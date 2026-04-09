2社の上場を支えたCOO請負人が登壇！「会社を成長させるNo.2の条件」を解説する勉強会を5月19日(火)に開催

株式会社 経営参謀

経営者コミュニティ「参謀」を運営する株式会社経営参謀（本社：東京都新宿区、代表取締役：新谷 健司）は、2026年5月19日（火）に勉強会「社長にこそ知ってほしい『会社を成長させるNo.2の条件』とは？」を赤坂会場（SHOT VILLAGE 赤坂店）にて開催します。本勉強会では、株式会社はてな・株式会社アイレップの2社の上場を支えた"COO請負人"こと毛利裕二氏をゲストに迎え、会社を成長させる「No.2」の条件、見つけ方、採用方法、付き合い方について、実体験に基づいた知見をお伝えします。

開催の背景

多くの経営者が「自分が動かないと現場が回らない」「ビジョンを共有できる相手がいない」という悩みを抱えています。企業の成長スピードを決定づけるのは、社長の能力以上に、そのビジョンを具現化する「No.2」の存在です。しかし、世の中に溢れる「理論上の右腕像」では実務に活かしにくいのが実情です。そこで本勉強会では、実際に修羅場をくぐり抜けてきた経験から導き出した「本当に必要なNo.2の条件」を、実践者の視点からお届けします。

セミナーの特徴・見どころ

・2社の上場を実質No.2として支えた実績を持つ"COO請負人"毛利裕二氏が登壇

・理論ではなく、修羅場の実体験から導き出した「本当に必要なNo.2の条件」を公開

・「優秀な人材をどう探し、どう見極めるか」という採用・育成の具体的ノウハウを解説

・社長がNo.2と腹を割って話せる関係を築くための秘訣を伝授

・勉強会後の懇親会で、登壇者や他の経営者と直接交流できる機会を提供

開催概要

ゲスト登壇者プロフィール

- 日時：2026年5月19日（火）19:00～21:30- タイムスケジュール：18:30～ 受付開始19:00～20:00 勉強会20:00～21:30 懇親会- 会場：SHOT VILLAGE 赤坂店（東京都港区赤坂2丁目4-1 白亜ビル B1F）- 参加費（懇親会費込み）：参謀会員・ショットビレッジ会員：5,000円非会員：10,000円※食事と飲み放題付き- 対象：経営者、起業家、経営幹部候補の方- お申し込みは以下URLよりお願いいたします。お申し込みはこちら(https://luma.com/uwezx2ox?utm_source=prtimes)

毛利 裕二 氏

株式会社はてな 非常勤取締役

株式会社フューチャーリンクネットワーク 社外取締役

株式会社フォトラクション 社外取締役

株式会社アリススタイル 社外取締役

慶応義塾大学 法学部法律学科卒。株式会社ユー・エス・エデュケーション・ネットワーク（現アビタス）取締役（退任後、2019年に企業売却成功）、株式会社アイレップ執行役員（2006年ヘラクレス市場上場）を経て、2011年、株式会社はてな取締役副社長に就任（2016年マザーズ市場上場）。事業戦略・マネタイズ戦略・セールス・マーケティング・新規事業構築などを管掌し、管理部門構築や人事制度などのプロジェクトも牽引。2020年10月より同社非常勤取締役。過去累計で20を超える新規事業起ち上げに参画。現在、複数のスタートアップ企業にて、社外役員や戦略顧問及び起業家メンターとして経営支援を実施中。

ファシリテーター

株式会社経営参謀 代表取締役 新谷 健司

経営者コミュニティ「参謀」主催

デロイトトーマツグループにて10年間、中小企業向けコンサルティングに従事し、5つの事業立ち上げに参画。その後独立し、株式会社経営参謀を設立。現在は多くの経営支援を行う傍ら、日本茶ブランド「CRAFT TEA」などを展開する株式会社クラフト・ティーの代表も務める。自らの経営経験をもとに、経営者の孤独に寄り添うコミュニティ運営に尽力している。

経営者コミュニティ「参謀」について

「参謀」は、利害関係のない経営者同士が、肩ひじ張らずに自然な交流を持てる会員制の経営者コミュニティです。 元デロイトトーマツグループの経営コンサルタントであり、自らも事業会社を経営する代表の新谷が、「経営者には、互いに高め合え、時には弱音を吐けるサードプレイスが必要だ」と痛感し設立しました。

「参謀」の3つの特徴- 自然な交流名刺交換会や異業種交流会のような「狩り場」ではなく、経営者がフラッと立ち寄り、本音で語り合える安心・安全な場を提供しています。- 実践型セミナーに参加し放題毎週火曜日の夜に開催されるセミナーでは、新規事業、ファイナンス、DX、組織論から最新のAI活用まで、100テーマを超える経営課題解決のための勉強会を実施しています。- 部活動などのコミュニティ活動ゴルフやフットサルなどの部活動を通じ、仕事以外の側面でも深いつながりを構築できます。

詳細は経営者コミュニティ「参謀」の公式サイト（https://www.ksanbou.co.jp/）をご確認ください。

会社概要

会社名：株式会社経営参謀

代表取締役：新谷 健司（Kenji Araya）

設立：2015年11月

事業内容：経営コンサルティング、経営者コミュニティ「参謀」の運営、参謀BARの運営

URL：https://www.ksanbou.co.jp/