E3 九州自動車道 広川SA（上り線）で新しいふるさと納税サービスを開始します！

西日本高速道路株式会社

広川SA（上り線：福岡方面）で、店舗型ふるさと納税（R）『ふるさとズ』を用いたふるさと納税サービスを、令和8年4月16日（木曜）から開始します。

なお、九州地区のSA・PAにおけるふるさと納税の取組みは、古賀SA（上り線）の「ふるさと納税自販機」、広川SA(下り線)の「店舗型ふるさと納税(R) (ふるさとズ)」に続き3例目となります。

■詳細

【開始日】令和8年4月16日（木曜） 11：00～

【場所】E3 九州自動車道 広川SA（上り線）

【寄附可能時間】24時間

【決済方法】クレジットカード、コンビニ後払い

【寄附額・返礼品】寄附額に応じた「電子チケット」がご利用いただけます。

ご選択いただける寄附額及び電子チケットは以下のとおりです。

・寄附額： 5,000円（電子チケット1,500円分）、10,000円（電子チケット3,000円分）、17,000円（電子チケット5,000円分）、34,000円（電子チケット10,000円分）

※ 電子チケットの有効期限は発行から6 ヵ月です。

電子チケットは、広川SA（上り線）のショッピングコーナーでご利用でき、広川町のいちごやお茶等の地場産品と、明太子やもつ鍋等の福岡県共通返礼品にご利用いただけます。

※対象商品は、広川SA（上り線）内の掲示物にてご確認くださいますようお願いします。

※フードコート、テイクアウトコーナー、「上島珈琲店」、「サーティワンアイスクリーム」、「焼きそばの想夫恋」ではご利用いただけません。

■ご利用の流れ（約3分でご利用できます。）

電子チケットの取得方法

１.スマートフォンで二次元バーコードを読み込み、表示される特設ページから寄附額を選択してください。

２.寄附者情報（お名前・住所・決済方法等）を入力してください。

電子チケットの利用方法

広川SA（上り線）で対象商品のお会計時に、取得した電子チケットをスタッフに提示の上、「利用済みにする」を押してください。

※『ふるさとズ』のURLはこちらhttps://furusatos.com/hirokawa/shops/361(https://furusatos.com/hirokawa/shops/361)

※寄附受領証に係る各種書類は、後日広川町より郵送されます。

※通常のふるさと納税同様、返礼品は町外に住民票を有する方に限り、受け取れます。

■店舗概要

SAPAの詳細はこちら

広川サービスエリア :https://www.w-holdings.co.jp/sapa/25110/