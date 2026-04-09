HEESEUNG、「EVAN」として新しいビジュアルを公開！ソロアーティストとして独自のカラーと感性を込めた音楽を予告

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ソロアーティストとして新たなスタートを控えた「EVAN」(エヴァン) が、4月8日に公式SNSチャンネルを開設し、初のプロフィール写真を公開しました。

写真の中のEVANは、無造作なヘアスタイルとナチュラルメイクで、飾らないありのままの魅力を発揮。華やかな装飾を削ぎ落とし、基本に忠実でありながらも、深みのあるオーラを漂わせています。所属レーベルのBELIFT LABは、この写真について「まだ何色にも染まっていない、特定の存在として定義や解釈をされる前の、最も純粋な形態のEVANを表現した」と説明しました。

EVANは2020年にグローバルグループENHYPENとしてデビューし、卓越した音色やボーカル・ラップのテクニック、そして圧倒的なパフォーマンス能力を披露してきました。また、安定したライブステージはもちろんのこと、「Highway 1009」や「Dial Tragedy」などの楽曲を通じて、作詞・作曲・プロデュース能力まで証明しており、シンガーソングライターとしての才能も高く評価されています。

「EVAN」という名は、HEESEUNGの「もう一人の自分」を表す名前であり、彼の音楽的アイデンティティを象徴するキーワードでもあります。彼は「『EVAN』は幼い頃から使ってきた、大切な思い出が詰まった名前です」とし、「子供の頃に作った名前を再び呼び起こし、新たな気持ちで『EVAN』としての姿をお見せしたい」と語り、「最も率直で自然な自分の姿をそのまま込めた音楽で、ファンの皆さんに一歩ずつ近づいていきたい」と真摯な想いを伝えました。

EVANの新たなスタートにぜひ、ご期待ください！

EVAN 公式Instagram: https://www.instagram.com/h_evva_n/

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