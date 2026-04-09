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ペッパーフードサービス 海鮮居酒屋「かいり」で、冷たい貝出汁ジュレで味わう海鮮鍋「海老の明太とろしゃぶ」を販売
“冷製”で楽しむ夏季限定の海老しゃぶ鍋！
株式会社ペッパーフードサービス（本社/東京都墨田区・代表取締役社長CEO/一瀬健作）は、4月13日(月)より、海鮮居酒屋「かいり 」全4店舗で夏季限定メニュー『海老の明太とろしゃぶ』をを販売いたします。
【商品特徴】
まずは冷製で！
貝出汁ジュレと出汁氷で冷やした海鮮と野菜を、まずはそのまま“冷製”でお楽しみいただき、その後「明太とろろの冷製しゃぶ」として海老や帆立を明太とろろにくぐらせてお召し上がりいただく冷しゃぶです。さっぱりと濃厚が共存する新しい“しゃぶ体験”をお楽しみください。
温めても美味しく召し上がることができるため、「濃厚明太とろろ鍋」として、ひと鍋で二つの楽しみ方が可能です。
最後は、明太子や濃厚な出汁の旨味を余すことなく、麺または雑炊で〆までお楽しみいただけます。チーズ（オプション）でさらに濃厚に仕上げることも可能です。
【商品概要】
■商品名：海老の明太とろしゃぶ
■価格：3,490円（税込）※2名様より注文可
■販売開始：2026年4月13日（月）
【販売店舗】
・牡蠣×海老 かいり 恵比寿店
・牡蠣貝鮮 かいり 渋谷店
・牡蠣×海老 かいり 渋谷2号店
・牡蠣海幸かいり 吉祥寺店
全4店舗
【今後の展開】
今後も「かいり」では“痛風鍋”の看板商品のほか、季節ごとの新たな体験型「鍋メニュー」を展開してまいります。
関連リンク
牡蠣海幸かいり 吉祥寺店
https://kai-ri.jp/kichijoji/
株式会社ペッパーフードサービス（本社/東京都墨田区・代表取締役社長CEO/一瀬健作）は、4月13日(月)より、海鮮居酒屋「かいり 」全4店舗で夏季限定メニュー『海老の明太とろしゃぶ』をを販売いたします。
【商品特徴】
まずは冷製で！
貝出汁ジュレと出汁氷で冷やした海鮮と野菜を、まずはそのまま“冷製”でお楽しみいただき、その後「明太とろろの冷製しゃぶ」として海老や帆立を明太とろろにくぐらせてお召し上がりいただく冷しゃぶです。さっぱりと濃厚が共存する新しい“しゃぶ体験”をお楽しみください。
最後は、明太子や濃厚な出汁の旨味を余すことなく、麺または雑炊で〆までお楽しみいただけます。チーズ（オプション）でさらに濃厚に仕上げることも可能です。
【商品概要】
■商品名：海老の明太とろしゃぶ
■価格：3,490円（税込）※2名様より注文可
■販売開始：2026年4月13日（月）
【販売店舗】
・牡蠣×海老 かいり 恵比寿店
・牡蠣貝鮮 かいり 渋谷店
・牡蠣×海老 かいり 渋谷2号店
・牡蠣海幸かいり 吉祥寺店
全4店舗
【今後の展開】
今後も「かいり」では“痛風鍋”の看板商品のほか、季節ごとの新たな体験型「鍋メニュー」を展開してまいります。
関連リンク
牡蠣海幸かいり 吉祥寺店
https://kai-ri.jp/kichijoji/