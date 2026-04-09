「ViViビューティーアンバサダー」就任＆美容連載スタート！　フレッシュすぎる瀬戸口心月さん（乃木坂46）に大注目

株式会社講談社

乃木坂46 6期生の中でも、ビジュアルの強さで特に存在感を高めている瀬戸口心月さんが、ViViビューティーアンバサダーとして6月号に登場！ また同時に「美・やってみつき」という美容連載もスタートします。ViViがビューティーアンバサダーを立てるのは初の試みで、今後はViViと読者をつなぐ代表として、トレンドのメイクやヘア、気になるスキンケアなどいろいろな美容にトライして学んでいきます。

「美容に関しては初心者」という瀬戸口さんですが、この役目と連載を通して「メイクにもスキンケアにもヘアケアにもボディメイクにも！ 美容の全ジャンルに詳しくなって、自分を磨いていきたいです！」と気合いは充分。撮影に立ち会った美容担当デスクも、そのお顔の小ささ、きゅるんとした瞳、そして引き込まれるようなキラキラのアイドルオーラにただならぬ可能性を感じていました。

「乃木坂46 6期生のお披露目会で、全力でチアリーダーのパフォーマンスをする瀬戸口さんを見て、太陽みたいな笑顔の子だなと心を掴まれました。その時に、真面目でひた向きに努力してきた子なのだろうと人となりを想像したのですが、実際にお会いすると、さらに謙虚さと可愛さも相まって虜になってしまいました。美容初心者という瀬戸口さんは等身大の読者そのものだと思っています。Z世代の代表として、これから美容に向き合っていく姿は、読者の皆さんも共感できるはず。一緒に学んでいく存在として、ViViビューティーアンバサダーになっていただきました。1年後、読者の皆さんとどんな進化を見せてくれるのか、今からとても楽しみです！」と、本誌編集長も太鼓判を押す瀬戸口さん。これからの活躍にもご注目いただきたいところですが、まずはViVi6月号（4/23発売）で、そのきらめきを目に焼き付けてください！

商品情報

ViVi 2026年6月号通常版

表紙：せいら

付録：KEY TO LITフォトアルバム

価格：920円（税込）

発売日：2026年4月23日（木）※⾸都圏基準

Amazon：https://amzn.to/4bB2X5b

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