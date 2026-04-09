ファウンダーが話すだけで、経営が動く。StartPass、Frictioとの業務提携に関するお知らせ

株式会社StartPass

株式会社StartPass（本社：東京都新宿区／代表取締役CEO：小原聖誉）は、ファウンダーの意思決定支援を目的とした新プロジェクト「AIネイティブスタートアップ経営企画室」を正式に始動しました。プロジェクト第一弾として、AIネイティブCRM『Frictio』を提供する株式会社SYSLEA（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：大橋勇輔、以下SYSLEA）と業務提携を開始します。ファウンダーの会話を構造化し、経営課題を自動抽出する次世代の経営OS構想を発表し、StartPassユーザー限定で「Frictio」の1ID無償提供プログラムを開始いたします。

■背景｜ファウンダーが話すだけで、経営が動く。

スタートアップのファウンダーは、投資家面談・顧客商談・経営会議などに明け暮れながら、その会話の大半をデータ化できずにいます。意思決定に使えるはずの情報が個人の記憶の中に散逸し、経営の"時間損失"を生み続けているのが現状です。また、プロダクト開発から資金調達、採用、顧客開拓までを一人で抱え、戦略に集中できていません。そこで、会話をリアルタイムで構造化するAIネイティブCRM「Frictio」と、経営データを成長の設計図に変換するスタートアップ支援プラットフォーム「StartPass」は、両社の技術とナレッジを統合します。

本連携により、AIによる会話のデータ化と経営支援ナレッジを融合し、"スタートアップ経営企画室"の機能をテクノロジーで実装します。ファウンダーが抱える会話を経営資産に変え、適切なタイミングで適切な支援を届ける仕組みを構築することで、ファウンダーが「話すだけで、経営が動く」世界をつくり、戦略に集中できる環境を二社が共に設計します。

■ファウンダー向けの特別特典

StartPass契約企業のファウンダーを対象に、Frictioの導入支援プログラムを開始します。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/68122/table/46_1_9134aa123e2367498d18e603bd592dc7.jpg?v=202604090951 ]

ファウンダーが話すだけで、経営が動く。

体験を即日開始できるよう、経営会議や投資家面談への導入をStartPassが全面的にサポートします。

取り組みの詳細は特設サイトをご覧ください。

StartPassユーザ限定 スタートアップ向けFrictio特典サイトはこちら(https://www.notion.so/start-pass/StartPass-Frictio-e784548f98038347a86f819537f7d38f)

■SYSLEA 代表取締役CEO 大橋 勇輔 氏 コメント

「ファウンダーの時間の大半は会話に費やされていますが、その情報は個人の記憶に散逸し、組織資産として蓄積されていません。従来のCRMは『入力があって初めて機能する』設計で、最も価値の高い会話ほど入力欄に収まらなかった。 Frictioはコミュニケーションの入口からデータを構造化し、循環できる形でデータベース化しますが、データを貯めるだけでは意味がありません。実際の経営判断に接続して初めて価値が生まれる。しかし、構造化されたデータを『どう読み、何を判断材料とするか』は、スタートアップ経営固有の文脈を理解していなければ実装できません。 StartPassは数百社の支援で体系化した判断基準を持っています。Frictioの自動構造化とStartPassの経営ナレッジが組み合わさることで、シード期の経営会議や投資家面談において、ファウンダーが『話すだけで経営が動く』インフラを実現できると確信しています。」

■株式会社StartPass COO / Frictio公式エバンジェリスト 鈴木純太（ジェイ）のコメント

鈴木純太（ジェイ）は、今回の連携を機にFrictio公式エバンジェリストに就任しました。

10年以上の営業経験から、対話が増えるほど比例する『入力や共有コスト』に強い違和感がありました。スタートアップ経営も同様で、重要な会話が資産化されず散逸しています 。本提携により、AIが会話を即座にデータ化し、StartPassの知見と掛け合わせることで、時間価値を最大化するスタートアップ経営OSを構築します。過去現在の整理はAIに任せ、人間が未来の動きにのみフォーカスできる世界を創っていきます。

■イベントのお知らせ

本提携でも目指す「AIネイティブな企業経営」の最前線をお伝えするウェビナーを開催します。

「SaaSの死」が囁かれる今、これからの企業経営とソフトウェア選びの基準はどう変わるのか。本ウェビナーでは、米国のスタートアップ動向に詳しい有識者と国内トップVCをゲストにお迎えし、激変するグローバルトレンドを紐解きます。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/68122/table/46_2_7711939433fadf78d7c999a1cfca85cc.jpg?v=202604090951 ]

▪️株式会社SYSLEAについて

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/68122/table/46_3_1f23f7927de7f7e0c1ca1e9b7d935e82.jpg?v=202604090951 ]

■株式会社StartPassについて

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/68122/table/46_4_6708b928defd42eff43038e47ea3554b.jpg?v=202604090951 ]