【不動産ソーシングの新基準】マッチング率80％を誇る「TonTon Forbes Global Properties」が、AIによる物件選別支援を本格始動

株式会社TonTon

TonTon Forbes Global Properties（運営：株式会社TonTon、本社：東京都目黒区、代表取締役：今川博貴）は、独自開発の「AIマッチングシステム」を活用した、不動産プロフェッショナル向けの物件ソーシング支援サービスを本格展開いたします。

本サービスは、先行案内した200社においてマッチング率80％という驚異的な精度を記録。世界的なブランド力と独自の仕入れ網から集約される膨大な情報を、AIが各社の買取基準と瞬時に照合。不動産会社様が「検討すべき案件」だけに集中できる物件情報をご提供します。

■ 収益ビルから「超高額ラグジュアリー住宅」まで。Forbes限定の希少情報を網羅

本サービスは、一棟ビルやレジデンスといった収益不動産に加え、TonTon Forbes Global Propertiesだからこそ取り扱い可能な「ハイエンド・マーケット」の情報も網羅しています。

- 世界基準の超高額ラグジュアリー物件Forbesのグローバルネットワークを背景に、都心の超一等地に位置する数億円～数十億円規模の邸宅、ペントハウス、別荘などの情報を集約。一般の市場には決して流出しない、極めて秘匿性の高い「ラグジュアリー住宅」のソーシングを可能にします。- 富裕層ニーズに直結した「出口」を見据えた提案世界115都市以上に展開するForbesの顧客基盤は、そのまま最強の「出口（買主）」となります。物件のスペックのみならず、世界中の富裕層が求めるトレンドをAIが分析し、投資価値の高いラグジュアリー物件を抽出します。- 実需・投資の両面をカバーする柔軟性2億円から100億円超まで。事業用ビルから超高額レジデンスまで、幅広いアセットクラスに対応。パートナー企業様の多様なポートフォリオ戦略を強力にバックアップします。物件ニーズを登録 :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdoF7g0OZYubPEy5mIlerCNaUqLce-WDvcLwNALAEfAFlpzAQ/viewform■不動産業界の「右腕」として。提供する3つの核心的価値- Forbesブランドによる「売主直接」の源泉ルート世界的な信用により、資産家や法人オーナーからの売却相談がダイレクトに寄せられます。この「売主直（元付）」等の最短ルートの商流という情報の圧倒的優位性が、高精度なマッチングの源泉です。- 「情報洪水」の解消。AIが貴社専属のスカウターに毎日届く膨大な資料の中からニーズに合う案件を探す手間は、もう不要です。貴社のニーズを一度登録するだけで、AIが24時間体制で物件を選別。「成約可能性の高い案件」だけが届くため、ソーシングの生産性が劇的に向上します。- 独自の仕入れ仲介ネットワークによる「情報の角度」仕入れ仲介としての専門性を活かし、検討段階の早期情報や「独自ルートの未公開情報」をキャッチ。AIがそれらを整理し、貴社にとって最適なタイミングで提案いたします。御社の物件を登録 :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeR9XciUG10a7rsx8iKEuXDI60PCAEZIuUtGxkltaW05jvIMQ/viewform

■サービス概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/42633/table/28_1_3478cffbf95118326381f56653452638.jpg?v=202604090951 ]

■株式会社TonTon 代表取締役 今川博貴のコメント

「不動産業は、突き詰めれば『人と人をつなぐ』仕事だと信じています。

TonTon Forbes Global Propertiesが持つ世界基準の信用と、泥臭く培ってきた源泉ルート。これらをAIと掛け合わせることで、パートナーの皆様が情報の精査ではなく、顧客の人生に向き合うことに集中できる環境をつくりたい。

競争ではなく共創です。私たちが届けたいのは、物件ではなく可能性です。」

■ 問い合わせ・物件ニーズの登録について

現在、新規のパートナー業者様からのニーズ登録を受け付けております。

「独自ルートの質の高い情報を得たい」「精査の時間を短縮し、成約率を上げたい」という企業様は、下記よりお気軽にご登録、お問い合わせください。

■ 登録フォーム

- 売買物件のご登録はこちらからご登録ください（フォームURL(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeR9XciUG10a7rsx8iKEuXDI60PCAEZIuUtGxkltaW05jvIMQ/viewform)）- 御社のニーズ登録はこちらからご登録ください（フォームURL(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdoF7g0OZYubPEy5mIlerCNaUqLce-WDvcLwNALAEfAFlpzAQ/viewform)）

■ お問い合わせ先 株式会社TonTon

- E-mail：info@tonton-inc.com- Tel：03-3711-8358- 担当窓口：- - 物件マッチング・パートナー登録：販売部（担当：河本）- - その他、弊社に関するお問い合わせ：広報部（担当：矢田）- 公式サイト：https://tonton-inc.com/

■ TonTon Forbes Global Propertiesについて

世界115都市以上に展開する、厳選された高級不動産情報を発信する世界最高峰のネットワーク。TonTonは日本唯一の正式提携パートナーとして、国内のラグジュアリー不動産を世界の富裕層へ繋ぐとともに、AIを活用した最先端の不動産ソリューションを提供しています。