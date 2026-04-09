[レポート]2026年世界のIPゲーム市場インサイト

Sensor Tower

ゲーム業界が規模の拡大から質による効率向上へと転換する重要な段階において、IPゲームはその生来のファンベースとブランドのポテンシャルを武器に、パブリッシャーが市場のボトルネックを突破し、既存の価値発掘を実現するための核となる分野となっています。

本レポートでは、2025年の世界のIPゲーム市場における中核的なパフォーマンス、地域的特徴、競争エコシステムを整理し、『カオスゼロナイトメア』や『DC: Dark Legion』といった複数の大ヒットタイトルの詳細なケーススタディを通じて、IPゲームの成功した収益化経路と長期的な運営ロジックを分析しています。

さらに詳しい情報については、以下のボタンをクリックして、レポート全文を無料ダウンロードしてください。

世界のIPモバイルゲームの1ダウンロードあたりの平均収益が継続的に増加、市場はより高度な収益化へと移行

レポート全文を無料ダウンロード :https://sensortower.com/ja/report/state-of-ip-games-2026-japan?utm_source=PRTimes

2025年の世界のライセンスIPモバイルゲームのIAP収益は184億ドルに達し、2022年、2023年とほぼ同水準となりました。IPモバイルゲームは急成長期から成熟した変動期に入っており、今後の成長は単なるユーザー数の拡大ではなく、IPの質、ゲームプレイの革新、長期的な運営により傾倒するようになります。

ダウンロード数が継続的に減少しているにもかかわらず、世界のIPモバイルゲームの1ダウンロードあたりの平均収益はトレンドに逆らって上昇しており、2025年は前年比12%増となりました。世界のIPモバイルゲーム市場はすでに「量で勝負」から「質による効率化」へと転換しており、新規ユーザーの規模に依存するのではなく、長期的な運営と深い課金設計を通じて既存ユーザーの価値を向上させています。

アメリカにおけるIPモバイルゲームのIAP収益は堅調に推移しており、2024年には前年比14%増の53億ドルとなり、日本を抜いて世界最大のIPモバイルゲーム市場のトップに立ち、2025年にはアメリカ市場の収益シェアがさらに26%まで上昇しました。ダウンロード数はやや減少したものの、1ダウンロードあたりの平均収益は上昇を続けており、全体の収益成長を牽引しています。

日本市場の1ダウンロードあたりの平均収益は依然として高水準を維持していますが、ダウンロード数の継続的な減少に加えて、過去5年間の米ドルに対する円安の影響によって、日本市場のIPモバイルゲーム収益はドル換算で減少傾向にあります。

Tencentが世界のモバイルゲームIP親会社収益トップの座を維持、ガンダムIPモバイルゲームの収益は前年比約10倍に急増

IPモバイルゲーム収益の半分以上はビデオゲームオリジナルIPからのものであり、ユーザーはなじみのあるゲームの世界観、キャラクター、ゲームプレイに対する受容度が最も高く、この種のIPはモバイルゲーム化された後、迅速な収益化と長期的な運営をより実現しやすくなります。テンセントのMOBA IP（王者栄耀、リーグ・オブ・レジェンド）とNintendoのポケモンIPが三つ巴の状況を形成し、合計で51％の収益を占めています。

アニメ/マンガIPは総収益の14%を占めており、そのうちドラゴンボールZ、ウマ娘、ガンダムの3大アニメIPが半数近くのシェアを占めています。ボードゲームカテゴリーはほぼMonopolyという単一IPに独占されており、すべてのIPタイプの中で最も集中度が高いカテゴリーです。FIFProは世界的なサッカーIPの影響力を背景に、スポーツIPの中で主導的な地位を占めています。

Tencent、Hasbro、Nintendoは世界のモバイルゲームIP親会社収益トップ3を維持しています。『王者栄耀（Honor of Kings）』や『リーグ・オブ・レジェンド』といったトップIPの力強いパフォーマンスによって、Tencentは直近1年間の世界のモバイルゲームIP親会社収益トップの座を維持しています。Monopolyは世界で最も収益の高いモバイルゲームIPの座を確固たるものにしています。一方、ガンダムは『SDガンダム ジージェネレーション エターナル』の爆発的なヒットを原動力として、直近1年間の収益が前年比で約10倍に急増しました。

NetEaseの『マーベル・ライバルズ』が2025年世界ダウンロード数トップのPC/コンソールIPゲームに

2025年、世界のIPゲームのSteam、PlayStation、Xboxプラットフォームにおける総ダウンロード数は3億2,000万を突破しました。そのうち、PlayStationが1億5,000万ダウンロードで市場をリードし、半数近くを占めました。Xboxがそれに続いて1億1,000万ダウンロードに貢献し、Steamプラットフォームは6,650万ダウンロードを獲得しました。コンソールプラットフォームは依然としてIPゲームダウンロードの中核的な拠点であり、PCは安定した成長の可能性を維持しています。

『Baldur’s Gate 3』の正式版のリリースと爆発的なヒットの恩恵を受け、SteamにおけるIPゲーム収益は2023年に過去最高を記録しました。トップIPゲームの販売本数が減少するにともなって、SteamにおけるIPゲーム総収益は減少し、2025年は12億7,000万ドルとなりました。

NetEaseが2024年12月にリリースした「マーベル・ヒーロー」IPシューティングゲーム『マーベル・ライバルズ』は、マーベル・ユニバースの強力な訴求力と、ハイペースなチーム対戦ゲームプレイを組み合わせることで、2025年のPC/コンソールプラットフォームにおけるダウンロード数は2,200万に迫り（Steamが45%を占める）、同年の世界ダウンロード数トップのPC/コンソールIPゲームとなりました。

『王者栄耀』が世界のIPモバイルゲーム収益ランキングトップに返り咲く

Tencentの『王者栄耀（Honor of Kings）』は直近12ヵ月間の収益が20億ドルを超え（中国iOS）、圧倒的な強さで世界のIPモバイルゲーム収益ランキングのトップに復帰しました。リリースから10年、この国民的ゲームはトップIPのポテンシャルと精緻で長期的な運営を原動力として、累計収益は170億ドルに迫り、世界で最も累計収益の高いIPモバイルゲームとなりました。

メイプルストーリーIPモバイルゲーム『MapleStory : Idle RPG』およびマビノギIPモバイルゲーム『マビノギモバイル』といった複数のタイトルの優れたパフォーマンスによって、パブリッシャーであるNexonの直近1年間のIPモバイルゲーム収益は前年比で約200％増となり、パブリッシャー収益成長ランキングでトップ、収益ランキングで7位にランクインしました。これによってNexonは、老舗パブリッシャーのNCSOFTを抜き、今期の韓国モバイルゲームパブリッシャー収益ランキングのトップに立ちました。

『カオスゼロナイトメア』が直近半年間で世界収益トップの完全新作オリジナルIPモバイルゲーム

『カオスゼロナイトメア』は、Smilegate Holdingsが2025年10月にリリースした完全新作の宇宙ダークファンタジーローグライクカードゲームで、「ストレス崩壊メカニズム＋ランダムな夢探索＋奥深いカード戦略」をコアとし、彩度を抑えたダークなスタイルと精巧なアニメ調の立ち絵によって際立ち、世界中のプレイヤーの注目を集めることに成功しました。

リリースから約5ヵ月間で、同作の世界収益は5,000万ドルに迫り、直近半年間で世界収益が最も高い完全新作オリジナルIPモバイルゲームとなり、Sensor Tower APAC Awards 2025の「ベストニューACGゲーム」を受賞しました。日本とアメリカは同作の収益が最も高い市場であり、それぞれ総収益の31％と26％を占めています。

詳細情報は弊社ウェブサイトに記載しています：

https://sensortower.com/ja/blog/state-of-ip-games-2026-JP

レポート全文を無料ダウンロード :https://sensortower.com/ja/report/state-of-ip-games-2026-japan?utm_source=PRTimesSensor Towerの紹介

2013年にサンフランシスコで設立されたSensor Towerは、モバイルアプリ／ゲームのデータや分析環境を提供する企業です。P&G、Tencent、HBOなどのグローバルデジタル企業からも信頼されており、モバイル市場のトレンド把握に役立つApp Performance Insights、広告戦略の最適化に活用いただけるApp Advertising Insightsなど、デジタル分析プラットフォームとしてモバイルのあらゆる場面で質の高いインサイトと先進のカスタマーサポートを提供しています。

日本オフィスは2025年より東京・神田に移転、日本でのビジネスを強化しており、パートナー企業様も急増中です。弊社スタッフも増員しながらお客様のサポートもより強化していく所存です。

現在、スタッフ採用も強化しています。求人中のポジションの詳細については、採用情報(https://sensortower.com/ja/careers)をご確認ください。

Sensor Tower採用情報(https://sensortower.com/ja/careers)