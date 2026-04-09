BE-PAL 最新号の特別付録は、『ogawa × BE-PAL　キャンプ・カトラリー３set』です！

株式会社小学館

4月9日発売、BE-PAL月5月号の特別付録は『ogawa × BE-PAL キャンプ・カトラリー３set』です。

スプーン＋フォーク＋ナイフに3本をまとめるカラビナ、専用のポーチまでセット。丈夫なステンレス製で、キャンプはもちろん普段使いにも便利な逸品です。

カトラリーは全てステンレス製で丈夫！アルミニウム製のカラビナが付いているので、3本まとめておけるのも便利。カトラリーそれぞれロゴが違うんです！

大きすぎず小さすぎずで、普通に使いやすいサイズ感。普段のお弁当のお供にも是非！

スプーンには、ローマ字のブランドロゴが入っている。長さは約15.9cm。

フォークにはogawaのシンボル “オーナーロッジ” のイラストロゴが。『オーナーロッジ1号』は日本初のロッジテントで、1961年に発売された。

そしてナイフには、ちょっと珍しい漢字の小川をアレンジしたロゴ。気がつくとちょっとスッキリします！

クッション性と厚みがあり、軽量なポーチも付属。真ん中がほどよくシェイプされた形で、カトラリー3本を入れてもガチャガチャばたつかない。

シンプルにカトラリーだけ持ち歩くときはカラビナが大活躍。洗った後干す際も重宝する。

※付録の記事。

https://www.bepal.net/archives/659759

※電子版には付録は同梱されません。

https://www.bepal.net/magazine

さらに、今号の大特集は「最新テント100 ガチ張り徹底検証！」。アウトドアブランド渾身の新作テントから、車の上につけるルーフトップ、ピクニック用のワンタッチまでオールジャンルを編集部員総出で徹底チェック！ 「こんなテントが欲しかった！」が見つかる特集です。

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『BE-PAL』 5月号

2026年4月9日(木) 発売

特別価格 1,500円（税込）

小学館

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※本誌紹介記事。

https://www.bepal.net/archives/659767

■大特集

ファミリーからソロテン、エアー式にルーフトップまで完全網羅！

最新テント100 ガチ張り徹底検証！

・2026年の注目テント 10

・ファミリーテント 24

・ソロテント 32

・超便利な個性派テント 20

・ピクニック向けテント 10

■小特集

日本古来の野遊びで口福チャージ！

春の “野草＆山菜” 食堂

■フレッシュ連載

グレートジャーニー最新章〈旧石器時代へ、時を辿る旅〉

＃04 自然の時間、人間の時間

アウトドアは運動だ！ 斎藤幸平が歩いてコモンを考えた

第6回 冬を守るスノーコミュニティの挑戦（白馬＊前編）

脱サラ猟師からの手紙 黒田未来雄

第7回 入り乱れる承認欲求

磯野貴理子の推し鳥DIARY

第8回 鳥としゃべる練習始めています

大人気マンガ家の犬偏愛アウトドアライフ！

つの丸のふがふがDog Days

第９回 わんこたちとのお正月 2026年の初詣に行く！

「忘竿堂主人伝奇噺 ―古代史を遊ぶ―」

第二十二回 九章 天鳥船に乗っていたのは誰か

文／妄想博士・夢枕 獏

里山wonder通信

・デジタル鳥見で野鳥観察入門

松本明子のアポなし軽キャン日記

第23回 春は始まりの季節アムズにも新風か!?

■栗原心平のごちそうキャンプ飯

vol.54 究極の朝ごはん

■ほんとうに気持ちいいキャンプ場

ビギナーにオススメのキャンプ場

■BLUE & GREEN FIELD

・４月から自転車の違反にも青切符が導入！ 新しい道交法をわかりやすく解説 ほか

・シェルパ斉藤の旅の自由型

・サラリーマン転覆隊

・井ノ原快彦のつくりびと

・角幡唯介 エベレストには登らない

・RV GARAGE 日産／エクストレイル ロック クリーク e-4ORCE

・旅する道具学 ALTRA／LONE PEAK 9＋

・BE-PAL野遊び道具店

・WIND from ONTARIO ～森の海、水の島～

・植物「珍」百景 『ソテツ』

https://www.bepal.net