【参加無料】2025年度M&A動向まとめと2026年のスタートは？――年間最多となったM&A動向から3ヵ月の変動とトピックを解説する特別セミナーを開催

M&Aキャピタルパートナーズ株式会社

▼開催概要

開催日時

【会場参加】

2026年4月21日（火）16:00～17:00

場所 : 東京ミッドタウン八重洲 36階「会議室」



【オンライン配信】

2026年4月21日（火）16:00～17:00

※Zoomの視聴URLをお申込み者様にメールにてご案内いたします



【録画配信】

2026年4月23日（木）～4月30日（木）

※期間限定でセミナー映像をアーカイブとして配信いたします

受講費 無料

対象 M&A・事業承継の最新動向にご関心のある報道機関・メディア関係者の皆さま

共 催 M＆Aキャピタルパートーナーズ株式会社 株式会社レコフ



＜フォーラム詳細・ご予約はこちら＞

https://www.ma-cp.com/seminar/20260421/(https://www.ma-cp.com/seminar/20260421/)

▼プログラム

【講演】 16:00～16:40

2025年度M&A総括と次なる潮流

― 気になる地政学リスク、年間最多となったM&A動向からの初動は？ ―

～登壇者～

株式会社レコフフェロー 岩口 敏史

東京大学理学部卒、ミシガン大学経営学修士（MBA）。山一證券に入社。営業企画、人事、外国債券引受を担当後、ボストン・コンサルティング・グループを経て、1998年にレコフへ入社。2020年12月代表取締役就任。2025年12月に取締役を退任して現在はフェロー。レコフデータにおいては、代表取締役社長、取締役会長を経て現在は上席顧問。

経済産業省2017年度「我が国企業による海外M&A研究会」、2021年度「国内外へ更なる投資促進のための施策検討にかかる有識者会議」、2022年度「対日M&A課題と活用事例に関する研究会」委員。2019年より早稲田大学大学院経営研究科（Waseda Business School）でM&A戦略の講義を担当。

2023年度早稲田大学ティーチング・アワードを受賞。

M&Aキャピタルパートナーズ株式会社広報室長 齊藤 宗徳

立教大学経済学部卒、国内大手調査会社へ入社。国内法人約1,500社の企業査定を行うとともに国内・海外データベースソリューション営業を経て、Web戦略室、広報部にて責任者として実績を重ねる。2019年大手M&A仲介会社へ入社し、広報責任者として広報業務に従事。2021年M&Aキャピタルパートナーズ入社後は、広報責任者として、TV番組・CMなどのメディア戦略をはじめグループ広報業務全体を管掌、2024年より現職。

一般社団法人金融財政事情研究会認定M&Aシニアエキスパート。

厚生労働省「職業情報提供サイト（日本版O-NET）」M&Aアドバイザー担当。

【質疑応答】 16:40～17:00 皆さまからのご質問にお答えいたします

ご来場者特典M&Aの新時代10事例に学ぶ 日本経済の未来を拓く新たな選択肢

書籍を進呈



大好評発売中(https://www.amazon.co.jp/dp/4296208543?_encoding=UTF8&psc=1&ref=cm_sw_r_ffobk_cp_ud_dp_NVETWJGWZ5G5JK1BM6XS&ref_=cm_sw_r_ffobk_cp_ud_dp_NVETWJGWZ5G5JK1BM6XS&social_share=cm_sw_r_ffobk_cp_ud_dp_NVETWJGWZ5G5JK1BM6XS&bestFormat=true)

▼会社概要

M＆Aキャピタルパートナーズ株式会社

所在地：東京都中央区八重洲二丁目2番1号 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー36階

代表者：代表取締役社長 中村 悟

設立：2005 年 10 月

事業内容：M&A関連サービス事業

URL：https://www.ma-cp.com/