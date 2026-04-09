AI検索時代、企業は何を発信すべきか？ ティネクトが無料ウェビナーを4月17日に開催

ティネクト株式会社

ティネクト株式会社は、2026年4月17日（金）10:30より、無料オンラインウェビナー

「AI検索時代、企業の情報発信はどう変わるのか？

― SEOからAIOへ――検索の仕組みの変化と、企業が発信すべき情報を解説」

実施予定日：2026年4月17日（金）10:30 - 11:30

を開催します。開催形式はZoomウェビナー、参加費は無料です。

近年、生成AIを活用した検索体験の広がりにより、企業の情報発信には見直しが求められています。

これからは、企業自身が持つ独自の知見や経験を、どのように発信するかが重要になります。

こうした変化を受けて本ウェビナーでは、AI検索時代に何が起きているのかを整理しながら、SEOからAIOへの変化を踏まえて、企業はどのような情報を発信すべきかを解説します。

対象は、企業のマーケティング担当者、広報・PR担当者、コンテンツ企画担当者、Web担当者、経営層・事業責任者です。

ティネクトはこれまでも、特にBtoB企業のwebマーケティングにおけるコンテンツ設計や生成AI活用をテーマに情報発信を行ってきました。

今回のウェビナーでは、AI検索時代における企業の情報発信のあり方をテーマに、実務に活かせる視点をお届けします。

■ ウェビナー概要

タイトル

AI検索時代、企業の情報発信はどう変わるのか？

SEOからAIOへ――検索の変化を踏まえ、企業サイト・オウンドメディアの発信内容を解説

開催日時

2026年4月17日（金）10:30～11:30（リアルタイムオンライン Zoomウェビナー）

参加費

無料

対象

企業のマーケティング担当者／広報・PR担当者／コンテンツ企画担当者／Web担当者／経営層・事業責任者

■ セミナー内容

第1部｜AI検索の現状と対策

講師：安達裕哉

- AI検索は何を変えようとしているのか- 従来のSEOとこれからの検索対策の違い- 企業が押さえるべき基本的な考え方と対応策

第2部｜AI検索時代に企業が発信すべき内容とは

講師：倉増京平

- AIに参照されやすい情報とは何か- 企業サイトやオウンドメディアで発信すべきテーマ- これからの企業発信に必要な視点

■ 登壇者プロフィール

安達 裕哉

ティネクト株式会社 代表取締役

Deloitteで12年以上にわたり、大企業から中小企業まで業務プロセス改善コンサルティングに従事。近年は仕事やマネジメントに関する知識発信にも力を入れており、著書に『仕事ができる人が見えないところで必ずしていること』『頭のいい人が話す前に考えていること』などがあります。

倉増 京平

ティネクト株式会社 取締役

顧客企業のデジタル領域におけるマーケティングサポートを長く手掛け、新たなビジネスモデルの創出と事業展開に注力。コンテンツマーケティング分野で知見と経験を積み、近年は生成AIをマーケティングの現場で実践的に活用しています。

■ お申込み・詳細

ウェビナー詳細・お申込みは、下記ページよりご確認ください。

https://tinect.jp/seminar/webinar20260417/(https://tinect.jp/seminar/webinar20260417/)

■ 株式会社ティネクトについて

ティネクトは、企業の知見を社会に伝えることで、自社サイトの集客力を高めるwebマーケティング支援会社です。SEO・AIO検索対策、コンテンツマーケティング、AIを基盤としたコンテンツ制作サービスを提供しています。

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社ティネクト

E-mail：info@tinect.co.jp

URL：https://tinect.jp/