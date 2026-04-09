【焼肉きんぐ】「ぐるぐるまぜてね きんぐスロッピー ～HBAF ハニーバター味アーモンド～ 」が4月22日(水)より発売開始

株式会社物語コーポレーション

全国で364店舗展開中の『焼肉きんぐ』は、2026年4月22日(水)から2026年7月上旬までの期間限定で、韓国のアーモンドブランド『HBAF(バフ)』とコラボした「ぐるぐるまぜてね きんぐスロッピー ～HBAF ハニーバター味アーモンド～」を発売いたします。

「ぐるぐるまぜてね きんぐスロッピー ～HBAF ハニーバター味アーモンド～」について

「ぐるぐるまぜてね きんぐスロッピー～HBAF ハニーバター味アーモンド～」

『焼肉きんぐ』の人気デザート、「ぐるぐるまぜてね きんぐスロッピー」が、『HBAF』の「ハニーバター味アーモンド」とコラボ！韓国好きならみんな知っている!?『HBAF』の「ハニーバター味アーモンド」に特製ソースが最高のバランスで絡み合う！この機会にぜひ、ご賞味ください。

■販売期間：2026年4月22日(水)～2026年7月上旬

■単品価格：290円(税込319円)

■食べ放題対象コース：「きんぐコース」「プレミアムコース」

※予告なく販売内容・販売期間が変更となる場合がございます

『HBAF』について

『HBAF』は Healthy But Awesome Flavors の略で、健康的でありながら、とびきり美味しい味を追求する韓国のアーモンドブランドです。今回コラボした商品は「ハニーバター味アーモンド」で、その絶妙な甘じょっぱさがクセになる味わいで、韓国の定番のお土産として大人気です。

『焼肉きんぐ』アプリについて

ダウンロード

＜App Store＞ https://apple.co/2zOjbsK

＜Google Play＞ https://bit.ly/2XsY1

『焼肉きんぐ』について

テーブルオーダーバイキング形式の焼肉食べ放題専門店です。タッチパネルを使ってご注文いただくと、すべてのお料理をテーブルまでお運びします。通常のバイキングやビュッフェ形式とは違い、お客さまがお食事中に席を立つことなく、ゆっくりとお過ごしいただけます。食べ放題には「58品コース」「きんぐコース」「プレミアムコース」の3つのコースをご用意しております。幼児、小学生、シニア(60歳以上)の方へのお得な割引サービスもあり、ファミリーを中心に幅広い層のお客さまに選ばれています。「きんぐコース」からご注文いただける「五大名物」には、牛一頭から500g程しか取れない希少部位を使用した「きんぐカルビ」など、お値打ち商品をラインアップしています。他にも、選りすぐりの食材と肉のカット方法やたれなど細部までこだわり、食べ放題業態ではくくれないクオリティを実現しています。どのコースもお肉だけでなく、キムチやサラダなどの逸品料理やお食事メニュー、デザートも食べ放題としてお召し上がりいただけるため、ご家族やご友人同士、お祝いごとなどの幅広いシーンでお楽しみいただけます。

※一部店舗では販売内容や価格が異なる場合がございます。詳しくは店舗詳細ページ(https://www.yakiniku-king.jp/shop/)をご覧ください

■焼肉きんぐWEBページ：https://www.yakiniku-king.jp/

■焼肉きんぐ公式X：https://twitter.com/yakiniku_king_

■焼肉きんぐ公式Instagram：https://www.instagram.com/yakiniku_king_official/

■焼肉きんぐ公式Facebook：https://facebook.com/yakiniku.king.official/

物語コーポレーションについて

代表者：代表取締役社長 加藤 央之

創業：1949年12月

設立：1969年9月

所在地：愛知県豊橋市西岩田5丁目7-11

資本金：59億円(2025年6月30日現在)

売上高：1,239億円(2025年6月期)

※グループ店舗売上高 約1,765億円(2025年6月期)

事業内容：外食事業の運営及びフランチャイズチェーン展開

ブランド：焼肉きんぐ/丸源ラーメン/二代目丸源/熟成醤油ラーメン きゃべとん/寿司・しゃぶしゃぶ ゆず庵/お好み焼本舗/魚貝三昧 げん屋/しゃぶとかに 源氏総本店/熟成焼肉 肉源/牛たん大好き 焼肉はっぴぃ/焼きたてのかるび 他

出店状況：国内787店舗(うち直営528店舗、FC259店舗)、海外95店舗(2026年1月31日現在)



企業サイト：https://www.monogatari.co.jp/