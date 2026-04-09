【Batten Beans】タイ法人CEOに「ナインだよ」のナインが就任。日本企業のCM・TV番組を20年手がけた制作力とKOL戦略を融合。市場調査からマーケ戦略までワンストップ支援

株式会社Batten Beans

動画制作および動画マーケティング支援を展開する株式会社Batten Beans（本社：東京都品川区、代表取締役：阿部 史弥）は、タイ・バンコクに現地法人「Batten (Thailand) Co., Ltd.」を設立いたしましたことをお知らせいたします。

タイ法人設立に伴い、タイ法人CEOには、日タイの架け橋として絶大な支持を得るインフルエンサー「ナイン（ナインだよ@ninedayo）」が就任しましたことを重ねてお知らせいたします。

本設立により、Batten Beansでは、20年超の映像制作・広告代理実績を基盤に、タイをはじめとするアジア諸国への海外進出支援と日本産の高品質抹茶の卸販売を推進。

Batten (Thailand)では、KOLの発信力を活かしたマーケティング戦略や市場調査から進出サポートに加え、日本商品の輸入販売、飲食業の運営といった現場実務を徹底いたします。戦略立案から現地での販売・実務までを「日本クオリティ×タイの実行力」で結び、日本企業の海外展開を強力に支援するワンストップ体制を構築してまいります。

設立の背景と目的

Batten Beansはこれまで、日本国内において官公庁や大手企業を中心に、動画を通じたマーケティング支援を行ってまいりました。この度、成長著しいタイ市場への進出を検討する日本企業のニーズに応えるべく、現地法人を設立。日タイ両国の文化を深く理解し、圧倒的な発信力を持つナインを代表に迎えることで、日本の「確かな技術・製品」をタイの「消費者の心」に届ける、独自のマーケティング・流通支援体制を構築します。

◆阿部史弥（Batten Beans代表）コメント

Battenグループの使命は、お客様の挑戦を『確かな“カタチ”』にすることです。 私は20年以上にわたり、日本の映像制作の現場で妥協なき職人魂を磨いてまいりました。官公庁や大手企業の支援で培った『伝える技術』は、私たちの大きな財産です。

この度、タイ市場への進出ニーズに応えるべく、現地法人Batten (Thailand)を設立いたしました。

新CEOには、日タイで圧倒的な発信力を持つインフルエンサーのナインを迎え、彼女が創り出す現地の熱狂と私たちの高品質なクリエイティブを融合させます。

タイ現地では市場調査からKOLマーケティング、店舗運営までを徹底サポート。日本側でも広告代理事業を軸に、高品質な日本産抹茶の卸事業を本格始動いたしました。『感動とワクワク』を核とした強力な伴走支援で、皆さまと共にまだ見ぬ未来をクリエイトしてまいります。

◆ナイン（Batten Thailand CEO）コメント

この度、私の大好きな日本とタイの架け橋となる会社を、日本の仲間と共に設立いたしました。

私が日本を好きになったきっかけは、15歳の頃に出会った日本の音楽です。そこから日本語の美しさに魅了され、文字の形や響き、そして日本の方々の温かさや食文化など、日本のすべてが大好きになりました。その後、タイで活動する日本のメンバーとの出会いを通じて、さらにその想いは強まり、両国の文化を発信するSNS活動をスタートさせました。

これからは、Batten (Thailand) の事業を通じて、より多くの方々とのご縁を繋ぎ、日本とタイの未来に貢献できることを心より楽しみにしております。

◆メディア関係者様・取材のお問い合わせ

ナインへの出演依頼、および本プロジェクトに関する取材・インタビューについては、下記窓口までご連絡ください。

株式会社Batten Beans

担当者： [田村]

Email： [connect@battenbeans.com]

【日本企業のタイ進出・マーケティング支援に関するお問い合わせ】

市場調査/KOL戦略/現地での実務サポート/日本産抹茶の卸販売に関するご相談は、下記窓口にて承っております。

株式会社Batten Beans 海外事業部

担当者： [大森]

お問い合わせフォーム： [connect@battenbeans.com]

会社概要

■ 株式会社Batten Beans

○代表取締役 阿部 史弥

○所在地： 東京都品川区北品川5-12-4-8F18

○創業： 2019年9月

○事業内容：

・動画制作（企画・撮影・編集・運用）

・動画マーケティングコンサルティング

・広告代理業

・海外進出支援（タイ、ベトナム、インドネシア、中国など）

・日本産高品質抹茶の卸販売

URL：https://battenbeans.com

■ タイ現地法人（海外支社）： Batten (Thailand) Co., Ltd.

○代表者： CEO ナチャノック・ルアンオン（ナイン）

○所在地： No. 88, Paso Tower Building, Silom Road, Suriyawong Sub-district,

Bang Rak District, Bangkok

○創業： 2025年12月

○事業内容：

・KOLマーケティング戦略および広告代理業

・市場調査/日タイ進出サポート

・日本商品の輸入

・販売代理事業

・飲食業の運営