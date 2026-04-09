BE-PAL 最新号の特別付録は、『ogawa × BE-PAL　キャンプ・カトラリー３set』です！

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株式会社小学館


4月9日発売、BE-PAL月5月号の特別付録は『ogawa × BE-PAL　キャンプ・カトラリー３set』です。


スプーン＋フォーク＋ナイフに3本をまとめるカラビナ、専用のポーチまでセット。丈夫なステンレス製で、キャンプはもちろん普段使いにも便利な逸品です。



カトラリーは全てステンレス製で丈夫！アルミニウム製のカラビナが付いているので、3本まとめておけるのも便利。カトラリーそれぞれロゴが違うんです！





大きすぎず小さすぎずで、普通に使いやすいサイズ感。普段のお弁当のお供にも是非！




スプーンには、ローマ字のブランドロゴが入っている。長さは約15.9cm。







フォークにはogawaのシンボル “オーナーロッジ” のイラストロゴが。『オーナーロッジ1号』は日本初のロッジテントで、1961年に発売された。







そしてナイフには、ちょっと珍しい漢字の小川をアレンジしたロゴ。気がつくとちょっとスッキリします！







クッション性と厚みがあり、軽量なポーチも付属。真ん中がほどよくシェイプされた形で、カトラリー3本を入れてもガチャガチャばたつかない。







シンプルにカトラリーだけ持ち歩くときはカラビナが大活躍。洗った後干す際も重宝する。






※付録の記事。


https://www.bepal.net/archives/659759



※電子版には付録は同梱されません。


https://www.bepal.net/magazine




さらに、今号の大特集は「最新テント100 ガチ張り徹底検証！」。アウトドアブランド渾身の新作テントから、車の上につけるルーフトップ、ピクニック用のワンタッチまでオールジャンルを編集部員総出で徹底チェック！　「こんなテントが欲しかった！」が見つかる特集です。





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『BE-PAL』 5月号



　2026年4月9日(木) 発売


　特別価格 1,500円（税込）


　小学館


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※本誌紹介記事。
https://www.bepal.net/archives/659767






■大特集

ファミリーからソロテン、エアー式にルーフトップまで完全網羅！


最新テント100 ガチ張り徹底検証！


・2026年の注目テント 10


・ファミリーテント 24


・ソロテント 32


・超便利な個性派テント 20


・ピクニック向けテント 10





■小特集

日本古来の野遊びで口福チャージ！


春の “野草＆山菜” 食堂





■フレッシュ連載

グレートジャーニー最新章〈旧石器時代へ、時を辿る旅〉


＃04 自然の時間、人間の時間



アウトドアは運動だ！ 斎藤幸平が歩いてコモンを考えた


第6回　冬を守るスノーコミュニティの挑戦（白馬＊前編）



脱サラ猟師からの手紙 黒田未来雄


第7回　入り乱れる承認欲求



磯野貴理子の推し鳥DIARY


第8回　鳥としゃべる練習始めています



大人気マンガ家の犬偏愛アウトドアライフ！


つの丸のふがふがDog Days


第９回　わんこたちとのお正月 2026年の初詣に行く！　



「忘竿堂主人伝奇噺　―古代史を遊ぶ―」


第二十二回　九章　天鳥船に乗っていたのは誰か


文／妄想博士・夢枕 獏



里山wonder通信


・デジタル鳥見で野鳥観察入門



松本明子のアポなし軽キャン日記


第23回 春は始まりの季節アムズにも新風か!?



■栗原心平のごちそうキャンプ飯


vol.54　究極の朝ごはん



■ほんとうに気持ちいいキャンプ場


ビギナーにオススメのキャンプ場



■BLUE & GREEN FIELD


・４月から自転車の違反にも青切符が導入！　新しい道交法をわかりやすく解説 ほか




・シェルパ斉藤の旅の自由型


・サラリーマン転覆隊


・井ノ原快彦のつくりびと


・角幡唯介　エベレストには登らない


・RV GARAGE　日産／エクストレイル　ロック クリーク e-4ORCE


・旅する道具学 ALTRA／LONE PEAK 9＋


・BE-PAL野遊び道具店


・WIND from ONTARIO ～森の海、水の島～


・植物「珍」百景　『ソテツ』




https://www.bepal.net