助太刀、現場の休憩時間で手軽に協力会社探しが可能なプランを月額19,800円で提供開始

株式会社 助太刀

22万超の登録事業者を誇る、国内最大級の建設人材マッチングプラットフォームを運営する株式会社助太刀（以下、当社）は、工事会社と職人のビジネスマッチングサービス「助太刀」にて提供中の「ライトプラン」をリニューアルしたことをお知らせします。

この度のリニューアルでは、現場業務の合間でも協力会社や職人をよりスムーズに探せるよう機能を調整し、あわせて、より多くの事業者に導入いただきやすいよう、月額19,800円（税抜）の新価格に改定しました。

ライトプランについてのご案内詳細は以下のページにてご確認いただけます。

https://suke-dachi.jp/lp/upsell/lite/

■リニューアルの背景

当社は「建設現場を魅力ある職場に。」をミッションに掲げ、なによりも現場で働く職人に寄り添う会社でありたいと考えています。そこで、新しく事業を立ち上げる方や、自ら現場に出て作業も手配もこなす「現場社長」の方々が、最も使いやすい形を追求し、手軽に利用を開始しやすい新生「ライトプラン」へとリニューアルすることを決定いたしました。

■新生「ライトプラン」の特長

1. 助太刀の最安値プラン！月額19,800円（税抜）で1ヶ月から利用可能 ※

助太刀が月額19,800円で利用可能となります。加えて、「必要な時に必要な期間だけ利用したい」「繁忙期に限って職人を探したい」といった個人事業主特有のニーズに応え、1カ月単位でのご利用が可能となりました。これにより、コスト負担を抑えながら、必要な局面で活用いただけます。

※無料プランを除く現在提供中の有料プランのうち最安値となります

2. スマホで便利に！現場のスキマ時間で職人・協力会社探しが完結

現場の移動中や休憩時間などわずかなスキマ時間に、スマホひとつで「職人を探す・メッセージを送る・マッチングする」までの全工程が完結する、現場特化型のプランとなります。

■プラン概要

名称： ライトプラン

対象： 受注者をお探しの方※

料金： 月額 19,800円（税抜）

期間： 1ヶ月～（必要な期間だけ利用可能）

機能： スマホアプリを通じた職人の検索、メッセージ送信など

※発注者をお探しの方は、引き続き無料プランをご利用いただけます。

■助太刀について

当社は「建設現場を魅力ある職場に。」というミッションを掲げ、職人と工事会社の新しい出会いが見つかるアプリ「助太刀」を運営しています。登録事業者数は22万を超え、建設業界におけるマッチング領域では圧倒的なシェアを誇り、発注側の工事会社と受注側の工事会社や職人をマッチングし、長期的な取引先と出会えるサービスの提供に尽力しています。

また、アプリ内で求人広告の掲載および職人へのダイレクトスカウトが送付できる「助太刀社員」や、現場を休まずオンデマンドで特別教育が受講できる「助太刀学院」など、人材確保・育成を支援する各種サービスを展開しています。

「助太刀」サービスサイト：https://suke-dachi.jp/

「助太刀社員」サービスサイト：https://shain.suke-dachi.jp/

「助太刀学院」サービスサイト：https://suke-dachi.jp/gakuin/

今後も、取引先探し・採用・教育と、建設業界の人材課題を幅広くサポートし、建設業界が抱えるさまざまな課題の解決に向けサービスの拡充を続けてまいります。



《会社概要》

社名：株式会社助太刀

代表者：代表取締役社長 兼 CEO 我妻 陽一

所在地：東京都新宿区西新宿6-18-1 住友不動産新宿セントラルパークタワー14階

設立：2017年3月30日

資本金：80,000,000円

事業内容：インターネットを利用したサービスの企画、制作および運営

URL：https://suke-dachi.jp/company/

■本プレスリリースに関するお問い合わせ先

株式会社助太刀

広報担当：長内

TEL：03-6258-0906

Email：pr@suke-dachi.jp