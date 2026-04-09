【安青錦関と俳優 吉田羊さん、鈴木梨央さんの豪華初共演】「ポカリ、のまなきゃ。」シリーズ第25弾CM 「四股をふむ」篇、「すり足」篇、「ヒトの60%」篇 4月11日（土）から全国で放映を開始

大塚製薬株式会社

大塚製薬株式会社（本社：東京都）は、健康飲料「ポカリスエット」の「ポカリ、のまなきゃ。」シリーズの第25弾新CM「四股をふむ」篇、「すり足」篇、「ヒトの60%」篇を2026年4月11日（土）より全国で放映を開始します。

・ポカリスエットCM｜「四股をふむ」篇１５秒

URL：https://youtu.be/vvokkzn5yHU(https://youtu.be/vvokkzn5yHU)

・ポカリスエットCM｜「すり足」篇１５秒

URL：https://youtu.be/qL4XTIIfFNU(https://youtu.be/qL4XTIIfFNU)

・ポカリスエットCM｜「ヒトの60％」篇１５秒

URL：https://youtu.be/H1NzvOGWjjg(https://youtu.be/H1NzvOGWjjg)

・ポカリスエットWeb movie「羊さんと、リオちゃんと、安青錦関と。」

URL：https://youtu.be/EFDKTV8zTEc(https://youtu.be/EFDKTV8zTEc)

本CMでは、俳優の吉田羊さん、鈴木梨央さんと、大相撲で活躍する安青錦関が初共演。相撲の基本稽古である「四股」や「すり足」といった力士ならではのシーンを通して、汗をかくカラダに必要な水分と電解質補給の大切さを描きます。

CMは「四股をふむ」篇、「すり足」篇、「ヒトの60％」篇の3篇で構成され、それぞれ異なる切り口から「ポカリ、のまなきゃ。」というメッセージを届けます。ユーモアたっぷりで笑いが絶えない3人の対談企画にもご注目ください。

＜ ポカリスエット新CMの見どころ ＞

・ 吉田羊さん、鈴木梨央さんが圧倒されるほど大迫力！安青錦関の力強い四股ふみ

・ おしゃべり大好きな安青錦関。吉田羊さんのユーモアある一言にツッコミを入れる場面も

・ 実は、安青錦関と鈴木梨央さんは1学年違い。安青錦関の“タメ口で話そう”の誘いに鈴木梨央さんの反応は？

■ CMストーリー

「四股をふむ」篇

稽古場で安青錦関が力強く四股をふむシーンから始まる本CM。相撲の基本動作である四股は、足腰を鍛えるだけでなく体幹を整えるうえでも重要な稽古です。そんな安青錦関の迫力ある稽古の様子を、吉田羊さんと鈴木梨央さんが興味深そうに見守ります。大きく足を上げ、力強く踏み込むたびに響く音。そのあまりの迫力に思わず跳ねてしまう吉田羊さんと鈴木梨央さん。相撲の稽古の迫力と、思わず笑顔になるコミカルなやり取りの両方が楽しめる内容となっています。

「すり足」篇

力士たちが連なって行う伝統的な稽古「すり足」。全員の動きが揃わないと前に進めないこの稽古は、体力だけでなくチームワークも求められます。本CMでは、稽古場で読書をする安青錦関の周りで、吉田羊さんと鈴木梨央さんが「すり足」に挑戦。汗をかいたら失われる水分と電解質を、ポカリスエットで補給する重要性を紹介する内容となっています。「いち、に」と掛け声をかけながら前進していく２人の姿と、それを見守る安青錦関の表情にもご注目ください。

「ヒトの60％」篇

「人のカラダの約60％は水分と電解質でできています」。そんなメッセージとともに、「はっけよい、のこった」の合図で自身のカラダの水分量が入った袋を持ち上げます。必死に持ち上げようとする吉田羊さんと鈴木梨央さんですが、あまりの重さに大苦戦。一方、日々の鍛錬で鍛え上げられた安青錦関は袋を軽々と持ち上げます。カラダの大部分を占める水分の大切さをユーモラスに表現しながら、最後は３人が並んでポカリスエットを飲むシーンで締めくくられます。

■ 撮影エピソード

今回の撮影は終始和やかな雰囲気の中で行われました。中でも印象的だったのは、「ヒトの60％」篇で使用された水の入った巨大な撮影用小道具。体内の水分量を表現するために用意された数十キロにもなる容器を、安青錦関が軽々と持ち上げると、現場のスタッフから思わずどよめきが起こりました。撮影後にはモニターを確認しながら監督と動作を細かくチェックするなど、真剣な表情で撮影に臨む姿も見られました。

また撮影前には、吉田羊さんと鈴木梨央さんが安青錦関から相撲の基本動作である「四股」や「すり足」を教わる場面も。2人が練習する様子を見ながら安青錦関が「いい感じ。おれより足が上がってるよ」と声をかけるなど、現場は終始和やかな空気に包まれていました。お弟子さんからも動きを教わりながら練習に励んだ2人は、安青錦関から「完璧です」とお墨付きをもらう場面もありました。

さらに、3人でポカリスエットを飲むシーンでは、タイミングがなかなか合わず思わず笑ってしまう場面も。カットがかかると現場には笑い声が広がり、和気あいあいとした雰囲気の中で撮影が進められました。

撮影終了後には、グラフィック撮影を行っていた安青錦関のもとを吉田羊さんと鈴木梨央さんが改めて訪れ、記念撮影を行う一幕も。吉田さんは安青錦関に力こぶのポーズをリクエストするなど、撮影を通してすっかり打ち解けた様子の3人の姿に、現場スタッフからも笑顔がこぼれていました。

■ 笑いの絶えなかった対談企画

今回のコメント撮影は、インタビュー形式ではなく、吉田羊さんがリードする対談形式で行われました。

まず、吉田羊さんから初めてのCM撮影の感想を聞かれた安青錦関は「人が多すぎて緊張しました」とコメント。続けて吉田羊さんは、安青錦関のアドリブの上手さに触れ、「何を振っても返してくれる。返しも面白かった」と撮影の裏側を紹介しました。それに対して安青錦関は「（撮影に）来る前にしっかり準備してたので」とユーモアたっぷりに返し、笑いを誘います。

また、来日して4年になる安青錦関は、「日本に来て驚いたことや困ったこと」を聞かれると「日本語」と即答。安青錦関のドキュメンタリーを見たことがあるという吉田羊さんは、「4年間でペラペラですね」と、その成長ぶりに感心していました。

話が弾み、話題は安青錦関の美しいブルーの瞳へ。吉田羊さんがそのことに触れると、安青錦関は「（今回の撮影に合わせて）狙ってます」とチャーミングにコメントし、場を和ませます。

さらに、安青錦関と鈴木梨央さんが1歳差の同世代であるという話題になると、緊張してなかなか質問できなかったという鈴木梨央さんに対し、吉田羊さんが緊張をほぐすため“タメ口トーク”を提案。普段は同世代とはタメ口だという安青錦関も「最初からタメ口だと嫌われるかなぁと思って」と話しながら、鈴木さんにタメ口で語りかけます。しかしタメ口トークは思うように続かず、3人で思わず顔を見合わせて笑う場面も。和やかな空気の中、「ポカリのCMって楽しいですね」と吉田羊さんがうまく場をまとめました。

初めてのCM撮影について安青錦関は「初めてがこの現場で良かった」と振り返り、終始笑いの絶えない対談となりました。

最後に1日の感想を聞かれた鈴木梨央さんが「最後までずっと緊張してしまって」と話すと、安青錦関が「いいよ、緊張しなくて」と優しくタメ口で声をかける場面も。土俵では見ることのできない、安青錦関の優しくユーモアあふれる一面が垣間見える対談となりました。

■ 制作スタッフコメント

どうして‘’ポカリのまなきゃ‘’なのか。毎日の稽古でいっぱい汗をかく安青錦関に、いつもポカリを飲んでいる吉田羊さんと鈴木梨央さんが伝えます。汗には水分と電解質が含まれていること、ポカリスエットも同じであること、そして成人男性のカラダの約60％は水分と電解質であること。安青錦関に習って、羊さんと梨央ちゃんも相撲の稽古に挑戦しました。すぐに汗びっしょり！稽古をしてもしなくても、人は汗をかいたら‘’ポカリのまなきゃ‘’です。

■ グラフィック■ 出演者プロフィール

安青錦（本名 ヤブグシシン・ダニーロ）

2004年3月23日生まれの22歳。

7歳から相撲を始め、2019年には世界ジュニア選手権で3位に入賞。

2022年に来日し、関西で鍛錬を積み、同年12月には安治川部屋の研修生に。

令和５年新弟子検査を受検し、同年九月場所で初土俵。

令和7年十一月場所で初優勝を果たし、 史上最速での大関昇進。

令和8年一月場所も連続優勝を果たした。

吉田 羊（よしだ よう）

2月3日生、福岡県出身。

■受賞歴

第39回日本アカデミー賞 優秀助演女優賞

第58回ブルーリボン賞 助演女優賞

第40回エランドール賞 新人賞

第56回紀伊国屋演劇賞個人賞

■出演作品

・TVドラマ：「コールドケース～真実の扉」シリーズ、「2020年 五月の恋」、「恋する母たち」、「ペペロンチーノ」、「生きるとか死ぬとか父親とか」、「妻、小学生になる。」、「ラストマンー全盲の捜査官ー」、「最高の教師 1年後、私は生徒に■された」、「光る君へ」、「侵入者たちの晩餐」、「不適切にもほどがある！」、「恋愛バトルロワイヤル」、「終りに見た街」など

・映画：「ハナレイ・ベイ」、「アナと雪の女王2」(日本語版声優出演)、「イチケイのカラス」、「Winny」、「ハピネス」、「パディントン 消えた黄金郷の秘密」(日本語版声優出演)、「遠い山なみの光」など

今後の活動として、5月10日から上演される舞台「リチャード三世」が控える。

鈴木 梨央（すずき りお）

2005年2月10日生、埼玉県出身。

■受賞歴

ドラマ・オブ・ザ・イヤー 2014 新人女優賞

■出演作品

・TVドラマ：大河ドラマ「八重の桜」、連続テレビ小説「あさが来た」、「ひきこもり先生」、「命のバトン～赤ちゃん縁組がつなぐ絆～」など

・海外ドラマ・アニメ 吹替え：「ミルドレッドの魔女学校」シリーズ、「どろろ」、「遊戯王 ゴーラッシュ！！」など

・映画：「僕だけがいない街」、「ナミヤ雑貨店の奇蹟」、「最高の人生の見つけ方」、「屋根裏のラジャー」（声優出演）、「モアナと伝説の海 2」（声優出演）など

■ 「ポカリスエット」について

ポカリスエットは、「汗の飲料」をコンセプトに開発され、発汗によって失われた水分とイオン（電解質）をスムーズに補給する健康飲料として、現在20以上の国と地域で展開しています。適切な濃度と体液に近い組成の電解質溶液のため、すばやく吸収されることから、スポーツのほか、仕事、お風呂上がり、寝起きなど、発汗状態におかれている方に適した飲料です。

ポカリスエット ブランドサイト https://pocarisweat.jp/