【NemoClaw搭載PC】″ITに詳しい信頼できる社員がいない″が、絶好のAI導入タイミングだった--NVIDIA NemoClaw搭載PCの提供に向け、先行検証パートナー企業を募集開始

株式会社ISSEN GLOBAL※イメージ

株式会社ISSEN GLOBAL（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：片山陽向）は、AIエージェントの安全な業務活用を実現するNVIDIA製オープンソース基盤「NemoClaw」を搭載した法人向けPCの提供に向けた取り組みを開始いたします。提供開始に先立ち、中小・中堅企業を対象とした先行検証パートナーの募集を2026年5月1日より行います。

「"あの件、○○さんに聞いて"--御社で一日何回、この言葉が飛び交っていますか？」

お問い合わせ :https://issenglobal.com/contact

この質問を、私たちは過去3年間で数多の中小・中堅企業の経営者に投げかけてきました。返ってきた答えのほとんどが、「たぶん毎日」「数えたことない」「○○さんがいないと仕事が止まる」でした。

総務省の調査によると、日本の中小企業の約7割がIT人材の不足を課題に挙げています。いわゆる「ひとり情シス」や、IT専任者がゼロの「ゼロ情シス」が常態化しているのが現実です。

一方で、生成AIツールの導入を検討する企業は増えています。しかし現場で繰り返し聞いたのは、こんな声でした。

「興味はある。でも、入れてくれる人がいない」 「設定が難しそうで、結局やらなかった」 「セキュリティも気になるけど、何から手をつければいいかわからない」

代表の片山は、名古屋でAI/DXコンサルティングを行う中で、ある確信に至りました。中小企業に必要なのは、「AIを導入するためのコンサル」だけではない。

もう一つの選択肢、「電源を入れたらAIがもう動いているPC」が必要だ、と。

【NemoClaw--NVIDIAが「AIの安全」のために作った、もうひとつのAI】

NemoClawは、世界最大のAI半導体企業NVIDIAが2026年3月のGTC 2026で発表した、オープンソースのAIエージェント基盤です。

NemoClawは、近年稀に見るほど急激に普及したオープンソースAIエージェントプラットフォーム「OpenClaw」の上に構築されています。OpenClawは、PCの中で常時稼働し、業務を自律的にこなすAIエージェント（Claw）を動かす仕組みです。NVIDIAのジェンスン・ファンCEOはGTC 2026の基調講演で「MacやWindowsがパソコンのOSなら、OpenClawはパーソナルAIのOSだ」と語りました。

しかし、OpenClawには課題がありました。企業が安心して使える安全管理の仕組みが十分ではなかったのです。社内の機密情報がクラウドに流出するリスク、AIが誤った情報を返すリスク、外部サービスとの不正な接続リスク--NemoClawは、AIエージェントをOS層で隔離するサンドボックス、エージェント自身が書き換えられないポリシーエンジン、機密データをローカルに留めるプライバシールーターの3層構造で、企業が安心して使える状態にするために生まれました。

さらに、機密データはローカルに留め、高度な処理だけをクラウドに委ねるプライバシールーターを搭載。使い続けるほどガードレールの範囲内で新しいスキルを学習する、自己進化型のAIです。

NemoClawはオープンソースとして提供されていますが、導入・設定・運用には専門知識が必要です。ISSEN GLOBALは、これを中小企業向けに最適化し、専門知識がなくても最初から動く状態でお届けすることを目指しています。

※NemoClawは現在NVIDIAよりアーリープレビュー版として公開されており、正式版のリリースに合わせて本PCの提供を開始する予定です。

【NemoClaw搭載で、何が変わるか】

■ NemoClaw上のAIエージェントに業務データを渡しても、機密データが外部に出ない → プライバシールーターが自動でローカル処理に切り替えます。社員に「AI使うな」と言う必要がなくなります。

■ AIが不正確な情報を返すリスクを、ガードレールが低減する→ ガードレールが、信頼できる情報源のみを参照するようAIの出力を制御します。

■ IT担当者がいなくても、AIの暴走やセキュリティ事故のリスクを大幅に軽減できる→ 従来はIT部門がポリシーを設計・運用していた領域を、NemoClawが自動で担います。

■ 「AIを導入したいけど、何かあったら怖い」が大幅に軽減される → 経営者にとって最大のブレーキだった「リスクへの不安」を、NVIDIAの技術基盤が引き受けます。

【お問い合わせ】

対象：法人のみ

お問い合わせ先：片山 陽向 h.katayama@issenglobal.com

【会社概要】

会社名：株式会社ISSEN GLOBAL

所在地：愛知県 名古屋市 昭和区 鶴舞 1-2-32 STATION Ai（愛知県が整備した国内最大級のスタートアップ支援拠点）

代表取締役：片山 陽向（かたやま ひなた）

会社サイト：https://issenglobal.com/

STATION Aiは、国内最大級のスタートアップ支援拠点として、審査を通過した企業のみが入居を許可されており、その環境で私どもは日々、企業の生成AI活用推進に取り組んでいます。ISSEN GLOBALは、「テクノロジーの力で、ヒトの活きる組織をつくる。」という想いのもと、まずツールの導入ではなく、そこで働く人の思いとの共感から始めるAI/DXコンサルティングを行っています。どれほど優れた技術も、現場の一人ひとりが納得し、自分の仕事として使いこなせなければ定着しません。私たちが大切にしているのは、「まず人を見る」こと。システムの前に、対話から始めます。

※本プレスリリースに記載されているNemoClawは、NVIDIA Corporationが2026年3月にアーリープレビュー版として公開したオープンソースソフトウェアであり、NVIDIA社自身が「まだ本番利用に対応していない（not production-ready）」と明示しています。仕様・API・動作は予告なく変更される可能性があります。

※ISSEN GLOBALとNVIDIA Corporationとの間に資本関係・業務提携・パートナーシップ契約はございません。本PCは、NVIDIAがオープンソースとして公開しているソフトウェアを活用し、ISSEN GLOBALが独自に構築するものです。

※本プレスリリースに記載された機能・効果は、NVIDIAが公開している技術文書およびGTC 2026での発表内容に基づく説明であり、すべての環境・業務における動作や効果を保証するものではありません。

※先行検証パートナーへの提供物はアーリープレビュー版に基づくものであり、正式版とは仕様・機能が異なる場合があります。検証期間中に発生した不具合・データ損失等について、ISSEN GLOBALは合理的な範囲で対応いたしますが、完全な動作保証を行うものではありません。