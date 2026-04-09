【アーカイブ配信開始】若手の主体性を引き出す“3つの要素”を解説│「優しいのに育たない」組織の正体とは

一般社団法人プロティアン・キャリア協会

一般社団法人プロティアン・キャリア協会（東京都新宿区、代表理事：田中研之輔・有山徹、以下「当協会」）は、組織と個人のより良い関係構築と個人の主体的なキャリア開発を支援する団体です。

このたび、2026年3月27日（金）に開催された「脱・優しい放置！ 若手育成を加速する『成長実感』と3つの関わり方設計」のアーカイブ配信を開始いたしました。

本セミナーでは、ハラスメント配慮や働き方改革が進む中で増加している「優しいのに育たない」職場の実態に着目。企業の人事として現場に向き合う実践者の視点から、若手が主体的に成長するために必要な「安心・挑戦・意味付け」の3要素と、その具体的な関わり方について、データと実例を交えて解説しました。

アーカイブ配信概要

無料・アーカイブ視聴申し込みはこちら :https://protean-career.or.jp/seminor-information/20260327-2/

3月27日（金）12:00ー開催「脱・優しい放置！ 若手育成を加速する『成長実感』と3つの関わり方設計」のアーカイブ配信となります。

《無料・アーカイブ視聴の申し込み》

https://protean-career.or.jp/seminor-information/20260327-2/

《登壇者》

自動車メーカーHRBP／プロティアン・キャリア協会認定ファシリテーター 北川 竜氏

4designs株式会社法人コンサルティング部 森 隆剛

セミナーのハイライト

- 「ハラスメントへの恐れ」が生んだ、若手を迷わせる「優しい放置」からの脱却ハラスメントリスクを恐れるあまり、若手に対して「深入りしない＝配慮」と捉え、結果的に成長機会を奪う「優しい放置」が蔓延する現代の職場。かつては残業時間などの「量的負担」が離職理由の主因でしたが、現在は「上司の指示への納得感」や「成長実感の欠如」といった「質的ミスマッチ」が離職のきっかけとなっています。心理的安全性を「単なる居心地の良さ」で終わらせず、適切な負荷をかける組織へとアップデートする変革プロセスを解説いただきました。- 主体性を引き出す「安心×挑戦×意味付け」の3要素設計若手は「楽な仕事」ではなく「意味のある成長」を求めているという前提に立ち、主体性を生むための独自のフレームワークを紹介。具体的な関心を示す「安心」、10%の背伸びを強いる「小さな挑戦」、そしてその経験が将来のキャリアにどう繋がるかを翻訳する「意味付け」。この3つを掛け合わせることで、現場のリーダーが「教えすぎるティーチング」から、共に歩む「伴走型マネジメント」へとシフトするための具体的な関わり方について紹介いただきました。- 「実行担当」から「意思決定の当事者」へ――役割をデザインする新基準若手の主体性を阻む最大の壁は、リーダーが全てを決めて実行だけを任せる構造にあります。同社では、会議の進行や意思決定の一部を責任ある役割として若手に任せきる「シェアド・リーダーシップ」の考え方を導入。単なる作業の割り振りではなく、個々の強みを活かした「役割の設計」を行うことで、「自分たちならできる」という組織効力感を醸成し、若手が自走し始めるための新たな評価とアサインの基準について解説しました。

◆本セミナーのアーカイブ視聴はこちら

https://protean-career.or.jp/seminor-information/20260327-2/(https://protean-career.or.jp/seminor-information/20260327-2/)

登壇者

自動車メーカーHRBP・プロティアン・キャリア協会認定ファシリテーター 北川 竜

2008年 PwC入社、ビジネスコンサルタントとして主に財務経理・人事の課題解決を支援。

2019年 自動車メーカー人事にキャリアチェンジ、社員が自分らしく活躍できる職場・組織づくりを目指して、採用から人材育成、組織開発、働き方改革、DEI推進、ワークライフ両立支援、インターナルコミュニケーション、業界団体WGメンバーなど担当。

(一社)プロティアン・キャリア協会認定ファシリテーターとして未来志向のキャリア理論を学びながら、

複数の有志コミュニティ立上げ・運営に関わる。プロティアン・キャリアアワード2025個人優秀賞受賞。

書籍出版プロジェクト3件参加。2児の父親。

・ヨコハマ未来創造会議 若者実行委員会メンバー

・株式会社仕事旅行社アンバサダー

・東京大学 松尾研AI経営講座2025受講生

・ (一社)プロティアンキャリア協会認定ファシリテーター

・ (一社)日本CHRO協会HRBPプログラム開発プロジェクト2.0委員

4designs株式会社法人コンサルティング部 森 隆剛

2009年、三井住友銀行に入行、法人営業に従事。離職後「自分のやりたいことは何か？」に向き合い、通信制大学に入学、教員免許を取得。2013年、三田学園中学校高等学校に転職。担当業務のみに限らず、手上げでオールイングリッシュのキャリア教育、ビジネスコンテストの指導、入試広報業務にも従事。2023年、（株）リクルートに転職、高校向けキャリア支援の営業職に従事。入社半年で新規好事例賞（グッドプラクティス賞）を2Q 連続受賞。兼業で（株）mizukara(旧GOAL-B)にジョイン、to C向けキャリアコーチングに従事。

2024年、自社を創業。転職支援をメイン事業とする。（株）リクルートから講演業務の外部委託を受け、講演家としても活動。4designs（株）では、法人向けコンサルティング・研修講師登壇に従事。

【プロティアン・キャリア協会からのお知らせ】

本セミナーにご登壇いただいた北川氏も、プロティアン・キャリアの考え方を学び、それぞれの現場で実践している一人です。

「主体性を引き出す関わり方」や「キャリア自律」の実現は、単発の取り組みではなく、考え方を理解し、実践し続けることで組織に根づいていきます。

当協会では、こうした考え方の基盤となる「プロティアン・キャリア理論」を体系的に学び、個人のキャリア支援や組織開発に活かしていく仲間が広がっています。

キャリア自律を“現場で再現できるスキル”として身につけたい方、同じ志を持つ実践者とともに学びを深めていきたい方は、ぜひご覧ください。

▼プロティアン・キャリアAI基礎講座・検定の詳細はこちら

https://protean-career.or.jp/foundation-seminar/(https://protean-career.or.jp/foundation-seminar/)

◆当協会認定サービス提供会社：4designs株式会社

名称：4designs（フォーデザインズ）株式会社

所在地：東京都中央区日本橋茅場町2-12-10 PMO EX日本橋茅場町 H1O日本橋茅場町 311

設立年月：2019年7月

代表取締役社長CEO：有山 徹

事業概要：経営コンサルティング、人的資本最大化に向けた組織開発支援、キャリア開発支援等

WEBサイト：https://4designs.co.jp/

サービス：プロティアン・キャリアドック https://protean-career.or.jp/company-seminar

導入実績：パナソニック インダストリー株式会社/住友商事株式会社/森永製菓株式会社/株式会社ポーラ/株式会社電通デジタル/出光興産株式会社/株式会社インテージ/株式会社エクサ 他200社以上

◆協会概要

正式名称：一般社団法人プロティアン・キャリア協会

所在地：東京都新宿区西新宿3-2-9新宿ワシントンホテルビル本館2F

事業概要：キャリア対話型組織開発支援サービス/個人向けキャリア支援サービス/認定資格制度運営

代表理事：田中 研之輔（法政大学キャリアデザイン学部 教授）/有山 徹 （4designs株式会社 代表取締役CEO）

設立年月：2020年3月

協会WEBサイト：https://protean-career.or.jp/

X (旧Twitter)：https://twitter.com/officialprotean

Facebook：https://www.facebook.com/protean.fb

Linkdln：https://www.linkedin.com/company/72986319/admin/

note:https://note.com/protean

◆当協会認定サービス提供会社：4designs株式会社

名称：4designs（フォーデザインズ）株式会社

所在地：東京都中央区日本橋茅場町2-12-10 PMO EX日本橋茅場町 H1O日本橋茅場町 311

設立年月：2019年7月

代表取締役社長CEO：有山 徹

事業概要：経営コンサルティング、人的資本最大化に向けた組織開発支援、キャリア開発支援等

WEBサイト：https://4designs.co.jp/

サービス：プロティアン・キャリアドック https://protean-career.or.jp/company-seminar

導入実績：パナソニック インダストリー株式会社/住友商事株式会社/森永製菓株式会社/株式会社ポーラ/株式会社電通デジタル/出光興産株式会社/株式会社インテージ/株式会社エクサ 他200社以上

◆協会概要

正式名称：一般社団法人プロティアン・キャリア協会

所在地：東京都新宿区西新宿3-2-9新宿ワシントンホテルビル本館2F

事業概要：キャリア対話型組織開発支援サービス/個人向けキャリア支援サービス/認定資格制度運営

代表理事：田中 研之輔（法政大学キャリアデザイン学部 教授）/有山 徹 （4designs株式会社 代表取締役CEO）

設立年月：2020年3月

協会WEBサイト：https://protean-career.or.jp/

X (旧Twitter)：https://twitter.com/officialprotean

Facebook：https://www.facebook.com/protean.fb

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