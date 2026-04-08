DEAN & DELUCA全国12店舗のマーケットストアにてデリ惣菜を多彩にいろどる新企画がスタート「MEET LOCAL つくり手とつながる食卓」

株式会社ウェルカム

株式会社ウェルカムが運営するDEAN & DELUCA（本社：東京都港区 代表取締役：横川正紀）は、2026年4月10日（金）から12日（日）までの3日間、DEAN & DELUCAの全国マーケットストア12店舗にて、デリ惣菜の新企画「MEET LOCAL つくり手とつながる食卓」をスタートします。

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DEAN ＆ DELUCAのマーケットストアの“顔”ともいえるプリペアードフード（デリ惣菜）。店内のショーケースに並ぶデリ惣菜は、併設キッチンでシェフが日々丹精込めて仕立てており、その時季ならではの味わいをおたのしみいただけます。

新企画「MEET LOCAL」は、“つくり手の顔が見える、そしておいしい食の物語を届ける一皿”をコンセプトに、各店舗のシェフ、マーチャント、バイヤーが全国各地の生産者を訪ね、対話を重ねながら出会った食材をもとに限定メニューを展開するプロジェクトです。

これまで地域に根ざした取り組みを続けてきた私たちが、生産者と向き合い、その想いや背景に触れながら、ともに価値をつくり、届けていく“担い手”として二人三脚で歩んでいく試みでもあります。

2026年2月には熊本県の食材をテーマに、恵比寿店・横浜店の2店舗で先行実施し、大変ご好評をいただきました。国内最大級の地鶏「天草大王」を育てる『姫コッコ倶楽部』や、熊本県のGI（地理的表示）登録を受けた「池水田ごぼう」を生産する『JA菊池ゴボウ部会』をシェフが自ら訪問し、生産背景やこだわりに触れながら、その魅力を最大限に引き出すメニューとして提供しました。

そしてこのたび、4月より全国12店舗にて、毎月第2金曜日から日曜日の3日間で定期開催することを決定しました。本プロジェクトでは、現地で出会ったつくり手の想いや食材の背景を受け取り、各店舗ならではの一皿に仕立てます。料理を通して、その魅力をお客さまの食卓へお届けします。

4月は、愛媛県の鮮魚問屋「大漁」による宇和島産真鯛を使用したメニューを品川店・六本木店・有楽町店で展開するほか、静岡県富士宮市の「富士山サーモン」を使ったメニューを吉祥寺店や恵比寿店でご用意します。

【主な展開メニュー】

■品川店

「愛媛県宇和島産真鯛と太陽農園キャベツのアクアパッツァ」

\1,944（税込）

甘みが強く、火を通してもシャキシャキとした食感が特長の太陽農園のキャベツと、旨み豊かな愛媛県宇和島産の真鯛を合わせたアクアパッツァ。素材の持ち味を引き出し、シンプルに仕上げました。

■六本木店

「愛媛県宇和島鯛めしわっぱ」

\1,944（税込）

旨みと弾力のある食感が特長の宇和島産真鯛を使用。郷土料理「宇和島鯛めし」をベースに、わっぱご飯として仕立てました。特製だれと卵、薬味とともに味わう一品です。

■有楽町店

「愛媛県宇和島真鯛のカルパッチョと愛南ゴールド」

\1,404（税込）/100g

爽やかな甘みとほのかな苦味をもつ愛南ゴールドと、宇和島産真鯛を合わせたカルパッチョ。鯛の上品な甘みを、柑橘の酸味が引き立てます。

〈つくり手の紹介〉

大漁 酒井さん｜愛媛県 宇和島市

四国南西部、宇和島沖に浮かぶ「戸島」で、養殖事業に取り組む鮮魚問屋。魚の特性を見極め丁寧に育成。自然環境を活かした養殖で、安定した品質と味わいを全国へ届けています。

■恵比寿店

「はだのふぁーむクレソンと新玉ねぎのサラダ ナッツソース」

\864（税込）/100g

やわらかく苦味の少ないクレソンを主役にしたサラダ。すっきりとした辛味に、ナッツソースのコクを重ね、バランスよく仕上げました。

■横浜店

「はだのふぁーむクレソンとパルミジャーノサラダ メープルドレッシング」

\972（税込）/100g

すっきりとした辛味のクレソンに、パルミジャーノの旨みを合わせたシンプルなサラダ。ヘーゼルナッツオイルの香ばしさとメープルのやさしい甘みが調和します。

〈つくり手の紹介〉

はだのふぁーむ｜神奈川県 秦野市

安心安全な野菜を1年間を通じて届けるため、太陽の光を最大限取り入れ、野菜の成長に最適な環境を与えるための環境制御システムを駆使し、水耕栽培で育てています。

■吉祥寺店

「ホワイト富士山サーモンとアメーラトマトのカルパッチョ 煎酒ソース」

\1,296（税込）/100g

まろやかな脂と弾力のある身質が特長の富士山サーモンに、静岡県産アメーラトマトを合わせたカルパッチョ。ブラックペッパーとにんにくを効かせた煎酒ソースで、さっぱりとしながらも奥行きのある味わいに仕上げました。

〈つくり手の紹介〉

富士山サーモン｜静岡県 富士宮市

富士山のふもと、清らかな湧水に恵まれた環境で育てられるサーモン。魚にストレスを与えない養殖環境づくりと、魚粉を主体とした専用飼料へのこだわりにより、上品な脂と奥行きのある旨みを引き出しています。

■広尾店

「柴海農園ビーツロースト」

\864（税込）/100ｇ

丁寧にローストした柴海農園のビーツをオレンジの風味を効かせてマリネ。素材の甘みを引き出し、華やかな一皿に仕上げました。ストラッチャテッラとともにおたのしみください。

〈つくり手の紹介〉

柴海農園｜千葉県 印西市

千葉県印西市で2009年に始まった有機農園。農薬や化学肥料を使わず、年間約60品目の野菜を丁寧に栽培。野菜セットの販売や飲食店への出荷に加え、ジャムやピクルスなどの加工品も手がけ、畑の恵みを幅広く届けています。

■名古屋店・栄店

「信州ポークの穀平味噌グリル 鬼くるみのロメコソース」

\1,274（税込）/100g

やわらかくきめ細やかな信州ポークを、2種の信州味噌で漬け込み香ばしく焼き上げました。コク深い味噌の旨みに、鬼くるみの食感と甘みを活かしたロメコソースがアクセントを添えます。

〈つくり手の紹介〉

穀平味噌醸造場｜長野県 小布施市

良質な国産原料と無添加にこだわり、昔ながらの木樽で1～2年じっくり発酵させる天然醸造法を守り続ける味噌屋。1784年創業、小布施町の味噌蔵として伝統の味と豊かな風味を大切に醸造・販売しています。

■京都店

「京中式熟成豚とトマトのポルペッティーニ」

\756（税込）/100g

京中の熟成豚肉をイタリアンミートボール仕立てに。熟成で旨味の乗ったポルペッティーニをトマトとアップルビネガーで甘酸っぱい味わいの冷菜にしています。

〈つくり手の紹介〉

京中｜京都市 伏見区

伏見にある熟成精肉店。明治後期より4代にわたり、牛と肉の目利きを積み重ね、信念をもつ農家の枝肉を徹底した管理のもと熟成。店内にショーケースを置かず、好みや用途に合わせた部位を目の前で切り出してくれます。

■岡山店

「香川県産さぬきのめざめとホワイトアスパラガス オレンジ風味オランデーズソース」\1,458（税込）

香川県のブランドアスパラガス「さぬきのめざめ」とホワイトアスパラガスを合わせ、彩り豊かに仕立てました。コクのあるオランデーズソースとミモザを添え、ボリューム感と繊細な旨みの両方を楽しめる一皿です。

〈つくり手の紹介〉

JA香川県

香川県下すべての農協が合併して誕生した県内唯一の広域農協。県内全域の農産物の安定供給を支えるとともに、香川県オリジナル品種のアスパラガス「さぬきのめざめ」など、独自のブランド農産物の振興に注力しています。

■福岡店

「WAZZE 黒豚！パテ ド カンパーニュ」

\972（税込）/100g

黒豚肩ロースで、黒豚ミンチと鶏レバーを合わせたファルスを包み込んで。濃厚な黒豚の旨みと芳ばしく焼けた脂身のバランスが最高の逸品に。

〈つくり手の紹介〉

鎌田黒豚農場｜鹿児島県 鹿屋市

鎌田黒豚農場は、六白黒豚を生産から肥育まで一貫管理し、餌にさつまいもや麦を使った独自配合で丁寧に育てています。甘みのある脂ときめ細かな肉質、旨味の強さが特長。柔らかくさっぱりとした味わいで、栄養も豊富な鹿児島黒豚です。

※なくなり次第終了

※食材の入荷状況により、一部商品の取り扱いがない場合がございます。

※表示価格は消費税8％を含む税込価格

※イートインご利用の場合、10%の消費税となります。

■公式アプリ「DEAN ＆ DELUCA CLUB PASS」

公式アプリを通じて、各店舗のマーチャントが「MEET LOCAL」に関する情報を発信しています。

１. 公式アプリ「DEAN ＆ DELUCA CLUB PASS」をダウンロード

２. お気に入り店舗を登録

３. 登録した店舗からのニュースが閲覧できます

４. あなただけのお気に入り店舗から「MEET LOCAL」のメニューの紹介が届きます。

公式アプリ詳細：https://www.deandeluca.co.jp/ddclub/clubpass

「MEET LOCAL」詳細

□展開日：4月10日（金）～12日（日）

□取扱店舗：マーケットストア

六本木／品川／有楽町／恵比寿／広尾／吉祥寺／そごう横浜／名古屋／栄／京都／岡山／福岡

□特集ページ： https://x.gd/SD76Q

ABOUT DEAN & DELUCA（ディーン&デルーカ）

DEAN & DELUCAは、世界中のおいしいものを集めた食のセレクトショップです。1977年、ジョエル・ディーンとジョルジオ・デルーカにより、アメリカ・ニューヨークのソーホーで誕生しました。以来“Living With Food”「“食すること”とは、人生を味わうこと」をフィロソフィーとして世界各国の食文化とつくり手を紹介しながら、食べることのよろこびをつないでいます。

日本では2003年に東京・丸の内に1号店をオープン。現在はマーケットストア20店舗、カフェ27店舗、オンラインストアを通じて、“みるたのしみ、つくるたのしみ、食するよろこび”をお届けし、日常の中にある食の豊かさを伝えています。

2027年のブランド創設50周年に向けて「日本のDEAN & DELUCA」として、つくり手とともに「食の文化」を支え、未来へつなぐ“文化の担い手”へと進化します。