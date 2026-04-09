【想定年利15.0%】国内キャピタルゲイン型ファンド「OME Data Center#02 phase2」に投資するTECROWD95号ファンドの募集開始

TECRA株式会社TECROWD95号ファンド「OME Data Center#02 phase2」

TECRA株式会社（本社：神奈川県横浜市西区、 代表取締役社長：新野博信）が運営する「TECROWD(テクラウド)」は、不動産特定共同事業法(国土交通省所管）にもとづく不動産クラウドファンディングです。

2026年4月9日（木）18時より95号ファンド「OME Data Center#02 phase2」の募集を開始いたします。

ファンド詳細はこちら :https://tecrowd.jp/funds/properties/95?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=fund-95_fund_20260408&utm_content=fundpage95-start

OME Data Centerプロジェクト#02

データセンターの建築後、土地建物の売却を目指すキャピタルゲイン型ファンド

本ファンドは、TECROWD88号ファンド「OME Data Center#02」(https://tecrowd.jp/funds/properties/88?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=fund-95_fund_20260408&utm_content=fundpage88-start)（以下、旧ファンド）のphase2にあたるものです。

旧ファンドにて建築確認を取得した土地を本ファンドに組み入れたうえでデータセンターを建築し、運用期間終了までに土地建物を売却します。対象土地は2026年4月20日まで旧ファンドにて運用しますが、4月21日より本ファンドに組み入れ、phase2として新たに運用を開始いたします。

※旧ファンドは、本95号ファンドの成立をもって早期償還を予定しております。

旧ファンドにご出資いただいた皆さまへは、別途早期償還のお知らせをお送りいたします。

OME Data Centerプロジェクト#02 phase2 概要

本ファンドは、青梅エリア（東京都西多摩郡）にて行うAI推論に特化した次世代型エッジデータセンタープロジェクトを投資対象とするファンドです。

すでに建築確認を取得している土地の取得費用、データセンターの建築工事費用をご出資いただきます。※建築工事費用については、建築工事着工時と物件売却時に分割して支払います。詳細は、リターンタブおよびリスクタブをご確認ください。

建物建築後、運用期間終了までに土地および建物を売却し、配当・元本償還を行います。

なお、対象土地については、東京電力より約2MWの受電が可能である旨の書面回答を取得したうえで既に本申込も完了しており、データセンター用地として必要となる電力供給条件を満たしていると言うことができます。したがって、建物建築後のデータセンターとしての稼働に支障はなく、プロジェクトの実現性は十分に高いと判断しております。

竣工後の売却を予定しているキャピタルゲイン型ファンド

ファンド組成後、建築確認取得済みの対象土地を旧ファンドから組み入れ、建物建築を行います。建物は2026年12月に竣工予定です。運用期間終了までに土地建物を売却し、配当・元本償還を行います。また竣工後、運営会社である株式会社Unsung Fieldsと賃貸借契約を結び（フリーレント）、その後、同社は開業準備を行った後運営を開始します。データセンターの運営が開始されている中での販売活動とすることで、好条件での売却を狙っておりますが、既に当該不動産の売却先マーケティングを行っており、複数の有力な売却先候補があります。

優先劣後構造を採用

投資家の皆さまにご出資いただく優先出資に加え、当社および当社が指定する者が劣後出資を行っており、本ファンドの償還時に元本割れが発生した場合は、劣後出資者が先に損失を負担します。

損失が劣後出資者の出資額を超えた場合にのみ、投資家の皆さまの元本が毀損する可能性があります。

想定運用スケジュール

[表: https://prtimes.jp/data/corp/61009/table/271_1_fa0a6d8768e8bdd3e848f45c0fc33dff.jpg?v=202604090951 ]

不動産クラウドファンディング「TECROWD（テクラウド）」概要

不動産クラウドファンディング「TECROWD（テクラウド）」

■1口10万円から始められる、オンライン完結型の不動産投資サービス

TECROWDは1口10万円から不動産に投資ができるサービス（クラウドファンディング）です。投資するにあたり物件選びから契約まで、すべてオンラインで完結するため、手軽に不動産への投資が始められます。



■不動産特定共同事業法を活用した不動産クラウドファンディングとは？

複数の投資家様から出資を受けた金銭により不動産を取得し、運用期間中の賃貸収入や売却時の利益を分配する仕組みです。不動産特定共同事業法(国土交通省所管)に基づき、投資家の皆様に安心してご利用いただける透明性の担保されたサービスを目指しております。

TECROWD TOP :https://tecrowd.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=fund-95_fund_20260408&utm_content=fundpage95-start

運営会社について

TECRA株式会社

TECRA株式会社

本社所在地 ：神奈川県横浜市西区みなとみらい2-3-1 クイーンズタワーA4F

代表取締役社長：新野博信

資本金：1億5660万円

事業内容：不動産の売買、 賃貸、 仲介、 管理、不動産特定共同事業法にもとづいた不動産クラウドファンディング

ホームページ ： https://www.tecra.jp/

宅地建物取引業者免許 神奈川県知事 第26122号

不動産特定共同事業許可 神奈川県知事 第12号

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