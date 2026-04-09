大阪府 泉州地域で初：りんくうタウンクリニック　あたまの健康チェック(R)の提供を開始

株式会社ミレニア

民間認知機能チェックサービスの国内最古参、セントケア・ホールディング傘下の株式会社ミレニア（本社：東京都港区）の提供する認知機能検査「あたまの健康チェック(R)」が、2026年4月より、医療法人財団医親会 りんくうタウンクリニック（所在：大阪府泉佐野市）で提供がスタートすることが決まりましたのでお知らせいたします。

導入の背景

認知機能検査「あたまの健康チェック(R)」 りんくうタウンクリニック

認知症予防を推進する日本脳ドック学会発刊のガイドラインでも、認知機能検査の実施は必須項目として挙げられるようになり、中年期からの生活習慣病管理の重要性が示されております。また、公益社団法人認知症の人と家族の会が発刊の「認知症のある生活に備える手引き」でも、誰もが高齢になること、認知症になるかもしれないことに備えて、自身の体調変化に敏感でいること、をすすめています。

こうした背景からりんくうタウンクリニックでは、中年期から広く、認知機能の状態を把握する機会を提供すると共に、生活習慣病の改善やライフスタイルの向上を通じ、あたまの健康維持に備える習慣を地域で普及啓発されて参ります。

りんくうタウンクリニックで、あたまの健康チェック(R)

健診・人間ドックを受診の50歳以上方向けに、オプション検査として認知機能検査 あたまの健康チェック(R)の定期受診を推奨いたします。

このたび、りんくうタウンクリニック開院30周年を記念し、令和8年度内に受診予約をいただいた方には、下記のとおり記念価格で受診をご案内いたします。

【認知機能評価がすすめられる方】

- 30周年記念価格： 3,300円（税込） 通常価格： 4,400円（税込）

下記の項目は認知機能低下のリスク要因として挙げられるため、検査併用が推奨されます:

- 血液検査によるMCIのリスク検査- SAS（睡眠時無呼吸症候群）検査- 甲状腺検査- 腸内環境検査

下記に該当する場合にも、定期の認知機能観察が推奨されます:

- 最近、視力低下や耳の聞こえの低下が気になる- 生活習慣病やLDLコレステロール値が気になる- 運動不足、不規則な食生活に該当する- 60歳以上の就労者を雇用し、健康起因事故・トラブル防止に課題を持つ企業・団体導入の経緯

今日、認知症は将来にわたって大きな健康不安となっています。最近では、初期認知症に対する薬物治療も開発されており、軽度認知障害の早期発見が認知症の重要な鍵となっております。

そのような中で、「あたまの健康チェック」は、認知機能を定量的かつ客観的に評価できるという特徴があり、さらに高血圧、脂質異常症などの生活習慣病の管理を併せて進めることで認知機能障害の早期発見・治療に有用であろうと考え、当クリニックで採用いたしました。

院長 山田 幸則 先生りんくうタウンクリニック医療法人財団 医親会 りんくうタウンクリニック

日本総合健診医学会優良総合健診施設

健康保険組合連合会指定施設

近年増加している高血圧、糖尿病、高脂血症、動脈硬化、がんなどの生活習慣病（成人病）は、自覚がないまま進行することが多い病気といわれています。疾病の早期発見、早期治療と予防のために、健康診断・人間ドックを年に1回は受診することをお勧めします。

結果に異常が認められる場合には、外来にてフォローアップも行っております。

【健康診断実施日時】

月～金曜日（土日祝・年末年始除く）

午前：8:30～11:00

午後：14:00～15:30

【ご相談・ご予約】

072-460-1100（平日9:00～17:00）

認知機能スケール「あたまの健康チェック(R)」

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=qpaN2dhOiZI ]

認知機能低下の訴えのない健康な方（対象年齢30歳～99歳）から受けられる、国内では初めての認知機能スケール。健常域における認知機能の定量的経時評価が可能。認知機能の状態を0～100の独自指標（MPI値）で分かりやすく経時評価。所要時間は10分間。全国の健診施設、自治体、大学・研究機関、企業・団体などが広域に採用。

● 2006年度から認知機能評価サービスの提供を開始した民間最古参

● 2016年度、AMEDの認知症予防事業IROOP（アイループ）(https://www.ncnp.go.jp/shiryou/iroop.html)における公式認知機能評価法に採択

● 2018年度から、神奈川県ME-BYO（未病）ブランド(https://www.pref.kanagawa.jp/docs/mv4/cnt/f531787/p1078097.html)認定サービスとなる

● 2020年度、本スケールを用いた自治体での社会実装事例が厚生労働省研究班による「自治体における認知症の予防に資する取組事例集(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001324248.pdf)」で複数掲載

● 2022年度、本スケールを用いた新分析法が、米ADNI(https://adni.loni.usc.edu/)研究Data Inventoryに収載

● 2023年度、本スケールを用いた自治体と医師会との連携事業が

厚生労働省老健局長優良賞（自治体部門）(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36484.html)を受賞

● 2024年度、全日本トラック協会発刊 「健康起因事故防止マニュアル」(https://jta.or.jp/wp-content/themes/jta_theme/pdf/rodo/kenko_manual2024.pdf)に掲載

● 2024年度～現在、東京都内自治体の認知症普及啓発事業、もの忘れ検診事業を担当

＜認知機能検査 あたまの健康チェック(R)の受診に関するお問い合わせ＞

医療法人財団 医親会 りんくうタウンクリニック

598-0048 大阪府泉佐野市りんくう往来北1番

りんくうゲートタワービル（SiSタワー）8F

TEL： 072-460-1100

URL: https://www.rinku-clinic.jp/page1

＜本件リリースに関するお問い合わせ＞

セントケア・グループ

株式会社ミレニア あたまの健康チェック 担当

105-0021 東京都港区東新橋2-18-3

TEL：03-5408-7770

FAX：03-5408-7771

Mail: info@millennia-corporation.jp

URL: www.millennia-corporation.jp(https://www.millennia-corporation.jp/ninchi/mci/index.html)