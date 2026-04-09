4/9発売のスポーツ総合雑誌『Sports Graphic Number』よりサッカー日本代表「最高の景色を2026」オフィシャルアンバサダー「JI BLUE」による連載が開始！

株式会社文藝春秋

株式会社文藝春秋（本社：東京都千代田区 社長：飯窪成幸）は4月9日発売のスポーツ総合雑誌『Sports Graphic Number』よりサッカー日本代表「最高の景色を2026」オフィシャルアンバサダー「JI BLUE」による連載「JI BLUEの最高の景色が見たい！」をスタートさせます。

『Sports Graphic Number 1141』より（撮影：榎本麻美）

「JI BLUE」は大人気グローバルボーイズグループ「JO1」「INI」の2組からそれぞれ6人ずつ選抜されたメンバー計12名で結成されたユニットです。

6月に開幕する北中米W杯に出場する日本代表を盛り上げるべく、12名が様々な企画に挑む本連載。初回は高塚大夢さん（INI）、川西拓実さん（JO1）、金城碧海さん（JO1）、池崎理人さん（INI）が4ページにわたって登場、日本代表がW杯に初出場した1998年フランス大会から現在までの歴史をクイズ形式で勉強しました。

次号以降も毎号メンバー構成を変えて誌面に登場します。



彼らにとってもスポーツ総合雑誌での連載は初の試みとあって、JI BLUEメンバーから與那城奨さん（JO1）と池崎理人さんが意気込みを寄せてくださいました。

與那城さんのコメント

Numberさんで僕らJI BLUEのようなボーイズグループが連載をさせていただけるのは初めてだとお聞きしました。JI BLUEとして連載ができてすごく嬉しいです！ 本当にありがとうございます！！

スポーツの魅力を伝えるNumberさんを通じて、僕たちもサッカーについての知識を深めていきたいと思っています。

そして、最高の景色を見られるように読者の皆さんと一緒に楽しみたいです！

池崎さんのコメント

歴史あるスポーツ総合誌Numberさんでの連載スタート、本当に光栄です！

早速第1回に参加させていただき、W杯日本代表の歴史についてたくさん学ばせていただきました！

幼い頃から家族でテレビの前でサッカー観戦をしたり、小学校の頃は実際にプレーしたり、大好きなスポーツなのですが、知らなかった歴史もたくさんありとても勉強になりました。

日本代表を応援するアンバサダーとして、国民の皆さんと一致団結するべく、もっともっとサッカーの知識を増やさねば！と思うばかりでございます！

皆さんと共に学びたいので、是非これからもご覧ください！

JO1プロフィール

(C)LAPONE ENTERTAINMENT

2019年社会現象を起こした日本最大級のサバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN」で選ばれたグローバルボーイズグループ。今年4月8日、9日に東京ドーム、4月22日、23日には京セラドーム大阪で公演が行われる。

INIプロフィール

2021年「PRODUCE 101 JAPAN SEASON2」から誕生したグローバルボーイズグループ。2025年の年間Billboard JAPANシングル・セールス・チャート“Top Singles Sales”で首位に輝き、結成5周年イヤーとなる今年は4月22日に8TH SINGLE『PULSE』をリリースする。

JI BLUEプロフィール

JO1、INIのサッカーを愛するメンバー12人（與那城奨、西洸人、白岩瑠姫、河野純喜、佐藤景瑚、田島将吾、高塚大夢、後藤威尊、川西拓実、金城碧海、佐野雄大、池崎理人）が結集したスペシャルユニット。世界一の追い風を吹かせるため、サッカー日本代表「最高の景色を2026」オフィシャルアンバサダーを務める。6月3日に公式テーマソング『景色』をリリースする。

■媒体情報

雑誌名：『Sports Graphic Number』1141号

発売日：2026年4月9日（木）※首都圏基準

特別定価：800円（税込）

関連URL：https://number.bunshun.jp/

■ 『Sports Graphic Number』について

1980年創刊の日本で唯一のスポーツ総合雑誌。メジャースポーツからマイナースポーツまでスポーツ・アスリートの魅力を「美しく大胆なビジュアル」と「独自の切り口の文章」で伝える。隔週木曜日発売。『Number Web』は1999年より、タイムリーで独自性のあるスポーツコラムを発信している。