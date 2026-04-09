新スニーカーブランド FIYAD［フィアド］遂にデビュー 公式オンラインサイトで販売開始
TOSMAX株式会社（ 東京都目黒区、代表取締役社長：藤井隆公 ）は、新スニーカーブランド FIYAD［フィアド］のファーストエディションを、2026年4月9日より公式オンラインサイト（ https://fiyad.jp ）にて販売を開始いたします。FIYADは、革靴の技巧とスニーカーの機能性を融合し、フォーマルとストリートの境界を超える新しいドレススタイル Modern Dressism［モダンドレッシズム］を提唱するスニーカーブランドです。2026年3月19日に公開された「LEN」「SOU」「ZIN」の３ラインが、ついに日常へと解き放たれます。
販売開始にあわせて、東京・裏原宿エリアにて、キービジュアルの大型ポスターを掲出。
ストリートとモードが交差するこの地から、FIYADの世界観を発信します。
今回、販売開始する3つのライン「LEN」「SOU」「ZIN」は、それぞれ異なるアプローチから、現代のドレス主義を再構築しています。FIYADは、既存の概念を超え、新しいスタイルを提案していきます。
Products | 商品
LEN［レン］
妖艶な色彩の記憶に、静かに湛える品格と余韻
80～90年代のアウトドア・スポーツシーンに見られた“クレイジーカラー”から着想。大胆な配色のエネルギーを継承しながらも、ノイズ感を抑え、大人が履けるエレガントな表現へ再構築しました。革靴の造形美を基盤に、柔らかな曲線と鋭い直線を組み合わせ、鮮やかな色彩でありながら落ち着いた佇まいを実現。さらに、リフレクターシューレースやプル・ストラップ、バスケットシューズ由来の補強パーツなど、スニーカーの要素を随所に取り入れています。単色モデルにおいてもレイヤー構造で奥行きを生み出し、色に頼らない存在感を表現。遊び心と品格を両立した、FIYADを象徴する一足です。
■レギュラーカラー（3色）
PURPLE/WHITE
BLACK/WHITE
WHITE/GRAY
■ リミテッドカラー（2色） ※ 数量限定
BLUE/GRAY
GRAY/NAVY
■価格
\33,000（税込）
■サイズ
25.0 / 26.0 / 27.0 / 28.0 / 29.0 cm
※本商品は 1cm刻みでのサイズ展開となっております。
■素材：天然皮革
■ SOU［ソウ］
相反する系統が奏でる、個性と洗練の比類なき旋律
スケーターが好む要素を残しながら、“大人のスケーターシューズ”として再構築。あえて実用性を削ぎ落とし、ファッションとしての存在感を意識して設計された一足。内外で異なるデザインを持つ非対称構造により、見る角度によって表情が変化。カジュアルとドレッシーの狭間をしなやかに横断します。
スエード素材やオーリーガードといったスケーターの文脈を残しながら、全体は革靴のような上質な佇まいへ。パーティーやドレスシーンにも対応する、新しい選択肢を提示します。
■カラー（4色）
BLACK/GRAY
WHITE/GRAY
NAVY/GRAY
WINE/GRAY
■価格
\29,700（税込）
■サイズ
25.0 / 26.0 / 27.0 / 28.0 / 29.0 cm
※本商品は 1cm刻みでのサイズ展開となっております。
■素材：天然皮革
■ ZIN［ジン］
伝統を現代へと紡ぎ、交錯する形姿が描く輪郭
コインローファーとDリングローファー、二つの伝統的意匠を融合し、現代的に再構築。クラシックとモダンが交差する、新しいローファースニーカーです。Dリングやタッセルディテールにより機能性と装飾性を両立。菱形の穴飾りやコインスリットなど、細部に至るまで独自のデザインを追求しています。さらに、踵部分にクッションを内蔵し、ローファー特有のフィット感の課題を解消。見た目のクラシックさと、現代的な履き心地を両立しています。
■カラー（3色）
WHITE/GRAY
BLACK/BLACK
BROWN/BEIGE
■価格
\35,200（税込）
■サイズ
25.0 / 26.0 / 27.0 / 28.0 / 29.0 cm
※本商品は 1cm刻みでのサイズ展開となっております。
■素材：天然皮革
【公式情報】
■公式オンラインサイトhttps://fiyad.jp（2026年4月9日より販売開始）
■公式Instagramアカウント：fiyad.official https://www.instagram.com/fiyad.official
■企業情報
会社名：TOSMAX株式会社
代表取締役社長：藤井隆公
所在地： 〒153-0051 東京都目黒区上目黒2丁目1番1号 中目黒ＧＴタワー11階
■お客様からのお問合せ
TOSMAX株式会社 ネクストブランド推進部
担当 : 印波、土居
TEL: 080-5922-3231
MAIL：info@fiyad.jp
■メディアからのお問合せ先
ザニー・オフィス PRESS : 渋谷、内藤、玉置
TEL : 03-5456-5509 FAX : 03-5456-5511