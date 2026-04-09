新スニーカーブランド FIYAD［フィアド］遂にデビュー 公式オンラインサイトで販売開始

TOSMAX株式会社

TOSMAX株式会社（ 東京都目黒区、代表取締役社長：藤井隆公 ）は、新スニーカーブランド FIYAD［フィアド］のファーストエディションを、2026年4月9日より公式オンラインサイト（ https://fiyad.jp ）にて販売を開始いたします。FIYADは、革靴の技巧とスニーカーの機能性を融合し、フォーマルとストリートの境界を超える新しいドレススタイル Modern Dressism［モダンドレッシズム］を提唱するスニーカーブランドです。2026年3月19日に公開された「LEN」「SOU」「ZIN」の３ラインが、ついに日常へと解き放たれます。

販売開始にあわせて、東京・裏原宿エリアにて、キービジュアルの大型ポスターを掲出。

ストリートとモードが交差するこの地から、FIYADの世界観を発信します。

今回、販売開始する3つのライン「LEN」「SOU」「ZIN」は、それぞれ異なるアプローチから、現代のドレス主義を再構築しています。FIYADは、既存の概念を超え、新しいスタイルを提案していきます。

Products | 商品

LEN［レン］妖艶な色彩の記憶に、静かに湛える品格と余韻

80～90年代のアウトドア・スポーツシーンに見られた“クレイジーカラー”から着想。大胆な配色のエネルギーを継承しながらも、ノイズ感を抑え、大人が履けるエレガントな表現へ再構築しました。革靴の造形美を基盤に、柔らかな曲線と鋭い直線を組み合わせ、鮮やかな色彩でありながら落ち着いた佇まいを実現。さらに、リフレクターシューレースやプル・ストラップ、バスケットシューズ由来の補強パーツなど、スニーカーの要素を随所に取り入れています。単色モデルにおいてもレイヤー構造で奥行きを生み出し、色に頼らない存在感を表現。遊び心と品格を両立した、FIYADを象徴する一足です。

■レギュラーカラー（3色）

PURPLE/WHITE

BLACK/WHITE

WHITE/GRAY

■ リミテッドカラー（2色） ※ 数量限定

BLUE/GRAY

GRAY/NAVY

■価格

\33,000（税込）

■サイズ

25.0 / 26.0 / 27.0 / 28.0 / 29.0 cm

※本商品は 1cm刻みでのサイズ展開となっております。

■素材：天然皮革

■ SOU［ソウ］

相反する系統が奏でる、個性と洗練の比類なき旋律

スケーターが好む要素を残しながら、“大人のスケーターシューズ”として再構築。あえて実用性を削ぎ落とし、ファッションとしての存在感を意識して設計された一足。内外で異なるデザインを持つ非対称構造により、見る角度によって表情が変化。カジュアルとドレッシーの狭間をしなやかに横断します。

スエード素材やオーリーガードといったスケーターの文脈を残しながら、全体は革靴のような上質な佇まいへ。パーティーやドレスシーンにも対応する、新しい選択肢を提示します。

■カラー（4色）

BLACK/GRAY

WHITE/GRAY

NAVY/GRAY

WINE/GRAY



■価格

\29,700（税込）

■サイズ

25.0 / 26.0 / 27.0 / 28.0 / 29.0 cm

※本商品は 1cm刻みでのサイズ展開となっております。

■素材：天然皮革

■ ZIN［ジン］

伝統を現代へと紡ぎ、交錯する形姿が描く輪郭

コインローファーとDリングローファー、二つの伝統的意匠を融合し、現代的に再構築。クラシックとモダンが交差する、新しいローファースニーカーです。Dリングやタッセルディテールにより機能性と装飾性を両立。菱形の穴飾りやコインスリットなど、細部に至るまで独自のデザインを追求しています。さらに、踵部分にクッションを内蔵し、ローファー特有のフィット感の課題を解消。見た目のクラシックさと、現代的な履き心地を両立しています。

■カラー（3色）

WHITE/GRAY

BLACK/BLACK

BROWN/BEIGE

■価格

\35,200（税込）

■サイズ

25.0 / 26.0 / 27.0 / 28.0 / 29.0 cm

※本商品は 1cm刻みでのサイズ展開となっております。

■素材：天然皮革

【公式情報】■公式オンラインサイトhttps://fiyad.jp（2026年4月9日より販売開始）■公式Instagramアカウント：fiyad.official https://www.instagram.com/fiyad.official

■企業情報

会社名：TOSMAX株式会社

代表取締役社長：藤井隆公

所在地： 〒153-0051 東京都目黒区上目黒2丁目1番1号 中目黒ＧＴタワー11階

■お客様からのお問合せ

TOSMAX株式会社 ネクストブランド推進部

担当 : 印波、土居

TEL: 080-5922-3231

MAIL：info@fiyad.jp

■メディアからのお問合せ先

ザニー・オフィス PRESS : 渋谷、内藤、玉置

TEL : 03-5456-5509 FAX : 03-5456-5511