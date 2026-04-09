医療コミュニティSNS「メドテリア」、オーガーデンと業務提携

メドテリア株式会社

医療コミュニケーションクラウド「Medteria」（医療コミュニティSNS）を提供するメドテリア株式会社（本社：福岡県福岡市、代表取締役：田代 克行、以下「メドテリア」）は、株式会社オーガホールディングス傘下の株式会社オーガーデン（本社：福岡県福岡市、代表取締役：竹重 文貴、以下「オーガーデン」）と業務提携契約を締結いたしましたので、お知らせいたします。

本提携により、メドテリアが提供する医療コミュニティSNS「Medteria」を基盤に、オーガーデンが展開する医療従事者が集うリアルコミュニティ「MEDs」と連携し、オンラインとリアルの強みを掛け合わせた新たな価値創出を推進してまいります。

■ 業務提携の背景

メドテリアは、医療コミュニティSNSとして、教育・臨床・キャリアを横断した医療従事者ネットワークおよびデータ基盤の構築を進め、大学や病院をはじめ、学会・研究グループ・専門領域におけるコミュニティ等を中心に、現在、5万人超のユーザーにご利用いただいています。

一方、オーガーデンが運営する「MEDs」は、医療従事者が集い交流するリアルコミュニティとして、多くの医療従事者に利用されるとともに、高いエンゲージメントを生み出す場として機能しています。

本提携は、メドテリアのオンライン基盤を起点にリアルな交流の場である「MEDs」と連携することで、医療従事者同士の接点を拡張し、関係性を継続的に蓄積・活用する基盤の構築を通じて、医療コミュニティの新たな価値創出を推進するものです。

■ 提携内容

本提携により、両社の強みを活かし、以下の取り組みを推進してまいります。

■ 今後の展望

- 医療従事者コミュニティの連携強化・MEDsの顧客向け専用コミュニティをMedteria上に開設・チェックイン機能や管理機能に加え、オンライン上での交流・情報共有機能を通じて、リアルとオンラインのシームレスな連携を実現- 会員への提供価値の向上・Medteriaユーザーがリアルな交流拠点として「MEDs」を利用可能に・MEDs会員がMedteria上でも交流・情報交換できる環境を提供・医療従事者同士の新たな出会いや学びの機会を創出する共同イベントを開催- マーケティング支援事業の共同展開・オンラインとオフラインの補完的特性を活かし、企業と医療従事者をつなぐマーケティング支援を共同で推進

本提携により、メドテリアのオンラインネットワークとデータ基盤を中心に、MEDsのリアルコミュニティを接続することで、

- 医療従事者同士の接点の創出、蓄積、ネットワーク形成の強化- コミュニティのスケーラビリティとエンゲージメントの両立- マーケティングや地域医療連携など、医療コミュニティを起点とした多様な領域への事業展開

を実現し、「オンライン×リアル」の融合による新たな医療コミュニティモデルの構築を推進してまいります。

また、MEDsは現在、リアル拠点の全国展開を進めており、本提携を通じて全国規模での医療従事者ネットワークの構築を目指してまいります。

■Medteriaについて

Medteriaは現在、5万人超の医療従事者・医療系学生にご利用いただいており、大学や病院をはじめ、学会、研究グループ、専門領域のコミュニティなど多様な場で活用されています。教育・臨床・研究・キャリア形成に至るまで、医療現場における知識共有とネットワーキングを支援しており、医療全体のエンパワーメントを目指しています。

■会社概要

【会社名】メドテリア株式会社 (Medteria Inc.)

【設立日】2024年8月1日

【事業内容】医療コミュニケーションクラウド「Medteria」

【役員】代表取締役社長：田代 克行 取締役創業者：飯塚 統

【所在地】[東京オフィス] 東京都港区南青山2-10-11 A青山ビル 2F / [福岡オフィス] 福岡県福岡市中央区赤坂2-4-5 シャトレサクシーズ104

【コーポレートサイト】https://corp.medteria.io