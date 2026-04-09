Collection Bank、銀座で特別イベント「ヴィンテージROLEXを語り合う会」を4月20日に開催

株式会社Collection Bank

株式会社Collection Bank（本社：東京都中央区銀座、代表取締役：大城崇聡、以下「Collection Bank」）は、少人数制クローズドイベント「ヴィンテージROLEXを語り合う会」を、2026年4月20日（月）に東京・銀座で開催いたします。

本イベントは、現行モデルではなく、”個体と背景を楽しむヴィンテージ”にフォーカスした特別企画です。市場では出会いにくい希少なヴィンテージROLEXを実際に手に取りながら、その個体ごとの魅力や価値形成の背景、今後の選び方について、参加者同士でリアルな視点を共有する場を提供します。

■ 開催の背景

Collection Bankは、時計、アート、ジュエリーをはじめとするコレクションを、単なる所有物ではなく、価値ある資産であり文化的対象でもあると捉えています。そうしたコレクションの魅力を、保有するだけでなく、学び、語り、共有することができるコミュニティづくりを目指しています。

今回開催する「ヴィンテージROLEXを語り合う会」は、その取り組みの第一弾となるイベントです。テーマに選んだヴィンテージROLEXは、現行モデルとは異なり、製造年代、文字盤、ケースコンディション、流通背景など、複数の要素が重なり合って個体ごとの価値が形成される奥深い領域です。

オンライン上には多くの情報がある一方で、本当に価値のある個体を見極めるには、実物に触れ、比較し、経験者の視点に触れることが欠かせません。Collection Bankは今回、そうした本質的な学びと交流の機会を銀座で提供します。

■ イベントの内容

当日は、市場でもなかなか出会えないヴィンテージROLEXの個体を実際に見て、触れて、比較しながら、以下のような視点を参加者の皆さまと共有します。

どの個体が本当に良いのか なぜそのモデルに価値がついているのか 今後どのような視点で選ぶべきか

また今回は、その場で購入可能なヴィンテージ個体もご用意しています。知識を得るだけでなく、市場で出会いにくい個体を目の前で比較しながら理解を深められることも、本イベントの大きな特徴です。

さらに、参加者同士の情報交換も本イベントの重要な価値の一つです。普段は交わる機会の少ないコレクター同士の会話から、新たな視点や機会が生まれることを期待しています。

■ 開催概要

イベント名

ヴィンテージROLEXを語り合う会

日時

2026年4月20日（月）

17:45受付開始／18:00開始／20:00終了予定

会場

VILLA FOCH GINZA（ヴィラ・フォッシュ銀座）

定員

8名

形式

完全招待制・少人数制

参加費

無料

※通常33,000円の参加費を、今回に限り特別招待として無料でご案内します。

※応募多数の場合は、選考または抽選となります。

※参加確定者のみに詳細をご案内いたします。

■ 参加条件

以下のいずれかに該当する方を対象としています。

- ロレックスを着用して参加できる方- ヴィンテージロレックスの購入を検討している方■ 参加方法

Collection Bank公式LINEを追加後、トーク画面で「サロン」と送信してください。確認後、事務局よりご案内いたします。

https://line.me/R/ti/p/@738yqxej?oat_content=url&ts=05151332(https://line.me/R/ti/p/@738yqxej?oat_content=url&ts=05151332)



■ 代表コメント

株式会社Collection Bank 代表取締役 大城崇聡

「コレクションの価値は、価格だけで決まるものではありません。背景にある歴史や個体差、市場での位置づけ、そしてそれを語り合える人との出会いまで含めて、本当の魅力が生まれると考えています。今回のイベントでは、ヴィンテージROLEXという奥深いテーマを通じて、参加者の皆さまに“知る喜び”と“つながる面白さ”の両方を感じていただければと思っています。Collection Bankは今後も、コレクター同士が価値観や知見を共有できる機会を創出してまいります。」

■ 株式会社Collection Bankについて

株式会社Collection Bankは、コレクション資産の管理・保管・活用サービスを提供する企業です。アート、時計、ジュエリー、ヴィンテージアイテムなど多様なコレクションを対象に、約9,000人の会員、約900億円相当の資産、約3.6万点の管理実績を有しています。



社名：株式会社Collection Bank

設立：2020年1月14日

資本金：8億2280万円（資本準備金含む）

代表取締役：大城 崇聡

所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座5-10-10 6F

事業内容：コレクション資産管理サービス「Collection Bank」の企画・開発・運営

ホームページ：https://collection-bank.ai/

Instagram：https://www.instagram.com/collection_bank_/