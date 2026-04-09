武井亜樹、TEDxMarunouchiに登場

一般社団法人フィードフォワード協会

一般社団法人フィードフォワード協会（東京都港区南青山5-17-2 シドニービル502、代表理事：久野和禎）は、同協会が運営協力する2026年5月9日（土）開催のTEDxMarunouchi（ライセンス保持者：久野和禎）において、宇宙事業開発に携わるとともに、著書の執筆を通じて自身の生き方や価値観を発信してきた 武井亜樹 氏の登壇が決定したことをお知らせします。

TEDxMarunouchiは、「Ideas Worth Spreading（広める価値のあるアイデア）」というTEDの理念のもと、日本の中心・丸の内から、分野や立場を超えた多様なアイデアが交差する場を創出するイベントです。

登壇スピーカー紹介

◆ 武井亜樹（Aki Takei）

Space Business Development / Author

Instagram：https://www.instagram.com/akitakei/

1996年、群馬県生まれ。幼い頃から宇宙飛行士を志し、東京大学工学部にて航空宇宙工学を専攻。

経済産業省にて人材政策や女性活躍推進に従事した後、宇宙産業の社会実装を目指し民間企業へ転身。

2024年には恋愛リアリティ番組『バチェロレッテ・ジャパン』に出演し、幅広い層から注目を集める。

2025年には著書『自分だけの輝く人生のつくり方』（学研）を出版し、Amazon女性史部門ベストセラーを記録。

現在は宇宙事業開発に携わる傍ら、女性のキャリア発信や宇宙教育にも取り組みながら、新しい時代の宇宙飛行士を目指しキャリアを描いている。

TEDxMarunouchiにおける意義

TEDxは、個人の経験や挑戦の中から生まれた「広める価値のあるアイデア」を社会と共有する場です。

武井亜樹氏は、幼少期から抱き続けてきた「宇宙へ行く」という志を軸に、研究、行政、民間と異なるフィールドを横断しながら、自らのキャリアを切り拓いてきました。その原点には、周囲の評価や価値観に揺らぐことなく、自分自身が信じられる「基準」を持つことの重要性があります。

武井氏にとって宇宙とは、流動的な社会や他者の評価とは切り離された、揺るがない指標（True North）として存在するものです。

変化の激しい現代において、何を信じ、どこに向かうのか。

その問いに対し、「宇宙を目指す」という選択は、一つの明確な答えとして提示されます。

丸の内という都市空間から、個人のキャリアと宇宙という壮大なテーマがどのように結びつくのか。

そのメッセージに注目が集まります。

※トークテーマ・内容については、決定次第あらためて発表いたします。

イベント名：TEDxMarunouchi

開催日時：2026年5月9日（土）13:00～19:00（予定）

開催場所：丸ビル ホール＆コンファレンススクエア

（東京都千代田区丸の内2丁目4-1）

内容：TEDx Talks（複数スピーカーによるトークイベント）

公式サイト：https://tedxmarunouchi.com/

■チケット情報

TEDxMarunouchiのチケットは現在販売中です。

https://tedxmarunouchi26.peatix.com/

※チケットは数に限りがあります

※登壇者・内容は今後も順次発表予定です

【協会概要】

社名：一般社団法人フィードフォワード協会

代表：久野 和禎 （ひさの かずよし）

所在地：東京都港区南青山5-17-2 シドニービル502

URL：https://feed-forward.or.jp/

設立年：2018年4月

About TEDx（TEDxについて）

TEDxは、アイデアを発見し、広めるというTEDの精神のもと、TEDxは、地域ごとに独自に企画・運営されるイベントのプログラムです。

TEDxイベントでは、TED Talksの動画とライブスピーカーによる講演が組み合わされ、深い対話と人とのつながりを生み出します。

こうした地域主導の自主企画イベントは TEDx と呼ばれ、ここでのxは independently organized TED event（独立して運営されるTEDイベント） を意味します。

TED ConferenceはTEDxプログラム全体に関する基本的なガイダンスを提供していますが、それぞれのTEDxイベントは個別に企画・運営されています。

（ただし、一定のルールおよび規定に従う必要があります。）

About TED（TEDについて）

TEDは、対話を生み、理解を深め、意義ある変化を促すアイデアを発見し、議論し、広めることに力を注ぐ、非営利・無党派の組織です。

私たちの活動の根底にあるのは、好奇心、理性、驚き、そして知の探究であり、特定の意図や主張に偏ることはありません。

TEDは、世界をより深く理解し、他者とのつながりを求める、あらゆる分野・あらゆる文化的背景をもつ人々を歓迎しています。

そして、すべての人に対して、アイデアに触れ、それを自らのコミュニティの中で生かしていくことを呼びかけています。

TEDは1984年、Technology（技術）・Entertainment（エンターテインメント）・Design（デザイン） が交差するカンファレンスとして始まりました。

しかし今日では、科学、ビジネス、教育、芸術、地球規模の課題に至るまで、多岐にわたるテーマを探究する世界的なコミュニティと取り組みへと広がっています。

TEDでは、毎年のカンファレンスから選りすぐられ、TED.comで公開されるTED Talksに加え、オリジナルのポッドキャスト、短編動画シリーズ、アニメーションによる教育コンテンツ（TED-Ed）、テレビ番組なども制作しています。

これらは100以上の言語に翻訳され、世界各地のパートナーシップを通じて広く届けられています。

＜報道関係者からのお問い合わせ先＞

TEDxMarunouchi 運営事務局 事務局長 柴田 正志

TEL：03-6403-9520 FAX：03-6893-3931

Mobile：090-7312-5103

E-mail：contact_tedxmarunouchi@tedxmarunouchi.com

＜協賛＞

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