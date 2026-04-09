【ABCマート】“うん、これがいい。”と思える一足。トレンドの薄底スニーカー New Balance「471」齊藤なぎさを起用した新ビジュアル・キャンペーン公開
ABCマートは、New Balanceの新作ロープロファイルスニーカー「471」の発売にあわせ、俳優の齊藤なぎさを起用した春のキャンペーンを、2026年4月9日(木)より開始いたします。
本キャンペーンでは、“うん、これがいい。”と思える選択をテーマに、齊藤なぎさが4つの異なるスタイリングで「471」を着用します。フェミニンからカジュアルまで、日常のさまざまなシーンに自然に馴染むスタイルを通して、商品の魅力を表現します。キャンペーンビジュアルは、全国のABC-MART店舗および公式オンラインストアにて順次展開予定です。
●URL：https://www.abc-mart.net/shop/e/e1000975/ ※4/9(木)AM9時公開
●動画：https://youtu.be/ieIZgyjgxqs
■New Balance「471」商品特徴
1970年代のレトロランニングスタイルから着想を得た、ロープロファイルスニーカー「471」。70年代のレトロランニングモデル「320」のラストをベースにしたスリムで美しいシルエットながら、ゆとりのある快適な履き心地を実現しています。アッパーにはスエードとメッシュを組み合わせ、タンにはオリジナルを踏襲した切りっぱなしデザインを採用し、ヴィンテージ感を演出。
さらに、つま先部分のトゥボックスに施されたデザインが個性を際立たせ、レザー製や刺繍タイプの「N」ロゴが上質さをプラスしています。ソールには軽量なDie Cut EVAを使用し、薄底ながらも軽やかで快適な履き心地を提供。ヴィンテージディテールと現代的な軽やかさを融合させた、日常に自然に馴染む一足です。
■齊藤なぎさが着こなす、「471」で楽しむ4つのスタイル
フェミニンでも、カジュアルでも、デニムでも、ワンピースでも。New Balance「471」は、どんなスタイルにも自然に馴染む一足です。齊藤なぎさが着こなす4つのコーディネートを通して、その“合わせやすさ”を表現します。軽やかな履き心地とシンプルなデザインで、春夏のお出かけや日々のスタイリングにもぴったりです。気負わず取り入れられ、いつものコーディネートをさりげなくアップデートしてくれます。シーンを選ばず活躍する「471」で、自分らしいスタイルをお楽しみください。
■商品概要
商品名：U471
カラー：（左から）GRAY/GREEN、GRAY/NAVY、GRAY
サイズ： GRAY/GREEN、GRAY/NAVY 22.5cm～29.0cm（0.5cm刻み）
GRAY 22.0cm～25.5cm（0.5cm刻み）
価格 ：13,970円（税込）
商品名：U471
カラー：（左から）BLACK、WHITE
サイズ：BLACK 22.5cm～29.0cm（0.5cm刻み）
WHITE 22.0cm～25.5cm（0.5cm刻み）
価格 ：15,950円（税込）
商品名：U471
カラー：（左から）BLUE/RED、ROSE PINK
サイズ：BLUE/RED 22.5cm～25.5cm（0.5cm刻み）
ROSE PINK 22.0cm~25.5cm（0.5cm刻み）
価格 ：13,970円（税込）
■プロフィール
齊藤なぎさ
2017年指原莉乃プロデュースのアイドルグループ「=LOVE」のメンバーとしてデビュー。2023年1月に卒業。在籍中の2022年4月MBS/TBSドラマイズム『明日、明日、私は誰かのカノジョ』への出演が話題となり、俳優としても注目を集めた。グループ卒業後、映画「恋を知らない僕たちは」ではヒロインを務め、映画「あたしの!」、日本テレビ「放送局占拠」など、俳優として活躍の場を広げており、大人気漫画の実写版【推しの子】では星野ルビー役を務めた。
■会社概要
会社名 ：株式会社エービーシー・マート
代表者 ：服部喜一郎
所在地 ：〒106-0041 東京都港区麻布台一丁目3番1号
麻布台ヒルズ森JPタワー48F
設立 ：1985年6月6日
事業内容：靴・衣料・雑貨などの小売、靴の商品企画、製造および販売
＜お客様からの問い合わせ先＞
電話：0120-936-610
対応時間：10：00～17：00（平日月曜から木曜）