【2026年4月始動】泉南ロングパーク「海のマルシェ」が大進化！岡田浦漁港直送の絶品・桜鯛を五感で味わう「春の泉南桜鯛まつり」＆本格「地引網体験×海鮮バーベキュー」同時スタート

春の泉南桜鯛まつり

泉南市観光協会4月は桜鯛まつり

春の産卵期を迎え、体にうっすらと桜色が差すことから「桜鯛」と呼ばれる真鯛。岡田浦漁港ではこの時期、身が締まり脂ののった最高品質の桜鯛が数多く水揚げされます。「今が一番おいしい理由」を漁師やスタッフが丁寧にお伝えし、単なる食事を超えた価値ある食体験をご提供します。

桜鯛づくしの特設限定メニュー「泉南桜鯛定食」

岡田浦漁港直送の桜鯛を贅沢に使用した「泉南桜鯛定食」（税込1,980円）を数量限定で提供します。内容：鯛めし、鯛汁、鯛の串焼き、鯛の天ぷら、鯛味のわかめポン酢、鯛の造り

泉南桜鯛定食

特別企画：生簀鯛釣り体験

会場に桜鯛の生簀を設置し、子どもから大人まで楽しめる「生簀鯛釣り」を毎週土日に実施。釣りを通じて「魚の命をいただく」体験を共有し、特にお子さま連れのご家族に記憶に残る特別な時間を提供します。参加費：1人1匹につき2,490円または2,980円（税込）

※魚の仕入れ状況により変動 釣り上げた鯛は会場内で調理、またはお持ち帰り可能（保冷対応）

【開催概要】

期間：2026年4月の毎週土日（詳細日程は公式Instagramで発表）時間：11:00～17:00会場：泉南ロングパーク「海のマルシェ」内特設会場

地引網体験×海鮮バーベキュー

関西国際空港を背景に大きな生簀で鯛釣体験釣った魚をその場で捌く捌いているところはライブで見れます釣った魚をその場で食べる特別な体験4月～10月、毎月１回開催 海鮮バーベキューも絶品

これまで主に企業・団体向けに実施してきた地引網体験を、運営ノウハウを活かして一般のお客様（ファミリー層・友人グループ・小口団体）向けに新展開します。白い大理石が輝くマーブルビーチエリアという特別なロケーションで、本格的な地引網体験と獲れたての海鮮バーベキューをセットで楽しめるプログラムです。

地引網体験は濡れることはほとんどなく、普段着でご参加いただけます。

岡田浦漁港の歴史ある地引網力を合わせて綱を引け！とれた魚とふれあいタイムタコだってわしづかみ

【開催概要】

企画名：地引網体験×海鮮バーベキュー in 泉南ロングパーク「海のマルシェ」開催場所：泉南ロングパーク「海のマルシェ」前広場（マーブルビーチ隣接／泉南りんくう公園内）時間：9:30～12:30（所要約3時間）定員：50名～150名（150名に達し次第受付終了）雨天時：中止・返金対応

【2026年開催日程（4月～10月・月1回）】

4月5日（日）5月3日（日）6月7日（日）7月5日（日）8月2日（日）9月6日（日）10月4日（日）

【参加料金（税込）】※地引網体験＋海鮮バーベキュー（お食事）セット

大人（19歳以上）：6,380円中高生（13～18歳）：5,830円小学生（6～12歳）：3,850円幼児（3～5歳）：1,320円幼児（2歳以下）：無料

【当日の流れ（予定）】

9:30 地引網体験スタート

10:00 獲れたお魚とふれあい、記念撮影

10:30 海鮮バーベキュー開始

12:30 終了

▼ ご予約・詳細はこちら（専用予約サイト）▼

https://shop.welcome-sennan.com/(https://shop.welcome-sennan.com/)

24時間365日いつでも、参加日・人数を確認しながらお申し込みいただけます。

年間展望：月替わりテーマで通年開催

毎月来ても毎週来ても楽しい新プロジェクト始動

4月「春の泉南桜鯛まつり」を皮切りに、毎月異なるテーマで通年開催。毎週末、「毎回来ても新しい発見がある」体験を提供します。

4月：春の泉南桜鯛まつり5月・7月・9月：鮮魚串焼きドラム缶まつり6月：泉南タコカーニバル8月：夏の泉南鱧まつり10月：秋の泉南鮮魚まつり11月：冬の泉南鍋まつり12月：海のマルシェ大感謝祭 蟹まつり1月～3月：第4回泉南牡蠣まつり

💬関係者コメント

岡田浦漁協青年部マルシェ事業部 担当者コメント

「岡田浦漁港は、規模こそ大きくありませんが、季節ごとに多彩な魚が水揚げされる、表情豊かな漁港です。今回の桜鯛まつりを皮切りに、タコ、鱧、牡蠣など、泉南ならではの旬を一年を通して楽しんでいただきたいと考えています。"安さ"ではなく、"旬・鮮度・産地・食べ方"という価値で選んでもらえる場をつくり、泉南の海と人を好きになってもらえるきっかけになればうれしいです。」

泉南市観光協会 担当者コメント

「泉南ロングパークは、海辺のロケーションを活かした滞在型の観光拠点です。今回のプロジェクトによって、『週末ごとに新しい海の楽しみ方が見つかる場所』としての魅力がさらに高まると期待しています。市内外の皆さまに、桜鯛まつりや地引網体験をはじめとする年間イベントを通じて泉南のファンになっていただきたいです。」

📖 この取り組みについて：泉南市観光協会の想いと背景

泉南市観光協会は、観光業の活性化と市内事業者への収益貢献を目的に「観光コンテンツ構築事業」を推進しています。本事業は、補助金に依存しない持続可能な地域観光の仕組みを構築することを目標に、以下の3つの目的を掲げています。

市内事業者の売上向上

地元事業者と連携し、体験型観光コンテンツの造成・販売を通じて各事業者の収益に貢献。

観光協会の自主財源確保

販売手数料収入を得て広告宣伝やシステム維持費に再投資し、持続可能な運営基盤を構築。

交流人口の拡大・地域経済活性化

体験型観光を起点に旅行者流入を拡大し、地域全体に波及効果を生み出すこと。

2025年度（令和7年度）は「侍体験（居合体験）」「和太鼓体験」「地引網体験×海鮮バーベキュー」の3種類の体験型観光コンテンツを造成し、24時間予約可能なECサイト（https://shop.welcome-sennan.com/）を整備。事業の持続性を高める基盤を築いてきました。

今回スタートする「週末・海の旬ごちそうプロジェクト」と「地引網体験×海鮮バーベキュー」は、こうした準備と検証を経て生まれた取り組みです。泉南ならではの「海・漁・食」の魅力を通じて、訪れる人にも地域事業者にも持続的な価値を生み出していきます。

🗺️ アクセス・注意事項

会場：泉南ロングパーク「海のマルシェ」所在地：大阪府泉南市りんくう南浜4-201（泉南りんくう公園内）電車：南海本線「樽井」駅より徒歩約20分車：阪神高速湾岸線「泉佐野南IC」より約10分駐車場：有料駐車場あり（台数に限りがあります）

【ご注意事項】

天候や水揚げ状況、海況により内容の変更・中止となる場合があります。最新情報は海のマルシェ公式Instagram（@marche.sennancuty）でご確認ください。食品衛生・安全管理を徹底し、安心してお楽しみいただける運営を心がけています。先着企画は整理券を配布する場合があります。

📩 お問い合わせ

泉南市観光協会

〒590-0521 大阪府泉南市信達牧野395-4

TEL：072-493-8948

E-mail：sennan.tourism@gmail.com

営業時間：10:00～16:00（月・火定休）

共催：岡田浦漁協青年部マルシェ事業部 / 泉南市観光協会