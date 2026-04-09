「藤の花ライトアップ×バイオリンコンサート」を開催（樹齢700年の大藤・入園無料）　　公園墓地青葉園（さいたま市）

公益財団法人 青葉園

公益財団法人 青葉園（所在地：さいたま市）では、樹齢700年の天然記念物に指定されている藤の花の人気イベント「藤の花ライトアップ」を今年も開催いたします。本イベントは今年で3回目の開催となり、来園者からは好評をいただいています。

長い年月をかけて育まれた天然記念物の藤は、満開の時期になると優雅に咲き誇り、訪れる人々を魅了します。

本イベントでは、その貴重な藤を夜間にライトアップし、昼間とは異なる幽玄な景色を演出します。

「昨年のライトアップの様子」

そして本年は新たな試みとして、ライトアップされた藤棚のもとで楽しむ「バイオリン生演奏コンサート」を初開催いたします。

歴史ある藤と音楽が響き合う、ここでしか体験できない春の夜。ご家族やご友人、大切な方と共に心に残るひとときをお過ごしください。

＜天然記念物 大藤のライトアップイベント 概要＞

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/157918/table/17_1_a0cd442dd8fb9c43851edb62f5352655.jpg?v=202604090951 ]

＜バイオリンコンサート 概要＞

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/157918/table/17_2_07950db0d8b51e9a541f5dd07407fa08.jpg?v=202604090951 ]成澤幸央氏

藤の花の香りと光、そして生演奏が五感を包み込む、春の夜だけの特別な体験を提供いたします。

青葉園の象徴でもある「大藤」は、昭和28年3月に県天然記念物の指定を受け、昭和40年3月に青葉園に移植されました。開花シーズンには、近隣住民の方や、青葉園利用者のみならず、多数の方が訪れるフォトスポットになっています。

＜公園墓地 青葉園＞

青葉園は、昭和27年に開園した日本初の民営公園墓地です。昭和32年に「財団法人」の認可を受け、平成27年に「公益財団法人」に移行。埼玉県内で、公益財団法人が運営する2つの霊園のうちの1つです。

園内には埼玉県指定天然記念物でもある樹齢約700年の「藤」をはじめ、「桜」「ハナミズキ」「紫陽花」「百日紅」など季節ごとに異なる花々が園内を彩ります。

＜法人概要≧

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/157918/table/17_3_ea98d24a901c5bc74def96da5398d5b6.jpg?v=202604090951 ]

今年も、ライトアップに合わせて、隣接する京料理のお店「三門」も営業いたします。

お食事や軽食を楽しみながら、「ライトアップイベント」の思い出を作っていただくことが可能です。皆さまのご来店をお待ちしております。

＜京料理「三門」概要＞

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/157918/table/17_4_e98ad41f8e4cf016bd3697fd4731e06e.jpg?v=202604090951 ]海鮮丼苺汁粉

※風景や施設等の取材については、可能な限り対応させて頂きます。

※視聴者様や読者様へのプレゼント等が必要な場合、ご相談ください。

※掲載や取材にご利用頂ける商品のカット写真等を多数ご用意しております。お気軽にお問合せ下さい。