AIサポートシステム「ヘルプドッグ」、会員向けサポートの再ログイン課題を解決する「JWT認証」の提供を開始

noco株式会社

noco株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：堀辺 憲）は、このたび、AIサポートシステム「ヘルプドッグ」（https://helpdog.ai/）において、JWT（JSON Web Token）認証機能の提供を開始しました。

サポート体験を阻害する再ログインの壁

会員制サービスや社内システムを利用する際、サポートページへ移動するたびに再びログインを求められる仕様は、利用者に大きなストレスを与える要因です。

目的の情報にたどり着く前に離脱を引き起こし、結果としてカスタマーサポートへの直接的な問い合わせ増加を招きかねません。また、システムごとに独立した認証基盤の構築と管理は、開発や運用に携わる担当者の業務負担を著しく増大させます。

既存システムと連動するストレスフリーな解決策

「JWT（JSON Web Token）認証」により、自社のログインシステムを経由し、FAQサイトや問い合わせフォーム、サポートウィジェットへの直接アクセスを実現しました。

利用者のログイン状態を安全に引き継ぐため、新たなアカウント情報やパスワードを個別に管理する手間を省きます。

さらに、初回アクセス時にユーザーのアカウントを自動で作成する「JITプロビジョニング」機能を搭載。事前の登録作業を必要とせず、即座に限定公開コンテンツの運用を開始できます。

多様な環境に適応する柔軟なアクセス制御

本機能は、用途に応じた読者グループの自動作成に対応。会員向けサービスにとどまらず、社内ポータルや契約者専用ページなど、閲覧対象を細かく限定したい場面で高い利便性を発揮します。

導入にあたっては独自のシステム側でJWTを発行・連携する開発対応を要するものの、既存の認証設計を最大限に活かすことが可能です。安全かつシームレスな情報提供環境の構築を力強く後押しします。

AIサポートシステム「ヘルプドッグ」は、今回のJWT認証機能によるシームレスな情報提供にとどまらず、強固なガバナンスと利便性を両立したサポート体制の構築を推進します。

今後も、FAQサイトやAIチャットボット、問い合わせフォームを統合したAI活用型のオールインワンシステムとして、利用者の自己解決から問い合わせ受付までを滑らかにつなぐ体験価値の向上に取り組みます。

■ヘルプドッグとは

機能の詳細はこちら :https://helpdog.ai/news/detail/adtstxoepg/

「ヘルプドッグ」は、FAQサイト・AIチャットボット・フォームを一体化したAIサポートシステムです。利用者が知りたい情報にすぐたどり着けるよう、直感的な検索体験とわかりやすいUIを提供し、問い合わせの削減と顧客満足度の向上を実現します。さらに、担当者が専門知識なしでも継続的に運用・改善できる仕組みを備え、企業のサポート業務を効率化します。

詳細を見る :https://helpdog.ai/

■noco株式会社について

私たちは、「企業と顧客の架け橋となり、すべての声を価値に変える」というミッションのもと、ユーザーの疑問や課題を解決するテクノロジーを提供しています。AIセルフサポートシステム「ヘルプドッグ(https://helpdog.ai/)」や、マニュアル作成ツール「ヘルプドッグマニュアル(https://toaster.how/)」などを通じて、企業の問い合わせ削減・業務効率化・顧客体験向上を支援しています。「ヘルプ・インフラストラクチャ」の実現を掲げ、あらゆる人がスムーズに情報へアクセスし、誰もが迷わず行動できる社会の実現に挑戦しています。

会社概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/38439/table/68_1_06685bda4f10d27f52b2d324a0fc94a4.jpg?v=202604090951 ]