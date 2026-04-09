ペッパーフードサービス　海鮮居酒屋「かいり」で、冷たい貝出汁ジュレで味わう海鮮鍋「海老の明太とろしゃぶ」を販売

【商品特徴】まずは冷製で！貝出汁ジュレと出汁氷で冷やした海鮮と野菜を、まずはそのまま“冷製”でお楽しみいただき、その後「明太とろろの冷製しゃぶ」として海老や帆立を明太とろろにくぐらせてお召し上がりいただく冷しゃぶです。さっぱりと濃厚が共存する新しい“しゃぶ体験”をお楽しみください。温めても美味しく召し上がることができるため、「濃厚明太とろろ鍋」として、ひと鍋で二つの楽しみ方が可能です。最後は、明太子や濃厚な出汁の旨味を余すことなく、麺または雑炊で〆までお楽しみいただけます。チーズ（オプション）でさらに濃厚に仕上げることも可能です。