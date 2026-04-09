本日開幕！「東建ホームメイトカップ」でテレビ愛知コラボ絶品グルメ＆大迫力の対決イベント開催！

東建コーポレーション株式会社

東建コーポレーション株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：左右田善猛）は、JAPANゴルフツアー（国内男子ツアー）の2026年開幕戦「東建ホームメイトカップ」を、2026年4月9日（木）から12日（日）までの4日間、東建多度カントリークラブ・名古屋（三重県桑名市）にて開催いたします。

今大会は、国内トッププロによる白熱した優勝争いはもちろんのこと、ゴルフファンの皆様だけでなく、ご家族やご友人同士でも1日中楽しめる多彩なイベントをご用意しております。

会場内では、人気テレビ番組「千原ジュニアの愛知あたりまえワールド」で紹介された話題のお店をはじめ、東海三県（愛知・岐阜・三重）のご当地グルメがキッチンカーでギャラリープラザに大集結！さらに決勝1日目のラウンド終了後には、プロの圧倒的な技術を間近で体感できる大迫力の「スティンガー・バルーンクラッシュ対決」を実施し、会場を熱く盛り上げます。

会場周辺に4,500台超の無料大型駐車場や無料ギャラリーバスも完備し、快適なアクセス環境を整えて皆様のご来場をお待ちしております。

【イベント１】東海あたりまえ食堂

人気テレビ番組「千原ジュニアの愛知あたりまえワールド」で紹介された話題の店舗をはじめ、東海三県のご当地グルメがキッチンカーでギャラリープラザに大集結！その名も「東海あたりまえ食堂」。テレビで紹介されたグルメや愛知・岐阜・三重のご当地グルメを、プロの熱戦を楽しみながら堪能できます！

「東海あたりまえ食堂」：https://tv-aichi.co.jp/atarimaeAICHI/syokudo_tokai/(https://tv-aichi.co.jp/atarimaeAICHI/syokudo_tokai/)

【イベント２】SUBARUアイサイト体験試乗チャレンジ

大会期間中の4日間、会場内にSUBARUの『ぶつからない』をサポートする最新安全技術「アイサイト」を体験できる特設コーナーが登場。体験いただいた方には、数量限定のSUBARUオリジナルノベルティグッズをプレゼント！SUBARUの「安心と愉しさ」を、この機会にぜひご体感ください。アイサイト全機能の動画詳細は下記ホームページまで！

SUBARUの総合安全：https://www.subaru.jp/safety/eyesight/(https://www.subaru.jp/safety/eyesight/?utm_source=prtimes&utm_medium=text&utm_campaign=golf202604&utm_term=token-cup&utm_content=website)

【イベント3】スティンガー・バルーンクラッシュ対決

「東建ホームメイトカップ2026」決勝ラウンド初日の4月11日（土）、18番ホールのラウンド終了後（15:30頃～予定）に「スティンガー・バルーンクラッシュ対決」を開催します。プロゴルファーたちが100ヤード先に設置された色鮮やかな風船を、地を這うような鋭い弾道「スティンガーショット」で狙い打ちます。プロの技術とパワーが火花を散らす、手に汗握るエキシビジョンです。

18番ホールグリーン周辺に設けられた特設ティーから、各選手が2球ずつショットし、打ち抜いた風船の総数が最も多い選手が勝者となります。繊細なテクニックと緻密な計算が求められる、プロならではの白熱バトル。果たして、最も多くの風船を割るのは誰か！？プロの技術が炸裂する戦いをどうぞお見逃しなく！

「スティンガー・バルーンクラッシュ」公式ページ：https://www.token-cup.com/special/balloon_crash/(https://www.token-cup.com/special/balloon_crash/)

■ アクセス情報

無料ギャラリーバスのご案内

期間中は、桑名駅～会場間の無料ギャラリーバスが運行していたします。予選【9日（木）・10日（金）】は30分おき、決勝【11日（土）・12日（日）】は15分おきで運行いたします。

「無料ギャラリーバスのご案内」公式サイト：

https://www.token-cup.com/access/gallery_bus/(https://www.token-cup.com/access/gallery_bus/)

駐車場について

お車でお越しのお客様には、近隣施設のご協力により、無料でご利用いただける大型駐車場（4,500台超）をご用意しております。ご利用の際には、事前に公式サイトで駐車場の空き情報をご確認ください。

空き状況確認はこちら：https://www.token-cup.com/access/parking/(https://www.token-cup.com/access/parking/)

■ 大会の基本情報

・大会名：「JAPANゴルフツアー開幕戦 東建ホームメイトカップ」

・賞金：賞金総額 130,000,000円 優勝賞金 26,000,000円

・出場選手：132名（推薦選手:19名）

・開催日程：

9日 （木）第1日 （予選ラウンド）

10日（金）第2日 （予選ラウンド）

11日（土）第3日 （決勝ラウンド）

12日（日）最終日（決勝ラウンド）

・会場：東建多度カントリークラブ・名古屋

〒511-0122 三重県桑名市多度町古野2692

TEL：0594-48-5811

東建ホームメイトカップ 公式サイト :https://www.token-cup.com/[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ztaI1nk3Dsw ]