【梶裕貴、独立】新会社「株式会社FRACTAL（フラクタル）」を設立。音声AIプロジェクトの本格事業化と声優マネジメントを始動。

株式会社FRACTAL

声優・梶裕貴が、自ら代表取締役を務める新会社、株式会社FRACTAL（読み：フラクタル、所在地：東京都中央区、以下当社）を2026年4月9日（木）付で創業いたしました。

当社は、梶裕貴が声優活動20周年を記念して立ち上げた音声AIプロジェクト【そよぎフラクタル】を軸とした音声AI事業、および声優マネジメント事業を展開し、表現の新たな可能性を切り拓いてまいります。

梶裕貴 プロフィール

9月3日生まれ。2004年に声優デビュー。「進撃の巨人」エレン・イェーガー役をはじめ、「僕のヒーローアカデミア」轟焦凍役、「ハイキュー!!」孤爪研磨役、「MAO」摩緒役、「七つの大罪」メリオダス役、「名探偵プリキュア！」ジェット先輩役など、話題作のキャラクターを数多く演じる。日本テレビ系列「1億人の大質問!?笑ってコラえて！」など数多くのナレーションや、みずほ公式キャラクター「あおまる」の声、「アイリスオーヤマ」のサウンドロゴの声なども担当。2013年度には史上初の2年連続で声優アワード主演男優賞を受賞。2018年に著書『いつかすべてが君の力になる』を出版し、累計７万部のヒットを記録。実写での主演をはじめ、舞台や朗読劇、さまざまなプロデュース業など活躍の場を広げている。その声に、人間の脳と心に癒しの効果を与えるという「1/fゆらぎ」の響きを持つ。2024年、活動20周年を機に、音声AIと人間の共創を目指すプロジェクト【そよぎフラクタル】を始動。2026年3月には、東京ガーデンシアターにて3DエンタテインメントLIVE「梵そよぎ1stEXPO『0rigin』」を成功させる。同年4月、AIとの共創による表現の更なる可能性を見据え、自ら「株式会社FRACTAL」を設立し、代表取締役社長CEOに就任。

株式会社FRACTAL 創業にあたって

この度、想像を現実に変える新会社「FRACTAL」を創業する運びとなりました。

弊社のシンボルは、音声AIプロジェクト【そよぎフラクタル】の象徴であるユリシスバタフライ（幸運の蝶）のデザインから抽出したものです。

蝶が触角を使って風を読み、進路を決めるように、私たちも常に時代の変化を敏感に捉え、新しいアイデアのもと進み続ける存在でありたい──

そして、この「FRACTAL」という場所が、誰にとっても安心できるホームとなり、そこから生まれる作品たちが、魅力たっぷりに世界へ羽ばたいていけるように。

そんな願いを、社名とロゴに込めました。

自分にしか創り出せないクリエイティブの形を目指し、声優として、CEOとして、皆様の心に届く表現を追求し続けてまいります。

まだまだ若輩者の身ではございますが、今後とも変わらぬご指導・ご鞭撻を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。

【そよぎフラクタル】を軸とした音声AI事業への取り組み、そして声優・梶裕貴の新たな挑戦を、どうぞ温かくお見守りください。

代表取締役社長CEO 梶 裕貴

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会社概要

社名：株式会社FRACTAL（読み：フラクタル／英名：FRACTAL Inc.）

本社所在地：東京都中央区

代表者：梶裕貴

創業日：2026年4月9日

事業内容：音声AI事業／声優マネジメント事業

本件に関するお問い合わせ：contact@fractal-voice.jp