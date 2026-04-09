『第２４回深谷こども国際まつり』歌や踊り、多国籍料理やアート体験、フィナーレには3000 個の”夢風船”打ち上げも楽しめるイベントが今年も開催！

社会福祉法人 深高会写真：第２４回深谷こども国際まつりのポスター写真：昨年の参加者は総勢２２０名となった

社会福祉法人深高会が主催する今年で24回目を迎える恒例イベント『第24回深谷こども国際まつり MEET! ~For the Next Future~』が、2026年5月23日土曜日に深谷市民文化会館大ホールおよび深谷城址公園で開催されます。このイベントは、先代の故後藤高明統括園長が高校時代の留学経験に基づき、「言葉が通じなくても気持ちは通じ合える」という理念のもと、世界各国から子どもたちを招いて始まりました。現在は、亡き父の跡を継ぎ、自らも留学経験を持つ後藤慈明統括副園長が中心となって実施しています。（写真は過去の様子）

写真：深高会職員によるオープニングアクト写真：姉妹友好協定を結んだ４団体（社会福祉法人深高会 NUBES児童合唱団 St.Paul Christian School セッピョル幼稚園 それぞれの代表者）写真：NUBES児童合唱団による公演写真：St.Paul Christian School によるステージ

昨年は約2600人の来場者を迎え、今年も2500人から3000人の来場を見込んでいます。姉妹友好締結した「St.Paul Christian School」「NUBES児童合唱団」「セッピョル幼稚園」から40名が来日し、歌や踊り、各国の伝統的な遊びで交流します。深谷保育園、深谷西保育園、深谷藤沢保育園、深谷上柴保育園の年長児（しろ組）によるお遊戯も大きな見どころとなっています。

法人設立７０周年並びに友好協定記念に制定した「MEET! For the Next Future」を今年も全体で歌い、「世界はみんなお友達」という合言葉のもとで交流を深めます。

→友好曲はこちら← :https://www.youtube.com/watch?v=qmZ0nW_tHcI&list=RDqmZ0nW_tHcI&start_radio=1【MV】MEET! ～For the Next Future～(https://www.youtube.com/watch?v=qmZ0nW_tHcI&list=RDqmZ0nW_tHcI&start_radio=1)写真：友好曲制定式の様子（作詞：後藤慈明 氏 左 作曲：秋雲菀 氏 右）2024年5月写真：大ホール公演は参加者全員歌う友好曲でフィナーレを迎えた

また地元の飲食店が協力し、ペルー料理やイタリアンなどの多国籍料理を提供する飲食ブースを出店します。特設ステージでは、来日した海外の方々との異文化交流イベントが開催されるほか、タッチやチェギチャギなどの世界の伝統的な遊びを楽しめるコーナーも設置されます。さらに、誰でも参加できるアート体験ブースも開設します。 最後には、約3000個の花の種入り「夢風船」を大空に放ちます。

入場は無料で、保育園の関係者でなくても参加でき、世代を超えたご家族みんなで楽しめるイベントで

す。

来日する子供達は、深谷市に住むホストファミリーにより２泊３日のホームステイをしています。この活動は国際まつり発足当時から行われており、近年は法人がグアムや韓国に行った際も在園児や卒園児に希望を募り同様にホームステイができるプログラムを展開しています。

日・米・韓のみならず世界中の人々が、この地球に住む友人として仲良く手を取り合っていけることをここ深谷から願い、発信します！

写真：韓国の伝統的な遊び 「チェギチャギ」写真：パラバルーンを使用した遊び写真：日本の伝統的な遊びブース写真：深谷市内の保育園が制作した鯉のぼり展示写真：子供たちの夢と希望を乗せて...写真：何の境目もない大空へ...写真：風船の総数は3023個にもなった写真：習字とオイルパステルが融合した年長児によるアート作品写真：アルミホイルを使用した鯉のぼり作りのブースも設置された深谷保育園

グアムをイメージした踊り

深谷西保育園

ベリーナイスのリズムに合わせて

深谷藤沢保育園

琉球をモチーフとした踊り

深谷上柴保育園

新時代の曲に合わせて

写真：第２１回深谷こども国際まつりで飛ばした風船を拾われた方が以後毎年訪ねてくれている写真：国際まつり前日の交流会の様子

社会福祉法人 深高会

１９５４年に深谷市で初めての保育所「深谷保育園」を開園。以降７０年余りの歴史を持ち市内４箇所「深谷保育園」「深谷西保育園」「深谷藤沢保育園」「深谷上柴保育園」を運営している。仏教保育（曹洞宗）を基盤としつつ、世界各国との国際交流にも力を入れ、現在はグアムと韓国の幼稚園や合唱団と友好締結を結んでいる。

お問い合わせは・・・

〒366-0821 埼玉県深谷市田谷３０８番地 深谷保育園

統括 後藤慈明 宛

０４８-５５１-６３３３

または

shinkokai1954@gmail.com へ