然に会話が弾む様子から、二人の気負わない関係性が伝わってきます。アルコール度数3％の「華よい」が、肩の力を抜いて本音で向き合える”ちょうどいい時間”を二人にもたらし、「明日も頑張れそう」と締めくくりました。撮影を通して、気分がほぐれ、明日へ前向きになれるひとときが自然に表現されています。

▼ストーリーボード

新TVCM「本音のふたり」篇

撮影秘話＆インタビュー内容

●撮影秘話／現場レポート

撮影の合間にも、過去に共演した際のエピソードで盛り上がり、撮影中もそのままの空気感で息ピッタリのやり取りを見せるなど、二人の仲の良さによって和やかな空気が現場を包みました。年齢の近い二人は同世代トークに華が咲き、過去に共演経験もあることから、お互いの話に「同じタイプだ」と共感し合い、ときにツッコミを入れるなど、終始笑顔が絶えない映像に仕上がっています。「働いていたほうが元気」と仕事に対する価値観を語る山下さんや、「夢は、ずっとこの先もM!LKのメンバーと仲良くいること」と佐野さんがメンバーへの愛を語るなど、お互いの仕事や夢について本音で話しながら、「華よい」を楽しむ二人のリアルな“いい顔”に注目です。

●インタビュー（一部）

昨年11月以来の再会となった二人。初対面の時のお互いの印象を振り返り、「クールだと思っていたら実はよく喋る」「盛り上げ役かと思いきや物静かで地に足がついている」とお互いを褒め合いました。今回の「華よい」のCM撮影は全く緊張しなかったと振り返り、佐野さんのお尻が痛くなったハプニングが印象に残ったと笑いながら話す山下さんに、佐野さんがツッコミを入れるなど、終始リラックスした空気の中で撮影が進んだことを明かしました。「華よい」のお気に入りのフレーバーを聞かれ、佐野さんは「檸檬」と「白桃」、山下さんは「葡萄」と「ライチ」と回答。3％の優しい飲み心地とフルーツの爽やかな味わいが日常に寄り添う一杯だと語り、山下さんはライチが好きだというアルバイト時代のエピソードを告白。また、撮影後に飲みたい相手について、佐野さんが「山下美月さん」と即答する一方で、山下さんは「両親と」と回答。お互いを気遣いながら軽快な掛け合いを披露し、息の合ったトークで撮影を盛り上げました。

Q.お互いの初対面時の印象は

山下さん：あんま覚えてないな。確か2、3年前ぐらいだね。

佐野さん：俺は、すごい喋るなっていう（印象）。もっと静かな、クールな感じなのかなって思っていたけど、めっちゃふざけるし、コミュ力高いなっていう印象になったかな。

山下さん：佐野さんは「男らしい方」ぽいなって思っていたけど。意外と喋んないなって思いました。逆に。

佐野さん：それはよく言われます。

山下さん：すごい盛り上げ担当みたいな、わちゃわちゃ系かなって思っていたんですけど、意外と物静かで地に足ついている。地に足ついているって別に良い言葉だよね？めちゃくちゃ現実志向。

佐野さん：でも、わちゃわちゃしている現場のときは静かなんだけど、静かなときは俺喋るよ、合わせられるの。

山下さん：すごい空気を読んでくださる方だなと思います。

Q.撮影は緊張しましたか。印象に残ったシーンはありましたか。

佐野さん：マジで全く緊張ない。

山下さん：3カ月ぐらい、同じ現場も一緒にやっていた仲だったので。そんなに緊張もなく。

佐野さん：言い方難しいんだけど、気負わずやれるCM撮影ってあるんだって感じだった。えっ、もう終わり？って思った。ちょっと物足りないぐらい。

佐野さん：どこのシーンが印象に残りましたか？同じかな？せーので言おう。せーの。

山下さん：子ブタ。

佐野さん：最後。

佐野さん：僕は、最後の土手のシーンというか。けんけんぱ、楽しかったなって。

山下さん：（佐野さんが）子ブタに座られていて、すごいお尻が痛いって言っていたのが印象に残りました。

佐野さん：関係ない、CMと！

Q.華よいには4種の果実のフレーバーがありますが、お気に入りはありますか。どんなときに飲みたいですか。

佐野さん：特に僕は、檸檬と白桃が好きだったのね。炭酸とか好きだから、なんか刺激ほしいなっていうときに、ちょうどいいアルコールの強さじゃん。ご飯食べているときは檸檬で、食後のデザートとかは白桃を飲みたいかなと思いました。

山下さん：私はですね、葡萄とライチかな。ライチは、あんまりライチ味のお酒って私は飲んだことなかったので。もともとライチがほんとに好きで。私、中華料理屋でアルバイトしていたんですけど。高校生時代に。バイト先で「ライチ泥棒」って呼ばれていて。

佐野さん：ライチ泥棒？！使えるの、その話。

山下さん：違う違う、本当に泥棒してたわけじゃなくて。まかないでライチを大量に食べ過ぎて、「あいつはライチ泥棒だ」って言われていたぐらい、ライチがすごい好きなので。ライチが、出たのもすごいうれしいし。もともと、葡萄味のものがすごい好きなので。さっぱり飲むのが結構好きです。

私は、お酒を飲むっていうよりかは、ご飯と一緒に飲みたいことが多いので、結構そのご飯に合わせて、甘過ぎないから、何にでも合うなと思います。

Q.今日の撮影後、最初の一杯はどんな人と飲みたいですか。

佐野さん：僕は、山下美月さんです。

山下さん：えー！なんで？その心は？

佐野さん：だって今日、一緒に頑張ったじゃん。

山下さん：確かに。たくさん頑張ったね。私は、お父さんとお母さんです。

佐野さん：うわ！好感度だ。

山下さん：やっぱりすごく家族を大事に、一人娘を育ててくれた両親と一緒に、飲みたいなって思います。

佐野さん：なんかちょっと俺、馬鹿みたいじゃん。楽しかったから飲もうよみたいな。

山下さん：いやいや、もちろん飲みたいです、佐野勇斗とも。

佐野さん：距離縮まらないんだよな、俺らって。

新TVCM概要

出演者プロフィール

- CMタイトル：「本音のふたり」篇（30秒）- 出演者：佐野勇斗、山下美月- 楽曲：imase「ユートピア」- 放映開始日：2026年4月14日（火）- 放映地域：全国（一部地域を除く）- YouTube URLCM30秒：https://youtu.be/AxHEOtnmEE8CM15秒：https://youtu.be/PcLcMR9CFB0CM LONG MOVIE（2分55秒）：https://youtu.be/YWfRr8ZJnTwインタビュー：https://youtu.be/76JpD7WPbJkメイキング：https://youtu.be/zv488hITYAc- ブランドサイト：https://www.kirin.co.jp/alcohol/rtd/hanayoi/

佐野勇斗

1998年3月23日生まれ。愛知県出身。

俳優・アーティスト。スターダストプロモーション所属。俳優として映画・ドラマなど幅広い作品に出演。

最近では「ESCAPE それは誘拐のはずだった」で主演を務め、「おコメの女―国税局資料調査課・雑国室―」でメイン出演するなど注目作に出演している。俳優のほかに５人組ダンスボーカルグループM!LKのメンバーとしても活動している。

山下美月

1999年7月26日生まれ。東京都出身。2016年に「乃木坂46」3期生オーディションに合格。

センターを務めるなど中心メンバーとして活躍し、2024年5月に東京ドームでの卒業コンサートをもって同グループを卒業。

グループ在籍時より数々のドラマ・映画に出演し、女優としても活躍。

主な出演作は、NHK連続テレビ小説「舞いあがれ！」「下剋上球児」「Eye Love You」「新東京水上警察」「六人の嘘つきな大学生」「山田くんとLv999の恋をする」「火喰鳥を、喰う」「愚か者の身分」「新解釈・幕末伝」など。

「名探偵コナン 隻眼の残像」にもゲスト声優として出演。

また、女性ファッション誌「CanCam」の専属モデルも務めている。

2026年7月から、主演舞台「成瀬は天下を取りにいく」が開幕する。

「キリン 華よい」について

「キリン 華よい」は、こころ華やぐひとときを手軽に楽しめるALC.3％の果実スパークリング。

果実の香りやうまみがぎゅっとしみ込んだ“隠し”果実浸漬酒で、飲みやすさと程よいお酒感を両立。

豊かな味わいに軽やかな発泡感を合わせることですっきりとした味わいに仕上げました。

好評いただいている華やかな果実味とスッキリとした味わいはそのままに、パッケージとブランドコミュニケーションを刷新し、”お酒がある時間のうれしさ”を伝えることで、若年層をはじめとした新しいお客様との接点を創出していきます。

■キリン 華よい 詳細

●中味について

「キリン 華よい 白桃スパークリング」

白桃の華やかな香りと爽やかな果実味が楽しめます。

（果汁1.9％ 36kcal/100ml当たり）

「キリン 華よい 爽やかライチスパークリング」

華やかでみずみずしいライチの甘みをすっきりとした後味とほどよいお酒感で楽しめる味わいです。

（果汁 1.6％ 36kcal/100ml当たり）

「キリン 華よい 葡萄スパークリング」

ぶどうの香りや果皮の渋みを効かせることで、果実味とほどよいお酒感を楽しめる味わいです。

（果汁2.8％ 38kcal/100ml当たり）

「キリン 華よい 檸檬スパークリング」

レモンのほろ苦さが効いた豊かな果汁感が楽しめます。

（果汁0.6％ 36kcal/100ml当たり）

●パッケージについて

今回のパッケージデザイン変更においては、幅広いデザイン案の中で、特に20～30代の支持が高かった案をもとに、華やかな香りと豊かな果実味、すっきりとしたおいしさを直感的に伝えるパッケージに仕上げました。これまで「華よい」を飲んだことがないお客様にもお手に取っていただくことを目指します。さらに、ブランドサイトや広告でも“お酒がある時間のうれしさ”を発信していくことで、既存のお客様はもちろん、若年層をはじめとした普段家ではお酒をあまり飲んだことがないお客様との接点を創出し、新しいお酒の楽しみ方を広げていきます。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/138083/table/27_1_59f654014558f7288924fb749e8c6fe1.jpg?v=202604090951 ]