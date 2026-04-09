ZETA CXシリーズがOpenAI「Apps in ChatGPT」に対応、エージェンティックコマース時代の取り組みを加速

ZETA株式会社

CX向上生成AIソリューション「ZETA CXシリーズ」を提供し、顧客体験価値の向上を支援するZETA株式会社(本社：東京都世田谷区、以下ZETA)は、サイト内検索・EC商品検索エンジン「ZETA SEARCH」をはじめとする製品群が、OpenAI, Inc.(OpenAI Group PBC、本拠地：アメリカ合衆国カリフォルニア州サンフランシスコ、代表者：CEO Sam Altman、以下「OpenAI」)が2025年10月から提供しているChatGPT内アプリ機能「Apps in ChatGPT」(※1)に対応したことをお知らせいたします。

ZETAでは2025年末から「ZETA CXシリーズ」のAIエージェント対応を進めております。

これまで、グローバルで多数実績を持つAIチャットサービスである「チャネルトーク」との連携(※2)、NVIDIA社のリテール分野における戦略的パートナーでもあり、ホログラムやデジタルパネルによるAIエージェントである「LiveX AI」との連携(※3)を発表してまいりました。

事業戦略的にAIエージェント対応を進める中で、ChatGPTやGeminiなどのメジャーな生成AIへの対応は不可欠であり、それらへの対応も順次取り組んでいます。こうした取り組みの一環として、このたびOpenAIのアプリ連携機能である「Apps in ChatGPT」に「ZETA CXシリーズ」各製品が対応を開始いたしました。

これにより、消費者がEC事業者の提供するChatGPTアプリを通じて、ECサイトなどにおいて当社が提供する「ZETA CXシリーズ」による商品検索、レコメンド、クチコミ・Q&Aなどを直接参照可能となります。

具体的には、当社の提供する生成AI連携基盤サービスである「ZETA LINK」(※4)を経由することで「Apps in ChatGPT」のアプリ仕様に準拠します。また当社が該当のアプリの構築およびOpenAIにおける審査のサポートも対応いたします。OpenAIによる審査を通過すると、ChatGPTのアプリ一覧において公開され、ユーザーからの利用が可能となります。また、今後の「Apps in ChatGPT」の仕様などの変更についても「ZETA LINK」のアップデートで対応してまいります。

これにより、消費者が商品検索、レコメンド、クチコミ・Q&Aなどを意識することなく、まさにエージェンティックコマース時代のショッピング体験をChatGPT上で実現することが可能となります。

商品について詳しく知る、他のユーザーのクチコミやQ&Aを参照する、それらのコンテキストを踏まえたレコメンドを見るといった行為が、ChatGPTとの自然な会話の流れで行われるため、購買意欲を高める効果やロイヤルティ、LTVなどの向上も期待されます。

当社は今後も積極的に「ZETA CXシリーズ」のAIエージェント対応を推進し、エージェンティックコマースのさらなる実現に寄与してまいります。

※1 https://openai.com/ja-JP/index/developers-can-now-submit-apps-to-chatgpt/

※2 https://zeta.inc/press-release/topics/channel-corporation-zeta-business-development-alliance/2026/0210

※3 https://zeta.inc/press-release/topics/zeta-neo-japan-livex-ai-inc-business-development-alliance/2026/0324

※4 https://zeta.inc/press-release/products/zeta-link-start-of-provision/2026/0217

【公式SNS】

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【CX向上生成AIソリューション ZETA CXシリーズ】

EC商品検索・サイト内検索エンジン ZETA SEARCH

[ https://zeta.inc/cx/products/zs ]

ハッシュタグ活用エンジン ZETA HASHTAG

[ https://zeta.inc/cx/products/zh ]

リテールメディア広告エンジン ZETA AD

[ https://zeta.inc/cx/products/za ]

レビュー・口コミ・Q&Aエンジン ZETA VOICE

[ https://zeta.inc/cx/products/zv ]

レコメンドエンジン ZETA RECOMMEND

[ https://zeta.inc/cx/products/zr ]

EC向けAIチャット ZETA TALK

[ https://zeta.inc/cx/products/zt ]

生成AI連携基盤 ZETA LINK for AI

[ https://zeta.inc/cx/products/zl ]

生成AI検索最適化サービス ZETA GEO

[ https://zeta.inc/cx/products/zg ]

ロイヤルティ向上エンジン ZETA ENGAGEMENT

[ https://zeta.inc/cx/products/ze ]

ECキュレーションエンジン ZETA BASKET

[ https://zeta.inc/cx/products/zb ]

OMO・DXソリューション ZETA CLICK

[ https://zeta.inc/cx/products/zc ]

予測・パーソナライズソリューション ZETA DMP

[ https://zeta.inc/cx/products/zd ]

【問合せ先】

製品に関するお問合せ：info@zeta.inc

IRに関するお問合せ ：ir@zeta.inc

■ ZETA株式会社 https://zeta.inc(https://zeta.inc)

所在地 ：154-0024 東京都世田谷区三軒茶屋2-11-22 サンタワーズセンタービル17F

設立 ：2005年8月

資本金 ：96百万円(2024年10月1日時点)

代表者 ：山崎 徳之

事業内容：CX向上生成AIソリューションの開発・販売