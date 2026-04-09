リーフラス株式会社　2025年12月期通期決算を発表

リーフラス株式会社

米国東部時間2026年4月8日 ― 子ども向けスポーツスクール事業や部活動事業などを展開するリーフラス株式会社（NASDAQ：LFS）（以下「当社」または「リーフラス」）は、本日、2025年12月期通期の業績を発表しました。

｜2025年12月期通期 業績ハイライト

過去最高売上高、最高益を更新

・ 売上高 ： 11,728百万円 ※過去最高 （前年同期： 10,330百万円｜前年同期比：13.5％）

・ 営業利益 ： 627百万円 ※過去最高 （前年同期： 520百万円｜前年同期比：20.7％）

・ 当期純利益 ： 438百万円 ※過去最高 （前年同期： 419百万円｜前年同期比：4.7％）

・ 調整後営業利益 ： 692百万円 ※過去最高 （前年同期： 488百万円｜前年同期比：41.8％）

・ 1株当たり基本利益・希薄化後1株当たり利益： 13.55円 （前年同期： 1株当たり基本利益16.81円・希薄化後1株当たり利益15.78円）

※過去最高: FY23以降における同期業績比較（US GAAP）

｜2025年12月期通期 事業ハイライト

スクール事業は堅調に成長し、ソーシャル事業は部活動受託数の増加により高成長を継続

〈スポーツスクール事業〉

・ 会員数 ：70,688名 ※過去最高 （前年同期：70,663名｜前年同期比：0.04%）

・ 売上高 ：8,560百万円 ※過去最高 （前年同期：7,944百万円｜前年同期比：7.8%）

〈ソーシャル事業〉

・ 受託部活動数 ：2,120部 ※過去最高 （前年同期：1,971部｜前年同期比：7.6％）

・ 売上高 ：3,168百万円 ※過去最高 （前年同期：2,385百万円｜前年同期比：32.8%）

※過去最高: FY23以降における同期業績比較（US GAAP）

｜代表取締役CEOコメント

「2025年12月期通期において、売上高、営業利益、営業利益率、当期純利益、調整後営業利益、全ての項目において過去最高の業績となりました。セグメント別の業績においては、スポーツスクール事業の売上高前年同期比は7.8％増加、ソーシャル事業の売上高前年同期比は32.8%増加となりました。これらの成果は、国内No.1のシェアを誇るスポーツスクール事業が堅調に成長したことに加え、成長ドライバーである部活動事業の契約数が拡大した結果を反映したものです。特に、当社のソーシャル事業においては、当社がこれまで培ってきた国内No.1の部活動受託実績に加え、2025年度は、大阪府吹田市、東京都渋谷区、北海道紋別市をはじめ、新たな部活動受託契約が増加いたしました。日本政府が進める部活動改革は、学校を基盤とした部活動の運営を地域や民間に移管するものであり、2026年度から2031年度にかけては「改革実行期間」として学校単位から地域・民間への移行が本格的に実行されます。この国策は、当社にとって強力な追い風であり、中長期的な成長の道筋を描くものです。引き続き、日本で培ったスポーツによる非認知能力育成サービスを世界へと発信し、国境を越えて子どもたちの笑顔と成長を支える挑戦を続けてまいりますので、皆様のより一層のご支援を賜りますようお願い申し上げます。」

｜2025年12月期通期 財務状況

・ 営業活動によるキャッシュ・フロー ： 468百万円 （前年同期：207百万円）

・ 投資活動によるキャッシュ・フロー ： -53百万円 （前年同期：-51百万円）

・ 財務活動によるキャッシュ・フロー ： -437百万円 （前年同期： -346百万円）

・ 現金及び現金同等物期末残高 ： 2,524百万円 （前年同期：2,539百万円）

｜2026年12月期 連結業績予測

スクール事業、ソーシャル事業の堅調な事業拡大により、売上高・営業利益ともに「二桁成長」を予測

当社は2026年12月期通期について、以下の見通しを立てています。

・ 売上高 ：13,000百万円～15,000百万円の範囲

（前年同期：11,728百万円｜前年同期比：10.8%～27.9%）

・ 営業利益 ：710百万円～840百万円の範囲

（前年同期：627百万円｜前年同期比：13.2%～33.9%）

※これらの予測は、当該期間中に事業買収、事業再編、または法的和解が行われないことを前提としています。

｜決算説明会開催日程

2025年12月期通期決算説明会は以下の通り開催いたします。

■【日本語】決算説明会

参加をご希望される方は、事前のお申し込みをお願いいたします。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/101475/table/77_1_7b9772124710474976369107e03b9b63.jpg?v=202604090951 ]

■【英語】決算説明会

開始時刻の約15分前に以下の電話番号にお電話ください。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/101475/table/77_2_7ba48534b4beab1c7807704a10c03a68.jpg?v=202604090951 ]

｜リーフラス株式会社について

リーフラスは、「スポーツを変え、デザインする。」を企業理念に掲げ、あらゆる社会課題をスポーツにより解決するスポーツ＆ソーシャルビジネスを実践しております。主力事業は、「スポーツスクール事業」と「ソーシャル事業」 の2つであり、スポーツスクール事業は、全国45都道府県でサッカー、野球、バスケットボールなど全13種目のスクールを展開し、2025年12月31日現在、会員数、スクール数ともに国内No.1の実績を誇ります。（東京商工リサーチ調査）「認めて、褒めて、励まし、勇気づける」という指導理念をもと、スポーツの技術力のみならず、挨拶・礼儀、リーダーシップ、協調性、自己管理力、課題解決力などの非認知能力の育成に注力した独自の指導プログラムが、業界における当社の差別化要因となっております。ソーシャル事業は、国策の強力な追い風を受ける部活動事業が主力であり、部活動の地域移行（アウトソーシング）のパイオニアとして、教員の負担軽減と質の高い指導環境の両立を目指し、地方公共団体や学校、地域と連携した部活動支援を行っております。2025年12月31日現在、部活動受託数は381校、2,120部に及び国内No.1の実績を有しております。

詳細については、当社ホームページ（https://ir.leifras.co.jp/）をご覧ください。

｜将来予想に関する記述

本発表資料に含まれる一部の記述は、将来の見通しに関する記述です。これらの将来の見通しに関する記述には、既知および未知のリスクと不確実性が含まれており、当社の財務状況、経営成績、事業戦略、および資金ニーズに影響を与える可能性があると当社が考える将来の事象に関する当社の現在の予想および予測に基づいています。投資家の皆様は、「およそ」「信じる」「期待する」「予想する」「見込む」「推定する」「計画する」「意図する」「予定する」「～だろう」「～であろう」「～すべきである」「～できる」「～かもしれない」といった言葉、またはその他の類似の表現を本プレスリリース中で探すことで、これらの記述の多く（すべてではありません）を見つけることができます。当社は、法律で義務付けられている場合を除き、その後の事象や状況、または当社の予想の変更を反映するために、将来の見通しに関する記述を公に更新または修正する義務を負いません。これらの記述は、市場環境に関連する不確実性、および米国証券取引委員会（「SEC」）に提出された登録届出書の「リスク要因」セクションで説明されているその他の要因を含む（ただしこれらに限定されない）不確実性およびリスクの影響を受けます。当社は、これらの将来の見通しに関する記述に表明されている予想は合理的であると信じていますが、そのような予想が正しいことが保証されるものではありません。当社は、実際の業績が予想される業績と大きく異なる可能性があることを投資家の皆様に警告し、投資家の皆様に対し、登録届出書およびSECへのその他の提出書類において、当社の将来の業績に影響を与える可能性のあるその他の要因を確認することを推奨します。追加の要因については、SECに提出された当社の書類に記載されており、www.sec.govで閲覧できます。

詳細については、下記までお問い合わせください。

リーフラス株式会社

IR部

Email: IR@leifras.co.jp

アセントインベスターリレーションズLLC

ティナ シャオ

Phone: +1-646-932-7242

Email: investors@ascent-ir.com

▶連結貸借対照表▶連結損益計算書▶連結キャッシュ・フロー計算書