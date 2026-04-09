お子さま連れOKのジム「KICKDAYS高崎」4月16日に17号沿いにオープン。1回30分の“楽しく続く”運動習慣で子育てママに大人気！
“楽しい運動で素敵な日常をサポート”する、キックボクシングのパーソナルジム「KICKDAYS（キックデイズ）」は、2026年4月16日(木)、高崎市浜尻町の国道17号沿いに県内4店舗目となる「KICKDAYS高崎」をオープンいたします。
お子さま連れOK、平均在籍期間15.5ヶ月という独自性に加え、ブランド初となる2階建てのゆとりある店舗設計で、高崎エリアの楽しい運動習慣を支えてまいります。
1階スタジオ
2階スタジオ
4号店「KICKDAYS高崎」について
・抜群のアクセス
国道17号「浜尻町交差点」目の前。広い駐車場完備で、お買い物や送り迎えの合間にも立ち寄りやすい立地です。ブランド初の2階建て店舗として、1階・2階と2つのスタジオを用意。贅沢なパーソナル空間で、これまで以上に周囲を気にせずトレーニングに集中できる環境を整えました。
・4店舗を自由に相互利用可能
前橋・前橋南・藤岡の既存店も追加料金なしで利用可能。「平日は仕事帰り、休日は自宅近く」など、ライフスタイルに合わせた柔軟な使い分けが可能となり、さらなる習慣化を後押しします。
KICKDAYS高崎外観
子育てママに選ばれる「お子さま連れOK」のジム
「産後ダイエットをしたいけど子供を預けられない」「1人では運動が続かない」「時間がなくて運動が出来ない」そんなママを一人でも減らしたい-。その想いから、KICKDAYSは全店でお子さま連れでの来店を歓迎しています。
無駄なものを削ぎ落とした広い空間で、お子さまも自由に遊びながら、ママは気兼ねなくストレス発散やダイエットに取り組めます。
お子さま連れで運動が可能
驚異の平均在籍15.5ヶ月！“楽しく続く”仕組み
フィットネス業界の半年継続率が約30％程度とされる中、KICKDAYSの平均在籍期間は15.5ヶ月（2026年3月末時点）。
1回30分の短時間、LINE完結の完全予約制、清潔で落ち着きのある店内など、心理的ハードルを徹底的に下げた「継続できるサービス設計」が特徴です。
KICKDAYS高崎受付ロビー
オープン記念キャンペーン
KICKDAYS高崎のオープンを記念して、特別なキャンペーンを実施します。
・体験レッスン： 通常3,300円 → 0円（無料）
・入会特典： 入会者全員に Amazonギフト券10,000円分 をプレゼント
・SNS特典： 公式Instagramフォロー＆ストーリーズ投稿で オリジナルグッズ をプレゼント
・来場特典： オリジナルステッカーや脂肪燃焼サプリ等の記念品を配布
オリジナルTシャツ
オリジナルパーカー
KICKDAYS高崎 店舗概要
店舗名 ：KICKDAYS 高崎
住 所 ：〒370-0005 群馬県高崎市浜尻町466-1
駐車場 ：店舗前11台
営業時間：平日 09:30～22:00、土日 10:00～20:00
定休日 ：日曜隔週定休
Instagram：https://www.instagram.com/kickdays_official/
公式HP：https://kickdays.jp