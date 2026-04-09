カンボジアの子どもたちの“いま”を伝える― 栄養改善プロジェクトの現場を語る帰国報告会を開催 ―

特定非営利活動法人 シェア＝国際保健協力市民の会

特定非営利活動法人シェア＝国際保健協力市民の会（以下、シェア）は、カンボジア北部プレアビヒア州で実施している「子どもの栄養改善プロジェクト」について、現地から一時帰国したプロジェクトマネージャーが最新の活動状況を報告するオンラインイベントを、2026年4月28日（火）に開催します。

本イベントでは、2025年10月に実施したクラウドファンディングで寄せられた670万円超のご支援がどのように活用されているのか、また栄養不良の子どもたちが直面する課題や、地域住民とともに進めてきた取り組みの成果と今後の展望を、現場の視点からお伝えします。＊＊＊

■背景

シェアは1988年よりカンボジアで保健医療支援を行ってきました。近年、同国は急速な経済発展を遂げていますが、首都や観光都市から離れた地域では、依然として栄養不良や医療アクセスの課題が残されています。

その中でも、特に脆弱性が高いプレアビヒア州において、私たちは子どもの栄養改善を目的とした地域保健活動を展開しています。2025年9月には活動の拡充を目指しクラウドファンディングに挑戦し、多くの方々から温かいご支援をいただきました。

今回の報告会では、支援者の皆さまへの感謝を込めて、現地で見たこと・感じたことをプロジェクトマネージャーが直接お伝えします。普段のニュースでは見えにくい「現場の声」を知る貴重な機会です。

■イベントの見どころ

・クラウドファンディング支援金の活用状況を具体的に報告

・栄養不良の子どもたちが直面する課題と地域の変化

・住民・保健センターと協働した取り組みの成果

・現地で活動するスタッフが語るリアルなストーリー

「誰かのために何かしたい」という思いが、確かに未来を変えていく力になります。国際協力のイベントに初めて参加される方も歓迎します。

■開催概要

【イベント名】 カンボジアの子どもたちの栄養改善活動の今を伝える

【日時】2026年4月28日（火）19:00～20:30

【会場】オンライン（Zoom）

【詳細】https://share.or.jp/event/cambodia_eiyou0428.html

【申込締切】2026年4月27日（月）12:00

【参加費】無料

詳細を見る :https://share.or.jp/event/cambodia_eiyou0428.html

本リリースに関するお問い合わせ先

特定非営利活動法人 シェア＝国際保健協力市民の会

近藤（カンボジア事業）／金（広報）

E-mail：info@share.or.jp

ホームページ：https://share.or.jp/index.html

参考情報

シェアでは、保健人材の育成や地域の主体的な健康づくりを支える活動を継続的に推進するため、2026年3月16日から4月30日までマンスリーサポーター募集キャンペーンを実施しています。月1,000円からの継続寄付により、保健教育や母子保健分野で活動する「いのちを守る人」を支えることができます。

▶キャンペーン詳細(https://share.or.jp/news/campaign/monthly_2026_01.html)