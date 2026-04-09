NEXCO西日本×ピクミンのコラボイベント　「ピクミンテラスin宮島SA」がリニューアルオープン！

西日本高速道路株式会社



令和8年3月25日

西日本高速道路株式会社

西日本高速道路サービス・ホールディングス株式会社

西日本高速道路リテール株式会社

NEXCO西日本（大阪市北区、代表取締役社長：芝村 善治）、西日本高速道路サービス・ホールディングス株式会社（大阪市北区、代表取締役社長：川村 健一）及び西日本高速道路リテール株式会社（大阪市北区、代表取締役社長：石田 英）は、E2山陽自動車道 宮島サービスエリア（SA）下り線（九州方面）において、期間限定で開催中の任天堂株式会社のキャラクター「ピクミン」をテーマにした「ピクミンテラスin宮島SA」（以下、「ピクミンテラス」）を令和8年4月1日（水曜）から一時休止し、令和8年5月1日（金曜）10時からリニューアルオープンします。

リニューアル概要

リニューアル後の特設ショップは、現ショップの約5倍に拡大し、ピクミングッズやお土産に最適なピクミンテラス限定アイテムのラインナップの拡充やテイクアウトメニューの販売を予定しております。

ショップ内にはゲームソフト『ピクミン4』体験コーナーなど、幅広いお客さまにお楽しみいただけるコンテンツの導入も予定しております。

さらに、SA内のピクミンにまつわるクイズラリーについても内容をリニューアルいたします。

屋外スペースでは、宮島や広島県をイメージしたオリジナルデザインの背景パネルに、青、黄、赤の3体のピクミンが立体で再現されたフォトスポットでピクミンたちとの記念撮影を楽しむことができます。

また、複数のスポットでピクミンたちが立体再現されています。広島名物のもみじ饅頭やしゃもじを運んでいるピクミンたちもいるので、ぜひご覧ください。

なお、令和8年4月1日（水曜）から4月30日（木曜）までの期間は、リニューアル工事のため一時休止となります。ご理解とご協力のほどお願いいたします。

詳細情報は、特設サイト（https://www.w-nexco.co.jp/pikmin_miyajima/）で随時ご案内いたします。

ピクミンテラス概要

場所：E2山陽自動車道 宮島SA（下り線）

アクセス詳細は、特設サイト（https://www.w-nexco.co.jp/pikmin_miyajima/access.html）をご確認ください。

期間：開催中～令和9年3月31日（予定）



※令和8年4月1日から4月30日までの期間は、リニューアル工事のため一時休止します。

※休止期間中は、フォトスポット及び立体展示ともにメンテナンス作業を実施するため、ご覧いただけません。

特設ショップ

営業場所：SA店舗内

営業時間：平日10時～18時／休日10時～19時

現在の特設ショップでの営業は、3月31日で終了します。新たな特設ショップにて5月1日から営業を開始します。

これまで販売しておりましたピクミングッズやピクミンテラス限定のアイテム、テイクアウトメニューに加えて、新商品の販売も予定しております。

商品やテイクアウトメニューの詳細については、特設サイト（https://www.w-nexco.co.jp/pikmin_miyajima/shop.html）及び公式SNSアカウント（X）にてお知らせいたします。

リニューアルしたショップ内には、『ピクミン４』のゲームが体験できるコーナーなどの新たなコンテンツも導入予定です。

クイズラリー

営業時間：10時～16時30分

SA内のピクミンたちにまつわるクイズラリーもリニューアルいたします。

参加されたお客さまには、クイズラリーでしか手に入らないオリジナルデザインのノベルティをお渡しします。ノベルティ内容も新しくなりますので、ぜひご参加ください。

・参加費/1人600円

ピクミンとは

任天堂ホームページのこちらをご覧ください。

https://www.nintendo.com/jp/character/pikmin/index.html

(C) Nintendo

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