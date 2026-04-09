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Amazon新商品 スマートセキュリティデバイス 「Ring 防犯ドアホン プロ」を採用開始
注文住宅を手がけるハウスメーカーのヤマト住建株式会社（本社：兵庫県神戸市、代表取締役：河本佳樹、以後「ヤマト住建」）は、Amazonのホームセキュリティブランド「Ring(リング)」が日本市場向けに開発した「Ring 防犯ドアホン プロ」を標準採用した注文住宅の提供を開始します。
■日本の住宅環境に合わせて開発されたAmazon Ring新商品を標準採用
本件に関するお問合わせ先
ヤマト住建 広報/ Email: press@yamatojk.co.jp
■日本の住宅環境に合わせて開発されたAmazon Ring新商品を標準採用
ヤマト住建はこれまでRingを全国のモデルハウスに設置し見守りやセキュリティに活用することをお客様へご提案してまいりましたが、この度4月8日にAmazon Ring(アマゾン リング)が正式発表した日本限定のスマートセキュリティデバイス「Ring 防犯ドアホン プロ」が当社の住宅商品エネージュシリーズで標準採用されます。本製品はRing史上初めて「Designed for Japan」をコンセプトに日本の住宅環境に合わせて開発された日本限定のスマートセキュリティデバイスです。
■玄関の見守りから防犯まで１デバイスで完結
Ring 防犯ドアホン プロは、4K高画質防犯カメラ搭載のドアホンと屋内チャイムのセットです。ドアホン・防犯カメラ・サイレンの3機能を統合し、玄関の見守り・訪問者対応・防犯を一つのデバイスで実現します。Ring Always Homeアプリを通じて、外出先からでもリアルタイムのライブ映像確認、双方向音声応答、サイレン操作が可能です。*1
(製品詳細： https://www.amazon.co.jp/ringdoorphonepro )
*1 外出先でのRingアプリの使用には、モバイル通信又はWi-Fi接続が必要です。
■住んだ後の安心まで考えた家づくり
ヤマト住建では、住宅の検討段階からお引渡し後の暮らしまでを見据え、住まいに関わる価値を総合的にご提案しています。住み始めてから数年先を見据えたメンテナンス費用の軽減や、住宅ローンに加えて毎月の電気代まで含めたトータルのランニングコストを考慮した住まいづくりを大切にしています。今回のRingの標準採用も、その一環として実際の暮らしにおける安心を見据えた取り組みです。また、標準採用することによって多くのお客様へのご提供ができ、現在注目されている物流における社会課題の解決にもつながります。今後も、お施主様の大切な住まいを見守る設備の採用を通じて、誰もが安心して暮らせる住環境づくりを推進してまいります。
＜会社概要＞
企業名：ヤマト住建株式会社(URL: https://www.yamatojk.co.jp/ )
代表者：代表取締役 河本 佳樹
所在地：〒651-0083 兵庫県神戸市中央区浜辺通5丁目1番14号
神戸商工貿易センタービル18階
設立：1987年11月
Ring 防犯ドアホン プロは、4K高画質防犯カメラ搭載のドアホンと屋内チャイムのセットです。ドアホン・防犯カメラ・サイレンの3機能を統合し、玄関の見守り・訪問者対応・防犯を一つのデバイスで実現します。Ring Always Homeアプリを通じて、外出先からでもリアルタイムのライブ映像確認、双方向音声応答、サイレン操作が可能です。*1
(製品詳細： https://www.amazon.co.jp/ringdoorphonepro )
*1 外出先でのRingアプリの使用には、モバイル通信又はWi-Fi接続が必要です。
■住んだ後の安心まで考えた家づくり
ヤマト住建では、住宅の検討段階からお引渡し後の暮らしまでを見据え、住まいに関わる価値を総合的にご提案しています。住み始めてから数年先を見据えたメンテナンス費用の軽減や、住宅ローンに加えて毎月の電気代まで含めたトータルのランニングコストを考慮した住まいづくりを大切にしています。今回のRingの標準採用も、その一環として実際の暮らしにおける安心を見据えた取り組みです。また、標準採用することによって多くのお客様へのご提供ができ、現在注目されている物流における社会課題の解決にもつながります。今後も、お施主様の大切な住まいを見守る設備の採用を通じて、誰もが安心して暮らせる住環境づくりを推進してまいります。
＜会社概要＞
企業名：ヤマト住建株式会社(URL: https://www.yamatojk.co.jp/ )
代表者：代表取締役 河本 佳樹
所在地：〒651-0083 兵庫県神戸市中央区浜辺通5丁目1番14号
神戸商工貿易センタービル18階
設立：1987年11月
本件に関するお問合わせ先
ヤマト住建 広報/ Email: press@yamatojk.co.jp