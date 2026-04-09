組み立てる SUZUKI『KATANA』と『HAYABUSA』、「名古屋モータサイクルショー」に登場！

SUZUKI『KATANA』と『HAYABUSA』のブロックが名古屋モーターサイクルショー2026にて展示・販売決定！by CAMSHOP.JP

株式会社フェイスCaDA ブロック C59021W 1/6 suzuki katana スズキ カタナ 2022 (1104ピース)

株式会社フェイス（本社：石川県白山市）が展開するノリモノ雑貨ブランド「CAMSHOP.JP」は、SUZUKIの人気大型バイク『KATANA』および『HAYABUSA』を精密に再現したブロックキットを、名古屋モーターサイクルショー2026にて展示・販売いたします。

本商品は、世界的に支持される2つの名車の特徴を細部まで忠実に再現した組み立て式ブロックキットです。フロントフォークやエンジン周り、独特のシルエットに至るまで緻密に設計されており、完成後もインテリアとして楽しめる高い完成度を実現しています。

また、組み立てる工程そのものにもこだわり、パーツの組み上げを通じてバイクの構造や魅力を体感できる仕様となっています。バイクファンはもちろん、ブロックファンやインテリア雑貨として楽しみたい方にもおすすめのアイテムです。

タイヤは回転可能で、ディスプレイとしてのリアリティを高めるギミックも搭載。完成後はデスクや棚に飾ることで、空間に存在感を与えるオブジェとしてお楽しみいただけます。

本商品はSUZUKI公認のオフィシャルライセンス商品であり、ブランドの世界観を大切にした仕上がりとなっています。

名古屋モーターサイクルショー2026の会場では実物展示を行い、実際のサイズ感やディテールをご確認いただけるほか、その場でのご購入も可能です。

なお、オンラインショップでも販売を行っておりますので、会場にお越しいただけない方もぜひご利用ください。

▼オンライン販売ページ

https://camshop.jp/?mode=grp&gid=2801594&sort=n(https://camshop.jp/?mode=grp&gid=2801594&sort=n)

名古屋モーターサイクルショー2026

会場：

Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場）

〒479-0881 愛知県常滑市セントレア5丁目10番1号

Aichi Sky Expo 展示ホール F

CAMSHOP.JP ブース：B61

開催日時：

2026年

4月10日（金）10：00～17：00

4月11日（土）9：00～17：00

4月12日（日）9：00～17：00



※10日（金）9：00～10:00 プレス取材を予定

HAYABUSA

スズキのバイク「ハヤブサ」がブロックになって登場！

CADA Suzuki Hayabusa C64051WCADA Suzuki Hayabusa C64051WCADA Suzuki Hayabusa C64051WCADA Suzuki Hayabusa C64051W

【商品詳細】

商品名：CADA Suzuki Hayabusa C64051W

ピース数：1043pcs

組み立てた製品のサイズ：33.6 × 14.4 × 20.8 cm



品番：C64051W

素材：ABS樹脂

対象年齢：16+



EAN：6948061930390

KATANA

全部で1104ピースからなる KATANA は、ミニカーにはない「組み立てる楽しみ」をたっぷりと味わうことができ、六分の一という大迫力のサイズ感は作った後も飾ってたっぷりと楽しめます。

ブレーキディスクやメーターなど、細かなディティールも再現し、サスペンションまでついた本格的な仕上がり。

スタンド部分のパーツ（メンテナンスステーション）も付属。

（対象年齢8歳以上）

商品紹介ページ：https://camshop.jp/?mode=grp&gid=2801594&sort=n(https://camshop.jp/?mode=grp&gid=2801594&sort=n)

ススギ カタナ ブロック細部までカタナを再現作った後は飾って楽しめるボックス入スタンドパーツも付属- 商品詳細

【C59021W】

CaDA ブロック C59021Wsuzuki katana スズキ カタナ 2022

1/6スケール

1104ピース

EAN：6948061929417

組み立てた製品のサイズ：35.1cm x 13.7cm x 21.8cm

スズキオフィシャルライセンス取得製品です。

- CAMSHOP.JP販売元会社名 ：株式会社フェイス所在地 ：石川県白山市北安田西 2-38お問い合わせ：076-287-6593(#)メール ：info2@faith-jp.com受付時間 ：午前10時～午後４時 (土曜日、日曜日、祝日を除く)HP ：https://camshop.jp/CAMSHOPメールマガジンhttps://camshop.jp/secure/?mode=mailmaga&shop_id=PA01299043(https://camshop.jp/secure/?mode=mailmaga&shop_id=PA01299043)▼Xhttps://twitter.com/camshop_byfaith▼インスタグラムhttps://www.instagram.com/camshop_by_faith/https://www.instagram.com/faithinc_norimono/https://www.instagram.com/faithinc__fun/▼公式LINEhttps://lin.ee/35ZhpoPh[商品紹介ページ]

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