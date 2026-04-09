【ABCマート】“うん、これがいい。”と思える一足。トレンドの薄底スニーカー New Balance「471」齊藤なぎさを起用した新ビジュアル・キャンペーン公開

株式会社エービーシー・マート

ABCマートは、New Balanceの新作ロープロファイルスニーカー「471」の発売にあわせ、俳優の齊藤なぎさを起用した春のキャンペーンを、2026年4月9日(木)より開始いたします。

本キャンペーンでは、“うん、これがいい。”と思える選択をテーマに、齊藤なぎさが4つの異なるスタイリングで「471」を着用します。フェミニンからカジュアルまで、日常のさまざまなシーンに自然に馴染むスタイルを通して、商品の魅力を表現します。キャンペーンビジュアルは、全国のABC-MART店舗および公式オンラインストアにて順次展開予定です。

●URL：https://www.abc-mart.net/shop/e/e1000975/ ※4/9(木)AM9時公開

●動画：https://youtu.be/ieIZgyjgxqs

■New Balance「471」商品特徴

1970年代のレトロランニングスタイルから着想を得た、ロープロファイルスニーカー「471」。70年代のレトロランニングモデル「320」のラストをベースにしたスリムで美しいシルエットながら、ゆとりのある快適な履き心地を実現しています。アッパーにはスエードとメッシュを組み合わせ、タンにはオリジナルを踏襲した切りっぱなしデザインを採用し、ヴィンテージ感を演出。

さらに、つま先部分のトゥボックスに施されたデザインが個性を際立たせ、レザー製や刺繍タイプの「N」ロゴが上質さをプラスしています。ソールには軽量なDie Cut EVAを使用し、薄底ながらも軽やかで快適な履き心地を提供。ヴィンテージディテールと現代的な軽やかさを融合させた、日常に自然に馴染む一足です。

■齊藤なぎさが着こなす、「471」で楽しむ4つのスタイル

フェミニンでも、カジュアルでも、デニムでも、ワンピースでも。New Balance「471」は、どんなスタイルにも自然に馴染む一足です。齊藤なぎさが着こなす4つのコーディネートを通して、その“合わせやすさ”を表現します。軽やかな履き心地とシンプルなデザインで、春夏のお出かけや日々のスタイリングにもぴったりです。気負わず取り入れられ、いつものコーディネートをさりげなくアップデートしてくれます。シーンを選ばず活躍する「471」で、自分らしいスタイルをお楽しみください。

■商品概要

商品名：U471

カラー：（左から）GRAY/GREEN、GRAY/NAVY、GRAY

サイズ： GRAY/GREEN、GRAY/NAVY 22.5cm～29.0cm（0.5cm刻み）

GRAY 22.0cm～25.5cm（0.5cm刻み）

価格 ：13,970円（税込）

商品名：U471

カラー：（左から）BLACK、WHITE

サイズ：BLACK 22.5cm～29.0cm（0.5cm刻み）

WHITE 22.0cm～25.5cm（0.5cm刻み）

価格 ：15,950円（税込）

商品名：U471

カラー：（左から）BLUE/RED、ROSE PINK

サイズ：BLUE/RED 22.5cm～25.5cm（0.5cm刻み）

ROSE PINK 22.0cm~25.5cm（0.5cm刻み）

価格 ：13,970円（税込）

■プロフィール

齊藤なぎさ

2017年指原莉乃プロデュースのアイドルグループ「=LOVE」のメンバーとしてデビュー。2023年1月に卒業。在籍中の2022年4月MBS/TBSドラマイズム『明日、明日、私は誰かのカノジョ』への出演が話題となり、俳優としても注目を集めた。グループ卒業後、映画「恋を知らない僕たちは」ではヒロインを務め、映画「あたしの!」、日本テレビ「放送局占拠」など、俳優として活躍の場を広げており、大人気漫画の実写版【推しの子】では星野ルビー役を務めた。

■会社概要

会社名 ：株式会社エービーシー・マート

代表者 ：服部喜一郎

所在地 ：〒106-0041 東京都港区麻布台一丁目3番1号

麻布台ヒルズ森JPタワー48F

設立 ：1985年6月6日

事業内容：靴・衣料・雑貨などの小売、靴の商品企画、製造および販売

＜お客様からの問い合わせ先＞

電話：0120-936-610

対応時間：10：00～17：00（平日月曜から木曜）