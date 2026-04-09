BE-PAL 最新号の特別付録は、『ogawa × BE-PAL キャンプ・カトラリー３set』です！
4月9日発売、BE-PAL月5月号の特別付録は『ogawa × BE-PAL キャンプ・カトラリー３set』です。
スプーン＋フォーク＋ナイフに3本をまとめるカラビナ、専用のポーチまでセット。丈夫なステンレス製で、キャンプはもちろん普段使いにも便利な逸品です。
カトラリーは全てステンレス製で丈夫！アルミニウム製のカラビナが付いているので、3本まとめておけるのも便利。カトラリーそれぞれロゴが違うんです！
大きすぎず小さすぎずで、普通に使いやすいサイズ感。普段のお弁当のお供にも是非！
スプーンには、ローマ字のブランドロゴが入っている。長さは約15.9cm。
フォークにはogawaのシンボル “オーナーロッジ” のイラストロゴが。『オーナーロッジ1号』は日本初のロッジテントで、1961年に発売された。
そしてナイフには、ちょっと珍しい漢字の小川をアレンジしたロゴ。気がつくとちょっとスッキリします！
クッション性と厚みがあり、軽量なポーチも付属。真ん中がほどよくシェイプされた形で、カトラリー3本を入れてもガチャガチャばたつかない。
シンプルにカトラリーだけ持ち歩くときはカラビナが大活躍。洗った後干す際も重宝する。
※付録の記事。
https://www.bepal.net/archives/659759
※電子版には付録は同梱されません。
https://www.bepal.net/magazine
さらに、今号の大特集は「最新テント100 ガチ張り徹底検証！」。アウトドアブランド渾身の新作テントから、車の上につけるルーフトップ、ピクニック用のワンタッチまでオールジャンルを編集部員総出で徹底チェック！ 「こんなテントが欲しかった！」が見つかる特集です。
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『BE-PAL』 5月号
2026年4月9日(木) 発売
特別価格 1,500円（税込）
小学館
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※本誌紹介記事。
https://www.bepal.net/archives/659767
■大特集
ファミリーからソロテン、エアー式にルーフトップまで完全網羅！
最新テント100 ガチ張り徹底検証！
・2026年の注目テント 10
・ファミリーテント 24
・ソロテント 32
・超便利な個性派テント 20
・ピクニック向けテント 10
■小特集
日本古来の野遊びで口福チャージ！
春の “野草＆山菜” 食堂
■フレッシュ連載
グレートジャーニー最新章〈旧石器時代へ、時を辿る旅〉
＃04 自然の時間、人間の時間
アウトドアは運動だ！ 斎藤幸平が歩いてコモンを考えた
第6回 冬を守るスノーコミュニティの挑戦（白馬＊前編）
脱サラ猟師からの手紙 黒田未来雄
第7回 入り乱れる承認欲求
磯野貴理子の推し鳥DIARY
第8回 鳥としゃべる練習始めています
大人気マンガ家の犬偏愛アウトドアライフ！
つの丸のふがふがDog Days
第９回 わんこたちとのお正月 2026年の初詣に行く！
「忘竿堂主人伝奇噺 ―古代史を遊ぶ―」
第二十二回 九章 天鳥船に乗っていたのは誰か
文／妄想博士・夢枕 獏
里山wonder通信
・デジタル鳥見で野鳥観察入門
松本明子のアポなし軽キャン日記
第23回 春は始まりの季節アムズにも新風か!?
■栗原心平のごちそうキャンプ飯
vol.54 究極の朝ごはん
■ほんとうに気持ちいいキャンプ場
ビギナーにオススメのキャンプ場
■BLUE & GREEN FIELD
・４月から自転車の違反にも青切符が導入！ 新しい道交法をわかりやすく解説 ほか
・シェルパ斉藤の旅の自由型
・サラリーマン転覆隊
・井ノ原快彦のつくりびと
・角幡唯介 エベレストには登らない
・RV GARAGE 日産／エクストレイル ロック クリーク e-4ORCE
・旅する道具学 ALTRA／LONE PEAK 9＋
・BE-PAL野遊び道具店
・WIND from ONTARIO ～森の海、水の島～
・植物「珍」百景 『ソテツ』
https://www.bepal.net